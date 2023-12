Chris Bannister: “Mi rol es hacer una compañía que todos quieran comprar (…) ¿Cuándo la vendemos? No tenemos la respuesta”

Aterrizó nuevamente en WOM Chile hace 7 semanas. En ese tiempo, Chris Bannister -conocido como Tío WOM- despidió al CEO, a ejecutivos de primera línea y a otras 120 personas, inició el trámite de un juicio ante el CIADI y acusó a ClaroVTR de prácticas mafiosas en la televenta.

Lo justifica en su estilo personal de management de cambiar las cosas rápidamente. “He estado en contacto con varias personas, incluso con Sebastián (Precht, ex CEO). Estaba consciente de que había un camino distinto, y que la cultura original de WOM y su ADN de ser un desafiante había cambiado, y era necesario empujar hacia adelante. Parte de eso es mirar toda la estructura de la organización y asegurar nuestra forma de pensar y sentido de responsabilidad, y acelerar la toma de decisiones. A raíz de eso, tuve que tomar decisiones difíciles”, dice.

En esta entrevista, relata con lo que se encontró en WOM, y de lo que ha hecho para revertir la falta de flujo, que le ha generado problemas de impagos con los acreedores, multas en la Dirección del Trabajo y la necesidad de ajustar los costos de la compañía.

También habla de lo difícil que ha sido levantar la red, de su diálogo con el gobierno para garantizar los permisos de construcción y la seguridad en zonas “peligrosas”. Anuncia que vienen nuevos movimientos en la estructura organizacional, que pondrá fin al teletrabajo y que estará aquí hasta dejar la firma en condiciones de que todos quieran comprarla.

Las 120 personas que desvincularon, ¿es porque la empresa tiene una situación financiera delicada?

-Porque la organización era muy pesada, había muchas personas y mucha burocracia, sin claridad en la toma de decisiones y para eso necesitaba asegurar el accountability, la responsabilidad, y sacar a algunas personas muy buenas.

¿Y el directorio, donde hay gente de Novator, nunca se dio cuenta de que estaba pasando esto en la organización?

-Mi estilo de liderazgo es muy diferente a la mayoría de los CEO, y creo que cuando los resultados son buenos, como los del tercer trimestre, las personas pueden ignorar lo que está pasando dentro de la organización. Tenemos actualmente una situación, que es el trabajo remoto, que cambia el 15 de diciembre, porque necesitamos discutir, debatir y eso no lo puedes hacer por Zoom. Necesitas hacerlo aquí, en un ambiente seguro, donde las ideas, la innovación, pueden fluir alrededor de una máquina de café. El Covid terminó hace dos años, es tiempo de volver a la intensidad, volver al propósito, volver a vivir nuestros valores.

WOM es una empresa que se dice innovadora y los tiempos van hacia el trabajo híbrido. ¿No es contradictorio?

-Los jóvenes necesitan un sentido del propósito, tener buenos liderazgos, comprometerse con nuestro equipo y nosotros tenemos que asegurar que nuestros WOMers (colaboradores) sepan cuán comprometidos están con hacer de Chile un mejor lugar. Los jóvenes en 10 o 15 años se convertirán en los próximos líderes, y necesitan aprender.

En la industria se comenta que usted vendría por 6 u 8 meses, a acortar costos, mostrar buenos números y a vender la empresa. ¿Son ciertos esos rumores?

-Estaré aquí hasta que el trabajo me lo permita, la última vez estuve 5 años; en Colombia estuve 3 años, esto es una decisión de los accionistas. Ahora, parte de mi rol es asegurar que todos quieran comprar WOM Chile, creando la mejor compañía del país.

Chris Bannister, CEO de Wom. Foto: Andres Perez

Cuando habla de comprar, ¿se refiere a que alguien adquiera la empresa?

-Lo que digo es que mi rol es hacer una compañía que todos quieran comprar, todos deberían querer comprarla. ¿Cuándo la vendemos? No tenemos la respuesta.

