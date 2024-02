Coca-Cola cierra con resultados positivos el 2023

El beneficio neto atribuido del gigante mundial de los refrescos The Coca-Cola Company alcanzó en 2023 un total de US$ 10.714 millones, lo que supone una mejora del 12,3% en comparación con las ganancias contabilizadas un año antes, según ha informado la multinacional este martes en un comunicado, destacando que ganó cuota de valor tanto en el conjunto de ejercicio como en el último trimestre.

“Tanto para el trimestre como para todo el año, la compañía ganó cuota de valor en el total de bebidas no alcohólicas listas para beber (NARTD)”, destacó la compañía.

No te pierdas en Pulso

Los ingresos operativos netos de Coca-Cola entre enero y diciembre fueron de US$ 45.754 millones, un 6,4% más, aunque en cifras orgánicas, que excluyen el efecto del tipo de cambio, crecieron un 12% anual, con un aumento del 10% del mix de precios del 2% en las ventas.

Por áreas geográficas, los ingresos en Norteamérica crecieron un 7% hasta US$ 16.744 millones, y un 19% en Latinoamérica, hasta US$ 5.830 millones, mientras que en la región EMEA -Europa, Oriente próximo y África- aumentaron un 7%, hasta US$ 8.070 millones, en tanto que en Asia Pacífico mantuvo estables las ventas en US$ 5.455 millones.

En la comparativa orgánica, en el pasado ejercicio los mayores incrementos de precios correspondieron a la región EMEA, con un 19%, por delante de Latinoamérica, con un 16%, mientras que en Norteamérica y Asia Pacífico el mix de recios aumentó un 8% y un 5% respectivamente.

De su lado, el negocio de embotelladoras reportó a Coca-Cola ingresos de US$7.820 millones, en línea con 2022, mientras que el área de otras iniciativas creció un 8% hasta US$ 3.064 millones.

Entre octubre y diciembre, el beneficio neto atribuido de The Coca-Cola Company alcanzó los US$ 1.973 millones, un 2,8% menos que el mismo periodo de 2022, mientras que los ingresos del gigante de Atlanta en el cuarto trimestre sumaron US$ 10.849 millones, un 7,1% más.

En el último trimestre de 2023, el crecimiento orgánico de los ingresos de Coca-Cola fue del 12%, incluyendo un aumento del mix de precios del 9% y un avance del 3% de las ventas.

Por otro lado, la multinacional indicó que registró cargos de US$ 55 y US$ 164 millones, en el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio, respectivamente, cuando en 2022 los cargos sumaron US$ 29 y US$ 85 millones en dichos periodos respectivamente.

Según explicó la empresa, los costes incurridos estuvieron relacionados principalmente con ciertas iniciativas diseñadas para simplificar y estandarizar aún más nuestra organización como parte de nuestro programa de productividad y reinversión.

“Al comenzar un nuevo año, confiamos en que nuestra estrategia, nuestra potente cartera y nuestro sistema armonizado seguirán creando valor para nuestras partes interesadas en 2024 y a largo plazo”, declaró James Quincey, presidente y consejero delegado de The Coca-Cola Companty.

En este sentido, la multinacional espera generar en 2024 un crecimiento de ingresos orgánicos del 6% al 7%, mientras que confía en lograr un crecimiento del beneficio por acción comparable descontando el tipo de de cambio del 8% al 10% frente a los US$ 2,69 del 2023.