Chile en la 69° versión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer CSW69: impulsando la diversidad y el empoderamiento femenino global

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2025 en su versión 69, (CSW69), evento que duró del 10 al 21 de marzo de 2025 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se convirtió en un punto de encuentro internacional para discutir las prioridades globales sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la participación femenina en la economía global.

La delegación chilena, representada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó avances en la región, como la reducción del embarazo adolescente y el acceso a anticonceptivos, señalando “que aún persisten brechas en derechos sexuales y reproductivos, mencionando que solo 17 de 33 países en América Latina y el Caribe garanticen el derecho a decidir sobre el número y momento de los hijos, y solo 6 han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo”, según informó un comunicado del ministerio.

Entre los expertos, participó también el equipo chileno del Cambridge Business Association Chile (CBA), integrado por figuras como Catherine Ruz Parada, Marcela Henríquez y Jocelyn Ann Black, uniéndose a la Misión del Foro Económico Mundial (WEF) de Chile para participar activamente en este importante evento.

En el marco del aniversario de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que estableció compromisos fundamentales para la igualdad y empoderamiento de las mujeres, el foro de este año resaltó áreas críticas como el acceso equitativo a la educación, el sistema de salud, la erradicación de la violencia y la participación equitativa de las mujeres en todos los sectores. En este sentido, se subrayó la importancia de trabajar conjuntamente con la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos para alcanzar metas claras y medibles en pro de la igualdad de género.

Diversidad e inclusión en la economía global

Una de las reflexiones del evento fue cómo la diversidad no solo es un valor ético y moral, sino también un motor fundamental en el desarrollo económico global. Durante el foro, se presentaron casos de países como Taiwán, donde la mejora en la participación femenina en el mercado laboral no solo benefició a las mujeres, sino que también impulsó el crecimiento económico del país. La clave, según destacó Jocelyn Ann Black, es la educación. “La sociedad no puede avanzar sin la mitad de su población”. Ante esto, incorporar a las mujeres en el mercado laboral y empresarial es esencial no solo para la justicia social, sino también para el progreso económico.

La delegación chilena, encabezada por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acudió a Nueva York con un mandato específico: reafirmar el compromiso de Chile con la Declaración de Beijing y resaltar la necesidad de un enfoque interseccional para enfrentar los desafíos actuales. En el evento, se discutieron estrategias para mejorar las oportunidades de las mujeres en áreas críticas como el cuidado, donde se requiere mayor inversión y políticas públicas para garantizar una distribución equitativa de responsabilidades.

El foro también permitió a los miembros de la delegación chilena interactuar con figuras como la expresidenta Michelle Bachelet y Paula Narváez, quienes compartieron su experiencia en la lucha por los derechos de las mujeres y el avance hacia la igualdad de género.

Innovación y adaptación

El ciclo de conversación, nos cuenta Jocelyn Ann-Black, sirvió como un espacio para discutir los retos actuales que enfrentan las empresas, especialmente en Estados Unidos, donde las políticas de inclusión y diversidad están en constante evolución. Durante las reuniones con autoridades locales y de la sociedad civil, se destacó que las empresas deben ser resilientes y adaptarse a los cambios sociales y económicos, sin perder de vista los logros alcanzados en años anteriores. A pesar de la incertidumbre política y económica, se enfatizó la importancia de priorizar la inclusión y la diversidad, reconociendo que estos son factores que fortalecen las economías nacionales.

Oportunidades para las empresas

A través de las visitas a organizaciones como ProChile en Nueva York, explicó Ann-Black, se pudo observar cómo las empresas chilenas están aprovechando las oportunidades en sectores como la agricultura, el vino, la moda y los servicios tecnológicos. EE. UU. está cada vez más enfocado en mirar hacia el sur, buscando alianzas con países como Chile, que han logrado avances importantes en temas de diversidad y economía verde.

Además, desde la Alcaldía de Nueva York y la Economic Development Corporation (EDC), se destacó la importancia de generar puentes entre sectores públicos y privados, promoviendo la inversión en áreas clave como la tecnología, las ciencias de la vida y la economía verde. Nueva York sigue siendo un centro neurálgico para la innovación y los negocios, lo que lo convierte en un destino atractivo para los empresarios internacionales.

Finalmente, el CSW69 reafirma que la sociedad civil tiene un poder transformador y puede influir significativamente en las prioridades globales, como lo demuestra el trabajo conjunto entre Chile y otros países para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).