Novator es un fondo de inversión y los fondos crean empresas y las venden.

-Estuvimos en Polonia, la empresa Play donde fui el CEO original por más de 15 años, hicimos una IPO y después alguien compró la compañía. En Chile llegamos hace 8 años y somos el número 2.

¿Están negociando con ClaroVTR para la venta de WOM?

-No hemos tenido ninguna discusión sobre ningún proceso de venta con nadie. Nuestro objetivo es convertirnos en la mejor empresa de Chile y en la empresa de telecomunicaciones número 1 de Chile.

Cash flow desafiado

En los resultados al tercer trimestre, no informaron la última línea. ¿Cuáles fueron las ganancias o pérdidas?

-Los resultados siempre son estándar en términos de lo que presentamos. Así que los bonistas obtienen los mismos KPI cada tres meses comparados con ese trimestre anterior y comparado con los últimos 12 meses. Los resultados son bastante buenos: el 18% de crecimiento de Ebitda en 12 meses, los ingresos por servicios aumentaron un 7,7%. Y los números de clientes, 8,4 millones. Nuestro negocio de fibra creció un 29%, así que, en cada métrica de trimestre, estamos muy bien. Ahora, nuestra posición de flujo de caja está siendo desafiada por el gran despliegue de red que estamos haciendo, así que una vez que se complete, nuestro flujo de caja se recuperará.

No me respondió la pregunta, ¿ganan o pierden dinero?

-No estamos ganando tanto dinero como nos gustaría, porque el flujo de caja está siendo desafiado. Todavía estamos financiando nuestro CAPEX (inversión), todavía tenemos dinero para construir la red, así que no estamos perdiendo. El Ebitda (flujo de caja operacional) es $ 64 mil millones, así que es bueno. Pero tenemos una gran expansión de capital, donde necesitamos flujo de caja.

Hablan del Ebitda ajustado, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el Ebitda real?

-El 18% del crecimiento del Ebitda es el real, el Ebitda ajustado viene de los ingresos de los arriendos de red y el pago de la venta de torres. Déjame explicar: construimos la torre, eso tiene un costo de US$ 60 - US$ 80 mil, luego tenemos un contrato con la empresa a la que vendemos esa torre -Phoenix Tower International- y hacemos margen de eso. El contrato es por US$ 930 millones, de los cuales US$ 650 millones corresponden a las torres existentes y lo restante es lo que falta por construir. Pero para vender la torre, necesitamos los permisos para operar y ese proceso es muy lento, eso hace ese flujo de caja desafiante, porque esos permisos pueden tomar hasta 2 años. Tenemos dos, tres importantes incentivos para construir la red: uno, tenemos un compromiso con el gobierno para hacerlo; dos, queremos ser la compañía de telecomunicaciones más grande y para eso, necesitamos la mejor red; y tres, cuando construimos la torre y la vendemos, ganamos dinero. Y hay una cuarta razón, tenemos en nuestra bodega US$ 30 millones en equipos que ya pagamos. Así que tenemos en realidad 4 grandes razones para construir.

Dos años dice que tarda el permiso para las torres, pero las otras empresas han obtenido los permisos y están operativas.

-Algunos toman hasta 2 años, el promedio es 12 meses, eso es ridículo. En las zonas rurales de Colombia tardan entre 6 a 12 semanas. Allí conectamos 671 comunidades en áreas difíciles en 12 meses. Cinco personas de mi equipo fueron secuestradas por las FARC. Digo esto, porque nos acostumbramos a construir en lugares peligrosos, y es por eso que las primeras 4 semanas aquí, nos sentamos a hablar con el subsecretario del Interior (Manuel Monsalve), porque ciertas áreas de Chile son difíciles. Así que ahora hemos desarrollado un proceso para que mi equipo pueda trabajar y sentirse seguro.

