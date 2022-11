Club de millonarios de EE.UU. que pide más impuestos a altos patrimonios llega a Chile

Será su primera vez en Chile, pero no están ajenos a lo que ha pasado en el país durante los últimos “turbulentos” años. Patriotic Millonaires, como se denomina a un grupo de millonarios de Estados Unidos de distintos ámbitos que aboga por aumentar los impuestos a las grandes fortunas, arribará a Chile la próxima semana para reunirse con diversas autoridades locales, centros de estudios y universidades para debatir sobre fórmulas para atacar la desigualdad en medio de las crisis sociales y políticas que se viven en el mundo.

El club de grandes fortunas tiene relevancia internacional a partir de 2010, cuando exigieron el fin de rebajas de impuestos a los millonarios que impulsó el expresidente de EE.UU., George W. Bush, y presionaron al también exmandatario Barack Obama para no extender esas reducciones tributarias. Desde ese momento, el grupo, que también ha enfrentado polémicas con otros millonarios como Jeff Bezos, amplió su influencia.

“Chile vive un momento emocionante, de oportunidades y riesgos; está discutiendo cambios significativos en su sistema tributario que buscan hacerlo más equitativo. Queremos reunirnos con líderes gubernamentales, centros de estudios y millonarios chilenos para compartirles nuestra experiencia empujando cambios para tener sistemas tributarios donde los ricos paguemos más impuestos en EE.UU. y Reino Unido”, afirma Morris Pearl, antiguo director ejecutivo de BlackRock y presidente de Patriotic Millionaries (“Millonarios Patriotas”), al referirse a la reforma tributaria de Gabriel Boric.

Morris Pearl, presidente de Patriotic Millonaires y exdirector de BlackRock.

Pearl lidera la comitiva junto a Eric Schoenberg, académico de la Universidad de Columbia y exdirector de Conocimientos del banco de inversión Broadview International; Amy Ziering, documentalista y cineasta dos veces ganadora del premio Emmy y nominada al premio Oscar (sus películas incluyen On the Record, de 2020, The Hunting Ground, 2015 y The Invisible War, 2012, entre otras); y Gary Stevenson, economista, exbroker del Citibank y líder de Patriotic Millonaires en Inglaterra. Entre los integrantes más emblemáticos del grupo están los herederos del pionero de la industria de la animación en EE.UU., Walt Disney.

“No buscamos decir ni cuestionar a los chilenos sobre cómo administran su país; solo queremos involucrarnos en un tema que nos afecta a todos y generar conversaciones interesantes sobre cómo las personas ricas podemos ser una voz para impulsar una agenda de equidad económica; que permita hacer que los países sean política y socialmente estables, permitiendo impulsar el desarrollo económico”, aclara Morris Pearl, quien respondió a Pulso a través de un cuestionario escrito.

La visita, que partirá este el lunes y se extenderá hasta el jueves 10 de noviembre, incluirá reuniones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, parlamentarios, centros de pensamiento, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La agenda finaliza con un evento público organizado por el Centro Contribuye, quien impulsa la llegada de Patriotic Millonaires, y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el jueves 10, donde participará la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, y la economista Jeannette von Wolfersdorff, entre otros expertos.

Agenda tributaria

Según Pearl, el objetivo de Patriotic Millonaires es generar mayor estabilidad de los países y progreso económico para todos, incluyendo a los altos patrimonios. “Creemos que la construcción de un sistema económico más equitativo que traiga progreso para todos requiere una visión internacional. Podríamos quedarnos en EE.UU. exigiendo cambios al sistema de impuestos, pero entendemos que la desigualdad es un problema a escala mundial”, añade el líder de la organización.

En materia impositiva, Pearl cree que es clave que las personas de altos ingresos paguen tasas tributarias más altas respecto del resto de la población. “Necesitamos sistemas tributarios progresivos, especialmente en nuestro segmento para tener sociedades más cohesionadas. Una razón fundamental de la inestabilidad que tenemos en el mundo, donde imperan opiniones extremas de derecha y de izquierda, es que hay un segmento de la población que siente que está siendo tratado como ciudadano de segunda clase, a quienes se les exigen diversos sacrificios mientras que los que tenemos mucho, nos piden lo mismo”, complementa el exejecutivo de BlackRock.

Al ser consultado por la experiencia del aporte al crecimiento derivado de la baja de las tasas impositivas en diferentes países del mundo, Pearl reconoce que esta idea ha sido una de las corrientes principales durante las últimas décadas.

Amy Ziering, documentalista, productora y directora de cine ganadora del premio Emmy y nominada al premio Oscar. (On the Record, 2020) (The Hunting Ground, 2015).

“Pero la evidencia moderna muestra que no existe un vínculo entre impuestos más bajos para los ricos y mayor crecimiento económico. De hecho, en los EE.UU. las tasas impositivas más altas para las personas con altos ingresos en realidad se correlacionan con un crecimiento económico más alto, no más bajo. ¿Qué tiene sentido, entonces? Sabemos que la desigualdad es mala para el crecimiento económico, combatámosla. Hagamos políticas públicas para reducirla. Numerosos estudios han demostrado que cuanto más desigual es un país, peor se comporta su economía. Entonces, ¿por qué recortes de impuestos que aumentan la desigualdad mejorarían el crecimiento? La realidad muestra que no es un argumento convincente”, sostiene Morris Pearl.

El exejecutivo de Wall Street asegura que combatir la desigualdad requiere cambios legislativos. “Se requieren políticas públicas que cambien la dirección; porque fueron decisiones de política pública las que toleraron nuestros niveles de desigualdad y que reducen el crecimiento económico (...) Queremos contribuir a romper ese círculo vicioso”, concluye Pearl.