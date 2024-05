Clínica Las Condes pide pagos por más de $25.000 millones a isapre Colmena

Clínica Las Condes (CLC) informó en marzo que demandó a las isapres Banmédica y Vida Tres por un monto total de $61.220 millones, más reajustes e intereses, por concepto de descuentos por volumen que hicieron a ambas aseguradoras, lo que estaba normado en los mismos contratos, y motivo por el cual la clínica emitía notas de crédito para realizar dichos descuentos.

Y ahora en los hechos posteriores que reportó CLC en sus estados financieros del primer trimestre, exige un pago a isapre Colmena por más de $25.000 millones, por el mismo motivo.

Pero esto inicia un poco antes. En concreto, la clínica informó que el 17 de mayo CLC “fue notificada de una solicitud de arbitraje de emergencia iniciada por la isapre Colmena Golden Cross, en que se solicitó la exhibición de documentos relacionados con la emisión de notas de crédito y débito. El proceso se encuentra a cargo del árbitro señor Pedro Pablo Vergara y a la fecha no se ha dictado resolución acogiendo o rechazando la solicitud”. En particular, Colmena pide que CLC explique por qué emitieron una gran cantidad de notas de crédito que nunca conocieron, que no estaban contenidas en los contratos, y que CLC no se las mostró en todos estos años.

Asimismo, la clínica reportó en sus hechos posteriores que ese mismo 17 de mayo “CLC inició los trámites administrativos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio De Santiago, a fin de iniciar un proceso arbitral en contra de Colmena Golden Cross S.A. para reclamar la restitución de fondos retenidos por ésta sin autorización legal válida. El monto total de notas de crédito emitidas entre el año 2017 y 2023 es de $ 25.614 millones”. Con esas notas de créditos CLC se refiere a las que fueron emitidas por la clínica para realizar los descuentos por volumen.

Ese mismo día 17 de mayo isapre Colmena envió una carta a sus afiliados informando que CLC puso término al convenio de atención de beneficiarios de dicha isapre asociado a planes libre elección. En el correo electrónico que envió Colmena a sus afiliados, detalló que “en diciembre de 2023, Clínica Las Condes notificó a isapre Colmena su decisión de no renovar y, en consecuencia, poner término al Convenio de Atención de Beneficiarios asociado a planes libre elección. Durante estos meses, mantuvimos abiertas las conversaciones con este prestador, sin lograr acuerdo”.

Esto implica, explicó la isapre con más beneficiarios del sistema, que “el día 31 de mayo de 2024 operará el término definitivo de este convenio y en consecuencia, a contar del día 1 de junio de 2024, tanto las atenciones ambulatorias como hospitalarias en Clínica Las Condes, deberán ser pagadas a dicho prestador y luego solicitar el reembolso en la isapre”.

En todo caso, Colmena recalcó que “esta circunstancia no modifica las coberturas establecidas en tu Plan de Salud respecto de las atenciones que recibas en Clínica Las Condes, las que se mantienen inalteradas, produciéndose exclusivamente un cambio en la forma en que podrás obtener esta cobertura, a través del reembolso de prestaciones”.

Finalmente, comentaron: “Lamentamos esta situación y hacemos presente que esta información es aplicable exclusivamente para afiliados adscritos a Planes de Salud modalidad libre elección y por ahora no afecta a afiliados con planes preferentes en este prestador”.

Colmena es la isapre que tiene más cotizantes, y también es la que cuenta con más beneficiarios (la suma de cotizantes y cargas). Según cifras que consolida la Superintendencia de Salud en su sitio web, a marzo contaba con 400.302 cotizantes, y en total sumaba 629.141 beneficiarios, esto representa un 24% del total de cotizantes o beneficiarios que acumulaban las siete isapres abiertas al cierre del primer trimestre.

Esta no es la única medida que ha tomado CLC en el último tiempo con las isapres. Durante el segundo semestre del año pasado, CLC reportó que decidió no renovar convenios con dos isapres. Allí mencionó que hubo “comunicaciones manifestando intención de no renovar, en las condiciones actuales, los convenios celebrados entre Clínica las Condes y sus filiales con las Isapres Banmédica S.A. y Vida Tres S.A, enviadas a las isapres señaladas con fecha 31 de octubre de 2023″. En marzo de este año terminó el convenio vigente entre las dos isapres y CLC. Por este motivo dichas aseguradoras presentaron una demanda arbitral el pasado 1 de marzo reclamando un monto total de más de $15.815 millones.

Según señaló CLC en una nota de sus estados financieros del primer trimestre, la clínica “ha estado enfocada en bajar costos, optimizar y ser más eficiente en su operación, lo cual le ha permitido negociar nuevos convenios con las isapres Cruz Blanca y Nueva Masvida durante el año 2024. También ha fortalecido aún más el convenio actual con la isapre Consalud, a través de creaciones de diversos paquetes de cirugías. Todo esto con la finalidad de fidelizar a todos sus pacientes y crear estrategias comerciales para captar nuevos pacientes y acercar de esta forma a CLC a todos los sectores socioeconómicos”.