Dicom y proveedores

WOM está en Dicom en el indicador de riesgo 1 que es alto y también tiene multas por impago en la Dirección del Trabajo.

-No hemos pagado a algunos de nuestros proveedores, lo que nos tienen en Dicom, y hay causas judiciales pendientes. Esto se debe a una falta de comunicación previa y a los desafíos en nuestro flujo de caja. Además, algunos proveedores -en un pequeño porcentaje- se han aprovechado de WOM Chile, diciendo que han hecho trabajos para los que no han sido autorizados por WOM Chile, sin una orden de compra.

¿Cómo?

-No lo sé, ha sido bastante confuso, incorrecto, porque han querido abusar de WOM Chile. Algunos proveedores han inflado sus precios y estamos investigando a algunos.

¿A quiénes?

-No tengo nombres. Ellos dicen que hicieron el trabajo y tenemos que evaluar si realmente han hecho ese trabajo.

¿Pero no hay una factura contra trabajo?

-No son facturas falsas. Los proveedores no tenían la autorización de WOM Chile para hacer el trabajo. Ahora estamos revisando qué trabajo está hecho, quién lo autorizó. Estamos revisando posibles malas prácticas por parte de los proveedores o de nuestro propio personal. Esto significó la salida de algunos colaboradores.

¿Están haciendo una investigación interna?

-Sí. Luego tenemos otra situación de pagos atrasados. Parte de la reorganización de la semana pasada es para fortalecer el área de finanzas y fomentar mejores diálogos con proveedores, para saber cuáles son genuinos, con cuáles estamos atrasados en el pago y cuándo lo vamos a pagar. No es una situación placentera. Cuando tienes malas noticias, tienes que ser honesto contigo mismo, tomar el teléfono y hablar con el proveedor y acordar un plan. Esto no se había hecho antes.

¿Su diagnóstico es un error administrativo, de gestión o malas prácticas?

-Pienso que fue la falta de experiencia. Estos últimos 2 o 3 años han sido de importante gasto de capital, aproximadamente de US$ 700 millones. Estamos construyendo FON, fibra al hogar con 1,3 millones de homes passed (casas pasadas). Y estamos construyendo la red 5G más grande de Chile. Manejar esos recursos y la logística de todo no es fácil, y aún más difícil hacerlo por Zoom. Además, con la alta inflación, un ambiente macroeconómico complejo a nivel mundial. Es un proyecto difícil de manejar. Bien o mal, teniendo 64 años, ya he lidiado con esto en los 90 en Asia, en Polonia entre 2005 y 2009 y en Colombia. Tener 64 años tiene sus beneficios, ya he visto esta película antes.

Ustedes siguen con publicidad agresiva y eso no es gratis. ¿Priorizaron publicidad vs. pagar a los proveedores?

-Ajustamos nuestro presupuesto de publicidad para el cuarto trimestre en un 10%. Pero necesitamos comunicar para sobrevivir, necesitamos clientes.

Durante estos años, ¿Novator ha retirado dinero de WOM Chile?

-No es inusual que accionistas que invirtieron US$ 800 millones en Chile tomen dividendos. La última vez fue hace 12 meses.

Se lo pregunto, porque las clasificadoras ponen foco en que sacaron dinero de la operación.

-Lo leí recientemente en S&P. La realidad es que los inversionistas toman los dividendos, pero luego el negocio no fue correctamente manejado. En ese tiempo era perfectamente legítimo el uso de fondos, pero a causa de una serie de errores operacionales y una construcción más lenta de lo que esperábamos a causa de los permisos, nuestra caja se ha ido estrechando un poco.

Además, hace doce meses dijimos que WOM Chile financiaría a WOM Colombia con US$ 100 millones, pero sólo fueron US$ 16 millones. Olvidamos decir a las instituciones que detuvimos el financiamiento.

¿Cuándo estima que va a solucionar el problema del cash flow?

-El segundo semestre del 2024 vamos a regresar al 10%.

