Cochilco eleva la proyección de precio del cobre para 2024

El organismo subió la estimación de precio promedio del cobre a US$ 3,85 la libra, desde los US$ 3,75 la libra proyectados en el informe previo. Para 2025 se estima un precio promedio de US$ 3,9 la libra.