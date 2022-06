Clientes suscritos a Cornershop Pop representan el 70% del gasto de los chilenos en la aplicación: consumen unos US$ 6.000 en 20 tiendas al año

Cornershop Pop es hoy el grueso del gasto de los usuarios de la aplicación en el país. El sistema de membresía, a través del cual se paga una suscripción anual que permite acceder a envíos gratis y descuentos, representa el 70% del gasto total (gross booking) que realizan quienes utilizan la aplicación de Cornershop en Chile. Así lo dio a conocer Uber en su reciente Investor Day. En julio, la aplicación adquirió el 100% de la compañía. Un año antes se había hecho del 51% de la app de pedidos a domicilio.

En la presentación, la gigante norteamericana dio a conocer el buen desempeño de Cornershop. Ahí aseveró que los usuarios de Cornershop Pop en Chile gastan anualmente del orden de US$ 6.000 (unos $ 500 mil) en 20 tiendas. Y si al inicio de la adquisición, prácticamente la totalidad de lo que comercializaba Uber -vía Uber Eats- era en tiendas de alimentación, tras la incorporación de Cornershop, la venta de productos no comestibles empezó a ganar posición. Hoy el abanico entre ambos tipos de locales es mitad y mitad.

La compañía afirmó que el área comestible fue justamente un punto de entrada al comercio minorista más amplio.

A nivel global, el área delivery de Uber creció tres veces durante la pandemia. “En EE.UU., la adquisición de Cornershop y Drizly aportaron una base sólida para acelerar el crecimiento”, aseguró la compañía.

De esta manera, si los usuarios gastaban (gross booking) US$ 17 mil millones en el cuarto trimestre de 2019, saltaron a US$ 54 mil millones al cierre de 2021. Los comercios disponibles crecieron un 17% en el período, mientras que los shopper de Uber superaron los 670 mil. Las operaciones internacionales representaron el 58% de ese desembolso de clientes. El gasto de los usuarios en esas latitudes saltó de US$ 165 millones en 2016 a US$ 30 mil millones en 2021. “Nuestra convicción es que al ofrecer una selección en todas las categorías seremos capaces de pasar de un uso una vez a la semana a realmente un uso diario”, subrayó la compañía. En términos de ingresos, el negocio de delivery generó US$ 2.512 millones, un 44% más que hace un año. Volvió a ser sobrepasado levemente por el área de movilidad, con US$ 2.518 millones. En el primer trimestre de 2021, el delivery arrasó ampliamente gracias al Covid: generó más del doble de ingresos que el core tradicional de Uber.