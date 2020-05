Comercio pone en revisión sus planes para reabrir ante aumento en el número de contagios

Más lejos que hace una semana. Así se ve por estos días la reapertura del comercio en las principales ciudades del país, luego que este fin de semana, además de aumentar los brotes, hubiera duras críticas a la apertura del centro comercial Apumanque, cuyo proceso era muy seguido por el sector.

Lo ocurrido en Las Condes tuvo varias repercusiones. Uno de los principales operadores de malls del país, con un local en la misma comuna, manejaba la semana pasada un calendario de aperturas tanto en regiones como en Santiago para esta y la próxima semana. Pero lo ocurrido en el Apumanque cambió los planes.

“Se ve más lejana una reapertura que hace una semana, en el sentido de que estábamos viendo que se apuntaba a la normalidad, que se estaba abriendo el Apumanque, etc.”, explica Bernardo Suvalle, empresario gastronómico y presidente de la Cámara de Comercio de Providencia.

A su juicio, hoy prima la cautela, pensando en que reabrir tiene costos elevados y si se realiza de manera fallida, el efecto puede ser peor.

“Desde el punto de vista de los comerciantes, no lo hemos visto tan claro, porque el cálculo es que no sacábamos nada con abrir. Eso hace que los costos de inmediato empiecen a correr. No es conveniente abrir hoy día”, añade.

En el caso de los centros comerciales, la cámara que agrupa al sector asegura que siguen mirando tanto las fechas como los protocolos de higiene para, en caso de volver abrir, esto sea en forma completamente segura.

“Es importante enfatizar que los centros comerciales no abrirán en comunas que se encuentran en cuarentena, donde solo funcionarán los servicios esenciales. En aquellas comunas que no están en cuarentena, y donde las condiciones sanitarias lo permitan, nuestro llamado sigue siendo a la prudencia y la gradualidad”, comenta Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales.

“Estamos viviendo una crisis sanitaria y el foco debe estar en resguardar la salud de trabajadores, colaboradores y clientes”, agrega, e indica que los asociados a la Cámara se han estado preparando para reabrir paulatinamente, considerando el protocolo del gobierno que se trabajó de manera público - privada y que la reapertura “no tiene una fecha fija”.

En evaluación

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, las fechas de apertura que se manejaban hace unos días claramente están en evaluación, ante el incremento de los contagios.

“Es una decisión de cada operador, pero creo que deben estar evaluando el panorama. El contexto varía con la curva del Covid-19, que aumentó”, plantea Melero.

Eso sí, sostiene que los protocolos de seguridad de higiene están funcionando correctamente, por ejemplo en los supermercados. “Son sumamente eficaces, han sido probados en las farmacias, y supermercados, han sido aplicados y funcionando formidablemente”, complementa.

Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas del Retail -que agrupa a los operadores de tiendas menores de los malls-, indica que el plan de reapertura con el que están trabajando es “muy gradual” y siempre en base a que se cumplieran tres condiciones: que pase el peak de contagios, que los protocolos estén internalizados y que sigan adelante las mesas de trabajo. “Si estas condiciones no se cumplen, no creemos que sea posible y hoy día no están presentes” enfatiza.

Un tema que les complica es que, hasta ahora, no se ha formado una mesa tripartita con ellos, los operadores de malls y el gobierno. A medida que pasa el tiempo, esto se hace más urgente. El mayor problema, advierte, “es que los malls están avanzando con sus planes de apertura y estos no conversan con la visión que tenemos”.

Falabella avanza

Una empresa que avanzó fuertemente en los últimos días en reapertura de tiendas fue Falabella. El sábado reinició 16 de estas y este lunes, tres más: Concepción Centro, El Trébol y Los Ángeles, dando un total de 19 de los 47 locales que manejan a nivel nacional. Todas las aperturas han sido en regiones, donde Falabella opera 27 locales.

“La reapertura de nuestras tiendas Falabella ha sido gradual y un proceso flexible que se va evaluando día a día, en función de las disposiciones de las autoridades respectivas, quienes han estado revisando el cumplimiento de los protocolos”, explican desde esa compañía, donde agregan que esto se ha dado con cambios, por ejemplo, en los horarios de apertura, turnos de trabajo y ajustes al ordenamiento de las tiendas, además de demarcación de distancia en cajas, ingreso controlado y uso obligatorio de mascarillas.

Mercado en alerta por fuerte alza en cifras de contagios

Una visión positiva tenía el mercado respecto a la evolución del coronavirus en Chile. Sin embargo, el repentino salto en las cifras de contagios encendió las alarmas entre los inversionistas, quienes analizan de cerca los impactos de una eventual extensión de las cuarentenas. “Es una noticia que hay que mirar con cuidado, porque Chile venía mostrando una excelente respuesta a las medidas aplicadas. No vemos un efecto puntual en el corto plazo, pero si la tendencia se mantiene, y efectivamente existe un descontrol que impida el retorno parcial o reapertura de la economía más allá de mayo, sí podríamos corregir nuestras estimaciones de crecimiento de utilidades. En general el mercado asumía 3 meses de cuarentena”, explica Aldo Morales, de Bice Inversiones. “Es probable que con esto no se concrete el escenario del Central, y si aumentan los contagios de la forma que hemos visto estos días, las medidas sanitarias tendrán un efecto negativo en la economía”, dice Martina Ogaz, de Euroamérica.