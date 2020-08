Comisión de Trabajo de la Cámara rechaza artículos clave de proyecto que amplía cobertura de Ley de Protección al Empleo

Un nuevo revés sufrió el proyecto del gobierno que busca ampliar la cobertura del seguro de desempleo, luego que la Comisión de Trabajo de la Cámara optara por rechazar los artículos 3 y 4, que constituyen la esencia de la iniciativa. La intención de la oposición es enviar el texto a una comisión mixta.

Si bien aprobaron por unanimidad la idea de legislar, los parlamentarios de oposición insistieron con diversas indicaciones para subir las tasas de reemplazo e incorporar más personas a este subsidio, como las trabajadoras de casa particular. Como el Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, no accedió a estas solicitudes, argumentando que implicaba mayores montos o que en algunas ocasiones, no existía el derecho a gatillar el seguro porque no eran cotizantes, los artículos se fueron cayendo uno a uno.

“Tenemos que visualizar que este Fondo sea sostenible en el tiempo y que se puedan pagar los beneficios. Lamentamos esta votación, porque esperábamos que este proyecto saliera lo más rápido posible, llevamos 40 días y conforme pasa el tiempo las personas acogidas al seguro están hoy percibiendo el 40% o 45% de su sueldo”, remarcó la ministra.

Recordó que unas 300 mil personas con contrato suspendido en cuanto empezó a regir la Ley de Protección del Empleo, están en esa situación, lo que cambiaría con el proyecto que sube la tasa de reemplazo en 55%, como piso.

En tanto, la presidenta de la Comisión, diputada Gael Yeomans (CS), explicó que hace tiempo que están pidiendo una solución para las trabajadoras de casa particular y que el gobierno no ha llegado con nada, y que aún encuentran insuficiente los montos propuestos. “Con los diputados de oposición acordamos forzar a otra instancia, a Comisión Mixta, para seguir conversando dos temas que nos interesan: que el monto mínimo de pago sea el salario mínimo y no los $225.000 del proyecto, y que la tasa de reemplazo suba del 55% propuesto a 60% o 65%”, acotó.

El texto será visto este martes por la Comisión de Hacienda y el miércoles por la sala de la Cámara en vista que está calificado con discusión inmediata. En caso de que se ratifique lo obrado por la Comisión de Trabajo y se mantenga el rechazo a estos artículos, es probable que se deba dirimir en una mixta.

En todo caso, hasta ahora la iniciativa debería tener un tercer trámite, porque en la instancia se aprobó una serie de indicaciones que modificaron el texto que venía del Senado. Cabe indicar que en su primer paso, la iniciativa tardó casi un mes en ser aprobado.