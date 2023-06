Claudio Reyes asume como subsecretario de Previsión Social tras salida de Christian Larraín

Este viernes se cumplieron 21 días desde que el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, dejó el cargo el pasado 26 de mayo. Y luego de una larga búsqueda para un reemplazante, en la que el gobierno contactó a varios técnicos que por diferentes razones no aceparon el cargo, finalmente salió humo blanco.

El gobierno definió que Claudio Reyes será el nuevo subsecretario de Previsión Social, quien tendrá como principal desafío sacar adelante la reforma previsional, tarea que deberá llevar adelante junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La decisión final se tomó este jueves, pero Presidencia lo informó este viernes.

Desde el 20 de marzo de este año Reyes se desempeñaba como coordinador de modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda. Según detalla su Linkedin, es ingeniero Comercial PUC, mejor egresado 1976, “antes, se desempeñó como director de datos en la División de Gobierno Digital de la Segpres, responsable de la gobernanza de datos del Estado”.

En octubre de 2014 fue designado como superintendente de Seguridad Social, elegido por Alta Dirección Pública durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cargo en el que se mantuvo hasta octubre de 2020. Allí “desarrolló el proceso de transformación digital de Suseso, hoy requerido a todo el Estado a través de la Ley 21.180″, dice su Linkedin.

Entre el año 2008 y 2010 estuvo en la Subsecretaría de Previsión Social coordinando la reforma previsional del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, llegando a ser subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010.

Su Linkedin define sus especialidades como “seguridad social y protección social, salud laboral, envejecimiento; microempresas, migrantes, modernización del Estado; transformación digital de servicios públicos, gestión del cambio”.

También explica que estuvo “a cargo de la unidad de migración del Ministerio de Desarrollo Social. Entre 2010 y 2014 fue coordinador de proyectos de Flacso Chile (...) De 2006 al 2008 asesor económico de Sercotec, entidad a cargo de microempresas en Chile. De 2001 al 2005, CEO de Grupo Altas Cumbres, grupo de entidades microfinancieras, en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, R. Dominicana y Chile, con US$ 800 millones de ventas anuales, 9.000 empleados y 500 oficinas”.

Ahí mismo dice que entre 1990 y 2001 fue “socio de International Links Ltd., consultora en temas financieros, previsionales y económicos, consultor del Banco Mundial, BID, AID, PNUD y gobiernos en Argentina, Bangladesh, China, Colombia, El Salvador, Honduras, Kazakhstan, Kirghyzstan, Kenia, Letonia, Panamá, Paraguay, Perú, Nicaragua, México, República Dominicana, Rumania y Venezuela”.

Asimismo, su Linkedin detalla que antes fue “asesor de dos presidentes del Banco Central de Chile (1987-1989 de Enrique Seguel y en 1990 de Andrés Bianchi). Jefe de gabinete del Ministro de Hacienda de Chile en 1989. Ingresó en 1985 al Banco Central de Chile en un programa del Banco Mundial para reestructuración de empresas. Asesor de la presidencia del Banco Central de Chile, participó en la reestructuración de la deuda interna. Antes Subgerente de Finanzas del Banco BHIF, hoy BBVA (1980-1985)”.

También señala que tiene “estudios de M.Sc. en Finanzas Internacionales en UMIST, Inglaterra, formación ejecutiva en Kellog School of Management, Northwestern University y en New York Institute of Finance y actividades académicas en PUC y Universidad Mayor. Director de empresas públicas y privadas”.