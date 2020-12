Codelco buscará tres nuevos directores en 2021

El año 2021 comenzará acontecido para Codelco. Tres miembros del directorio de la cuprera dejarán su cargo en los primeros meses, búsquedas que se unirán con la dilatada designación del representante de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), proceso que quedó abierto en mayo pasado y que hoy está judicializado.

Blas Tomic, emblemático director de Codelco a cargo del polémico Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), terminará su segundo período como director de la cuprera, cargo que finaliza en mayo próximo.

El ingeniero civil de la Universidad de Chile suma ocho años en la cuprera y tras la salida de Raimundo Espinoza se transformó en el director con más antigüedad dentro de la minera. Llegó el año 2013, designado en el primer mandato de Sebastián Piñera luego de una polémica nómina de postulantes que entregó la Alta Dirección Pública (ADP). En esa oportunidad, Tomic fue un nombre que surgió de manera adicional, ya que el mandatario no había quedado conforme con la terna que le entregó, en ese momento, la ADP y que estaba integrada por el expresidente de BancoEstado, José Luis Mardones -hoy director de Enap-, el exejecutivo de Codelco, Eduardo Loyola, y el expresidente de Metro, Fernando Bustamante. Finalmente, Bustamante declinó seguir en el proceso, abriendo el ingreso de Tomic a la nómina de candidatos.

Así, Blas Tomic ingresó a la mesa en reemplazo de Jorge Bande, también un emblemático director de la minera que fue miembro de directorio de Codelco antes de la entrada en vigencia del nuevo gobierno corporativo de la estatal, aprobado a fines de 2009.

Tomic ha cumplido un rol relevante en la mesa de la estatal. Junto con liderar el Cace y apoyar el trabajo del comité de auditoría de Codelco en pro de la transparencia, ha sido, en algunas ocasiones, la voz disidente del directorio, lo que le ha traído más de un conflicto con el presidente de la firma, Juan Benavides, según cuentan fuentes de la estatal. Un episodio recordado por una de las fuentes consultadas fue la reunión de la mesa donde se decidió la salida del exauditor auditor interno, César Correa, quien dejó la estatal luego de conocerse que el equipo que lideraba el ejecutivo grababa conversaciones sin autorización. La decisión molestó a Tomic y se lo hizo saber a Benavides y al resto de los integrantes del directorio, lo que generó más de una molestia al interior de la compañía.

Pero, según cuentan fuentes de la estatal, el director ya quiere dar vuelta la página y habría oficializado que no se postulará al proceso que próximamente iniciará la Alta Dirección Pública, por lo que dejaría Codelco el próximo 10 de mayo.

El mismo día termina también el período de Paul Schiodtz, quien llegó a la minera en mayo de 2017 en reemplazo del cupo que dejó Gerardo Jofré y, según se comenta en los pasillos de Huérfanos 1270, es posible que postule nuevamente al proceso que abra la ADP. Su gestión, en todo caso, ha sido bien evaluada por la administración y es un nombre que también gusta en La Moneda. Antes -entre 2016 y 2018- fue director de Enap donde también tuvo buenos comentarios y fue también presidente de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).

Quina de Fesuc y Ansco

Y mientras se sigue esperando la dilatada designación del sucesor de Raimundo Espinoza en la mesa de directorio de la principal productora de cobre, por el lado de los supervidores comienza un nuevo proceso de búsqueda para el cupo que Ghassan Dayoub dejará el próximo 27 de marzo. Para buscar un reemplazante, las dos agrupaciones que representan a los supervisores -Federación de Supervisores (Fesuc) y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco)- deben ponerse de acuerdo, lo que hasta ahora no ha sucedido, hecho que hace suponer que el proceso será igual que dilatado que el año 2017, cuando la Fesuc se demoró 23 meses en aprobar la quina confeccionada por sus socios. Según la ley de gobierno corporativo de la estatal, la elección de los representantes de los supervisores se realiza ante una quina que en conjunto presentan la Fesuc y Ansco y en 2012, los supervisores firmaron un acuerdo para tener alternancia en la mesa de la estatal. Pero ese compromiso, que hoy está vigente, es difícil de respetar, indica Esteban Morales, presidente de Ansco. “No será fácil”, dice Morales. Añade que “eso que uno la propone y el otro la firma, no ha sido un proceso simple, más bien ha sido complejo. El director actual es un representante que propuso Ansco, pero ese proceso no fue fácil de resolver porque la Fesuc se demoró 23 meses en firmarla. Por eso, no nos cabe duda que este proceso también se podría demorar”, afirma el dirigente rol A.

Ansco pone requisitos para el perfil del nuevo director, que sea profesional universitario y ojalá con un post grado. Además, que sea integrante con cierta antigüedad de la Asociación. Esto, porque no quieren repetir la mala experiencia que tuvieron con Augusto González, último director propuesto por Fesuc quien salió de Codelco con una polémica debido a honorarios pagados que no habrían sido ejecutados. “González salió por una polémica, entonces, nosotros como directorio nacional, eso nos tiene complicado. Por eso, en las conversaciones que hemos tenido con Ricardo Calderón -presidente de Fesuc- le hemos dicho que queremos cautelar que eso no vuelva a ocurrir, ¡porque un representante de esa categoría, no lo podemos tener de nuevo!”, dice.

El plazo para entregar la nueva nómina al presidente Piñera vence el próximo 28 de febrero, por lo que Ansco debería tener la quina para su aprobación los primeros días de ese mes.

Y en la FTC también hay novedades. Luego de la disputa interna entre la FTC y algunos dirigentes llamados “históricos” de El Teniente por la quina que la agrupación que lidera Patricio Elgueta le entregó al mandatario en marzo pasado, se suma la decisión de la propia FTC de bajar la lista de postulantes luego de la renuncia irrevocable a la nominación por parte de Alberto Muñoz, dirigente cuestionado por su rol en el Caso Seguros.

Ahora el proceso se encuentra judicializado. Esto, tras la presentación -en Calama- de una demanda contra la FTC por parte de Daniel Díaz, integrante de la cuestionada quina que corría con mayor ventaja para ser nominado director de Codelco.