Cómo va nuestro 10%

Sin contratiempos relevantes se desarrolla el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Hasta ayer, las AFP –demostrando que la plata sí existe, está disponible y es nuestra- habían entregado casi US$5.000 millones a 3,5 millones de afiliados. En promedio, los pagos son de algo más de $1 millón por persona.

Otro número interesante es que ya se han pagado 88.775 de las solicitudes por deuda de pensiones alimenticias. En total los casos presentados suman 143.500.

¿Qué falta? Ahora resta que se continúe pagando las siguientes solicitudes de retiro del 10%, que ya suman 6,3 millones de afiliados que han realizado el trámite. Y obviamente, pagar impuesto en abril si corresponde. (Si quiere pagar tributo en abril de 2022, saque su 10% el próximo año)

¿Cómo va el 10%? Bien, avanzando más fluidamente que la primera vez gracias a la experiencia y al conocimiento obtenido la primera vez. Las AFP fueron más rápidas que la ley, comenzando el pago en menos de 10 días como exigía la ley.

¿Y no faltan billetes? El Banco Central y los bancos estaban muy preocupados porque dado que en fin de año siempre se produce una mayor demanda de billetes, si se sumaba esta presión adicional podría haber una escasez.

¿Fue una exageración de los reguladores decir que pagar muy pronto provocaría problemas? No, para nada. Hasta el minuto no se ha observado problema de demanda de billetes, debido a que el Banco Central también se ha preparado para esto y coordinado con los actores involucrados. Sin embargo, esa preparación tiene un costo. También tiene un costo para todos el que las AFP hayan tenido que vender activos en un momento en que los mercados se recuperan. Además, provocó que las gestoras tuviesen que invertir en activos que pudieran vender con mayor facilidad, sacrificando rentabilidad.

¿Podría el Estado haber entregado una ayuda así de potente? No. Es imposible que el Estado haya entregado fondos directamente al bolsillo de millones de personas en esa magnitud, en torno a US$40 mil millones. Todo el plan de estímulo del gobierno es por US$12 mil, siendo uno de los que más ha ayudado en la región.

¿Habrá un tercer retiro? Se ha manifestado la intención por parte de un asesor de una parlamentaria. Sin embargo, dicha maniobra desnudó una burda estrategia para sumar conocimiento público para futuras elecciones. No pareció haber una real finalidad de ayudar a las personas. Quizás, el mejor reflejo de que el segundo retiro también tuvo ese fin, por si alguien tenía alguna duda. Por el momento no se avizora otro 10%, aunque la última palabra la tendrá hoy el Tribunal Constitucional, que debe hacerse cargo de si el proyecto del segundo retiro impulsado por los parlamentarios es o no constitucional. Esa es la madre de las batallas para poner límites a un parlamentarismo de facto.