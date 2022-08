Luego de marcar un récord histórico el año pasado, el crecimiento de las exportaciones de servicios registraron un freno durante el primer semestre de 2022. Impulsados por tecnológía y asesorías, los envíos de servicios no tradicionales llegaron a los US$680 millones en la primera mitad del año, lo que es una baja de 1,2% respecto del mismo periodo del año pasado, según un estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Los principales destinos de exportación en los primeros seis meses de 2022 fueron Estados Unidos (US$ 257 millones), Perú (US$ 131 millones) y Colombia (US$ 54 millones). Destaca el caso de Perú, el que registra un alza de casi 40% como destino de los envíos chilenos.

Según el informe de la Subrei, 547 empresas nacionales registraron exportaciones de servicios en el periodo. De ellas, más de la mitad son micro, pequeñas y medianas empresas (317), cuyas ventas al exterior representan el 15% del valor exportado.

En las últimas dos décadas las exportaciones de servicios no tradicionales se han posicionado como uno de los rubros de mayor desarrollo en sus ventas al exterior, sostiene el estudio gubernamental.

“Los servicios no tradicionales son uno de los sectores más dinámicos de nuestras exportaciones no mineras, creciendo a una tasa promedio anual del 11,4% en los últimos 20 años (...) Asimismo, su participación en el total exportado se ha duplicado en tan solo dos décadas. Los envíos de servicios no tradicionales pasaron de representar el 0,8% de las exportaciones totales del país entre 2003 y 2007 a un 1,6% en el quinquenio 2017-2021″, sostiene el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada

A nivel de servicios específicos, la Subrei destacó el crecimiento durante el primer semestre de las exportaciones relacionadas al mantenimiento y reparación de aparatos aéreos (incluido aviones y helicópteros), el apoyo técnico en computación e informática por internet, la asesoría en gestión de marketing, y la comercialización de espacios publicitarios en páginas web, entre otros.

El dinamismo de los ENVios tics

Un capítulo aparte merecen las exportaciones tecnológicas (TIC), que representan el 33% de los envíos de servicios en el período, seguidas de las asesorías (19%), y el mantenimiento y reparación de barcos y aeronaves (13%). (ver infografía).

Según el estudio de la Subrei, durante la primera mitad del año 2022, los envíos TIC alcanzaron un monto cercano a US$ 222,7 millones.

De esta forma, los servicios tecnológicos que más aumentaron sus ventas al exterior en el periodo fueron los de apoyo técnico en computación e informática por vía remota, los de suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información, los de almacenamiento temporal de datos en servidores caché (edge caching) y los de sistema de descarga de software on-line para empresas ubicadas en el extranjero.

Al hora de hacer un balance de más largo plazo, la Subrei destaca que las exportaciones de servicios asociados a las tecnologías de información y comunicación marcan un crecimiento promedio del 19,5% por año en el período 2007-2021.

“Fortalecer la internacionalización de los servicios y la economía digital, es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestra administración pues se trata de sectores que pueden contribuir en forma decisiva en la agregación de valor para nuestra oferta exportable, generando nuevos rubros y empleos”, afirma el subsecretario Ahumada.

“Posicionar a Chile como un proveedor de servicios calificados debe ser un objetivo clave de la política comercial, ya que este sector requiere capital humano especializado y da un espacio potencial para aumentar la participación laboral femenina en el empleo exportador. Además, este tipo de actividades suelen ser más amigables con el medio ambiente”, concluye la autoridad.