Comisión Mixta suspende tramitación de Presupuesto para intentar llegar a acuerdo

Tras varias horas de conversaciones internas, la Comisión Mixta que analiza el proyecto de Presupuestos para el próximo año decidió suspender la tramitación y discusión de las distintas partidas que tenían contemplado realizar hoy.

“Nos hemos dado, con representantes de la oposición y el Ejecutivo al menos un día o lo que sea necesario, para retomar posteriormente el trámite formal. Entonces se levantaría la sesión y vamos a retomar formalmente una vez que nos hayamos dado una oportunidad de encontrar una mejora al actual ley de Presupuestos”, indicó el senador Ricardo Lagos (PPD) quien está presidiendo la Comisión Mixta.

Esa fue la conclusión de un largo proceso de negociación tras la determinación del Ejecutivo de impugnar el trámite de las partidas en la Mixta, por constitucionalidad. “Si la partida del Tesoro Público fue rechazada y por tanto las fuentes de financiamiento bloqueadas, no vemos cómo se pueden financiar esas otras partidas que se quieren discutir”, acotó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hoy al inicio de la sesión a las 10:00 horas.

Ello como una respuesta a lo ocurrido el lunes cuando la oposición que es mayoría en la Mixta rechazó por completo la partida de Tesoro Público por casi US$7.000 millones, la cual no es sólo la asignación más voluminosa sino que es la encargada de transferir recursos a las otras reparticiones.

“No puedo recomendar al ministro patrocinar algún tipo de financiamiento de gasto variables. La solución más directa es o se reabre la partida del Tesoro completa o creemos que esta comisión solo puede aprobar aquellos gastos permanentes y no variables, y como estos últimos no se pueden rebajar entonces no sabemos qué sentido tiene la discusión”, explicó también el director de Presupuestos, Matías Acevedo.