CGE Tras bambalinas: los detalles del pacto de Naturgy con los chinos de State Grid

Hace cuatro años comenzaron las conversaciones entre la española Naturgy y State Grid International Development Limited (SGID) para la venta de CGE, la mayor distribuidora eléctrica en clientes y en extensión geográfica del país.

Varios asesores financieros conocían las ganas del grupo hispano de vender el activo que adquirió en 2014, tras la compra del 54,19% de la eléctrica que estaba en manos de las familias Marín, Hornauer y Pérez Cruz. La operación, que incluía el negocio del gas y algo en generación, se cerró por US$ 2.600 millones, cifra elevada para la época, estiman en el mercado, lo que llevó a un aumento de la deuda del grupo y generó una operación que, según comentan fuentes del sector, no se pudo rentabilizar.

Fue así que en 2017, bajo la administración de Isidro Fainé, comenzaron los acercamientos con la gigante asiática, los que luego continuaron con la llegada de Francisco Reynés, quien asumió la presidencia ejecutiva de la hoy Naturgy en febrero de 2018. De acuerdo a conocedores de las negociaciones, estas llevaron a que las propias cúpulas de las compañías viajaran entre Barcelona y Shanghái, donde el ejecutivo hispano fue recibido por el presidente de State Grid, Shu Yinbiao. Las conversaciones se llevaron entre ambos lugares, por eso en Chile la noticia, dada a conocer a temprana hora del viernes, causó sorpresa, pese a que el rumor estaba hace varios años dando vueltas en el mercado. De hecho, fue una de las consultas que este medio le hizo al presidente ejecutivo de la hispana en septiembre de 2018, cuando Reynés visitó el país y donde afirmó: “Chile no es una apuesta de salida, es una apuesta de refuerzo. Nos gusta Chile”.

Junto a Reynés, otro ejecutivo clave de esta negociación fue Antonio Basolas, responsable global de Estrategia y Desarrollo Corporativo de la española. Y en los últimos meses se involucró también Pedro Larrea, director general de Gestión de Energía y Redes de la hispana. “Las conversaciones entre Naturgy y State Grid se iniciaron, incluso, antes de que los asiáticos pensaran comprar Chilquinta (adquirida en octubre del año pasado). Sin embargo, las tratativas se pausaron porque la anterior controladora de Chilquinta, la norteamericana Sempra, se trazó una fecha acotada y límite para desprenderse de sus activos en Chile, lo que le puso una mayor premura a los chinos para cerrar primero dicha operación”, revela un agente cercano a las negociaciones. Por el lado de los asiáticos, el asesor financiero fue Santander, firma que habría tenido la colaboración de BBVA. Mientras, por el lado de Naturgy estuvo Citi y fueron apoyados por BofA Merrill Lynch, indica la fuente.

Naturgy estima que la compra de CGE se concretará en febrero de 2021, una vez que la operación pase los análisis regulatorios. Uno de ellos es de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pues CGE y Chilquinta son empresas del mismo rubro: distribución eléctrica. De hecho, entre ambas operaciones State Grid se haría del 52,4% de ese mercado en el país. Según un análisis de la Fiscalía Nacional Económica de 2019, el controlador final de State Grid es el Estado chino, que vía otras firmas son dueñas de Transelec y Pacific Hydro.

Generación en la mira

La arremetida del grupo chino no pareciera estar pronto a cesar. La propia SGID afirmó a las autoridades eléctricas chilenas que quieren seguir creciendo en el país. Ese fue el mensaje que el mismo viernes la asiática comunicó a través de una carta protocolar, en la que el presidente del directorio de State Grid Chile Holding y también de Chilquinta Energía, Yumeng Zhao, evidencia el interés de seguir desarrollándose en el mercado nacional y dejó abierta la agenda para un futuro encuentro con las autoridades.

Hasta la fecha, son más de US$ 8.000 millones los que los inversionistas estatales de China han desembolsado en el mundo eléctrico nacional y según fuentes del sector, el “shopping” asiático seguirá, pues aún tienen caja para salir de compras. De hecho, se estima que ese país tenía destinado invertir unos US$ 12 mil millones para tomar posición en el mundo de la energía local. Y lo que vendría, sostienen las fuentes consultadas, es el mundo de la generación, donde en la actualidad participa State Power Investment Corporation (SPIC), firma que a fines de 2016 adquirió Pacific Hydro.

La nueva búsqueda la estaría liderando Three Gorges, la mayor compañía de generación hidroeléctrica del mundo. Hoy opera en Chile la central de pasada Rucalhue, proyecto de escala menor en comparación a su portafolio, la que no cuenta con contrato eléctrico, lo que hace que la iniciativa no logre la rentabilidad deseada, indica un actor del sector eléctrico. Por eso, la firma sigue en la búsqueda de oportunidades. Y en el mercado se menciona la cercanía de Rucalhue con Colbún, pues la central está ubicada aguas abajo de la central Angostura, de la eléctrica de la familia Matte.

Ambas firmas ya tuvieron un primer acercamiento. En 2018, Three Gorges invitó a Colbún a China para conocer sus instalaciones y mostrar que puede ser un player confiable, cuentan conocedores del viaje. Al ser consultada, Colbún señaló que “el referido viaje fue una visita de carácter protocolar, con el objetivo de conocer dicha obra de ingeniería, tal como otros viajes que realiza la compañía como parte de su normal desarrollo de negocios”.

Fuentes del mercado creen que State Grid también estaría buscando invertir en alguna generadora, donde nuevamente se nombra a Colbún, y se suma AES Gener, otro candidato fuerte a ser adquirido por los asiáticos, sostienen algunos consultados. Sin embargo, creen que este nuevo anhelo podría tomar un poco más de tiempo.