¿Cómo les ha ido con Rothschild en el proceso de refinanciamiento? Dijeron que lo iban a tener a fines de este año.

-Estamos conversando con los bancos locales e internacionales, pero por el momento no tengo noticias.

Pero los bonos vencen en 2024 por US$ 348 millones.

-Vencen en noviembre de 2024, quedan 10 meses todavía.

¿Van a tener los recursos para refinanciar los bonos?

-Sí, pero tenemos que operar el negocio efectivamente. El ingreso y el Ebitda son buenos y el gasto capital está bajando rápidamente. Pero tenemos un periodo en el que tenemos que completar el proyecto y ser efectivos en cómo lo haremos. Esto va de la mano con los cambios organizacionales. Pero el refinanciamiento es una prioridad.

¿La reducción de personal terminó o seguirá?

-Parte del personal de infraestructura puede ser transformado. Para construir la red aumentas los colaboradores, pero al reducir la construcción reduces el staff.

¿El foco está en infraestructura, no en el resto de la organización?

-Depende también de que algunas personas quieran irse de WOM por volver a la presencialidad. No hay nuevos planes de reducción.

¿Cuándo terminará de construir la red?

-En octubre de 2024, pero todo esto depende de los permisos del gobierno y ese es el debate que tenemos actualmente.

¿Cómo se siente demandando ante al CIADI al Estado chileno?

-Estoy bien. Es parte del proceso, no es personal, es negocio. Tenemos que proteger el negocio, y con el subsecretario (Claudio Araya) tuvimos una muy buena reunión, ambos lados tenemos que ver las estrategias legales; resolviendo eso, podremos completar el proyecto. Como decía, para poder construir, necesitamos los permisos.

Cuando ustedes hicieron la oferta técnica asumieron con ello las obligaciones, y una era cumplir con los plazos, esa era la regla del juego.

-Son dos lados, nosotros hicimos un compromiso y el gobierno también hizo un compromiso de darnos los permisos. Esas dos partes tienen que resolverse. Además, cuando me siento con el gobierno, ellos saben que hay problemas con los permisos. El Presidente de Chile destacó hace 4 semanas en la prensa, que los permisos son un problema para todas las industrias en el país. Nosotros queremos construir, lo bueno es que el gobierno puede resolverlo enviando por mail los permisos. Hagamos que funcione en vez de estar peleando a través de la prensa.

Denuncia por televenta

Este llamado a frenar la televenta, ¿no atenta contra los consumidores que puedan acceder a planes más baratos?

-No si escuchas a tus clientes. Tenemos mucho compromiso por parte de los consumidores y hay dos cosas que les preocupa: cómo esa data privada llega a las manos de terceras personas y cómo reciben múltiples llamadas. Estoy sorprendido de los comentarios que he recibido en mi post. Desde que hicimos el llamado, los clientes y otros operadores del mercado quieren que las autoridades (Subtel y Sernac) sean los que dicten las reglas y no nosotros solos.

¿No fue un poco fuerte acusar a ClaroVTR de prácticas mafiosas?

-Cuando VTR y Claro se fusionaron, su equipo de liderazgo tenía una visión de cultura moderna y dinámica. Estoy en shock de lo que agentes de televenta pueden saber de ti, ¿cómo pueden saber esa información? Como dije, ¿es esto una cultura moderna o mafiosa? A mí me parece algo mafioso.

¿WOM no lo hace?

-Lo hacemos menos, esta no es la mejor respuesta, lo sé. Pero creo que podemos ser mejores.

¿Compran bases de datos?

-No con esa magnitud de información. Nos guiamos por los lineamientos de Sernac, pero no estamos convencidos de que sean lo suficientemente fuertes.

Le pregunto porque me llegaron mails pidiéndome que me portara a WOM.

-Hay terceras personas que recopilan información y la venden. Probablemente están obteniendo tu información sin que te des cuenta