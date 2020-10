¿Chile país más socialdemócrata? Ministro Briones recuerda el modelo de Nueva Zelanda y aborda la visión del FMI por plebiscito

Ad portas del plebiscito que domina por estos días la discusión ciudadana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó el proceso constitucional que arranca este viernes, el cual también tiene como telón de fondo el beneplácito del FMI y el artículo de The Economist que prevé que Chile se volverá un país más socialdemócrata.

Precisamente sobre la publicación del semanario británico, el secretario de Estado puso una vez más a Nueva Zelanda como un modelo de referencia para la estrategia de desarrollo de Chile.

“Hay una larga discusión en política en los últimos meses de socialdemócrata no social demócrata. Mire, yo siempre he puesto como referente un país como Nueva Zelanda. Creo que es un modelo a seguir, es un referente por muchas razones, pero en parte porque conjuga los elementos que estamos hablando acá. Es una economía tremendamente dinámica, tremendamente competitiva, extraordinario clima para hacer negocios, pero también con un estado tremendamente moderno. Acá no estamos olvidando de la parte del estado, hablamos mucho de recaudación y menos de cómo gastamos esa recaudación”, dijo en conversación con ADN.

Con todo, advirtió que la reflexión sobre si Chile se volverá más socialdemócrata (con todo lo que eso significa en materia de mayor gasto y mayor recaudación) no va necesariamente de la mano de la discusión constitucional ya que, sostuvo, esos temas se zanjan en general en la política pública.

“Lo que sí es cierto, y lo que yo sí me imagino, y lo que uno constata, es que lo países conforme se desarrollan, van avanzando, se hacen más ricos, la carga tributaria tiende a subir y eso es una constatación empírica. Por qué, porque tienen que financiar una institucionalidad, de bienes púbicas de necesidades más complejo”, afirmó la autoridad.

Sobre las declaraciones del Fondo Monetario Internacional respecto a que el tema constitucional “abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región”, el secretario de Estado destacó de sobremanera que el proceso se hará sobre la base de la institucionalidad y que eso lo ha conversado con los inversionistas internacionales.

“Todos valoraron que en el caso chileno que este sea un proceso institucional que está anclado en la institucionalidad, en las reglas del juego conocidas, que tiene un derrotero, un camino que está anclado en una institucionalidad”, dijo Briones, más temprano, en conversación con radio Infinita.

Y aunque valoró el proceso, el ministro de Hacienda (que ha hecho público que votará por el Apruebo) reconoció una vez más que sí traerá aparejada incertidumbre.

“Es indudable y esto hay que decirlo con mucha claridad: este proceso abre incertidumbre, más que mal vamos a estar discutiendo las grandes macro reglas que guían nuestra convivencia, nuestro ordenamiento y desde la cual se cuelgan todas las leyes”, afirmó.