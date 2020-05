Comisión de Hacienda pide al gobierno acelerar proyecto para independientes

En manos del Ministerio de Hacienda quedaría el proyecto de ayuda a los independientes con boleta, que hace una semana está en tierra de nadie.

El presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier (PS), conversó el lunes con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para insistir con la opinión de esta instancia especializada. “Le he dado mi opinión al ministro Briones sobre el tema. Es evidente que el proyecto, tal como está planteado, no cuenta con el apoyo de la Comisión y le voy a proponer a los miembros de Trabajo traspasarlo a la Comisión de Hacienda”, afirmó.

Esta iniciativa, ingresada el martes 5 de mayo, incluía un mecanismo de suplemento de ingresos para las personas que trabajan a honorarios mediante la entrega de boletas, y la creación de un sistema de seguro catastrófico ante situaciones de pérdida de ingresos, por factores externos. Sin embargo, conocido el articulado, la Comisión por unanimidad -incluidos los senadores de ChileVamos- mostraron su desacuerdo con el proyecto y pidieron suspender su tramitación hasta que el Ejecutivo dividiera los temas, pues consideraron que no era conveniente discutir, sin profundizar, la creación de una institucionalidad aseguradora.

En ese momento, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien encabezaba el tema, accedió a dividir ambas materias y apurar solo el articulado del aporte durante la emergencia. Eso ocurrió el 11 de mayo, y a la fecha desde el gobierno no han comunicado una decisión al respecto, solo se sostuvo que será el Ministerio de Hacienda quien liderará está tramitación. Y lo propio debiera suceder en el Congreso.

“La Comisión de Hacienda debe analizar este proyecto que no está relacionado con materias laborales ni de seguridad social. Creo que no tenemos que estar gastando nuestro tiempo en una iniciativa que busca que la gente se endeude para enfrentar una pandemia. Eso me parece muy duro”, manifestó el senador Letelier.