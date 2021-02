Daniel Briesemann, de Commerzbank: “Esperamos que el cobre sufra una corrección en el segundo semestre del año”

Hablar de un nuevo superciclo en el cobre es temprano para Daniel Briesemann, analista de Commerzbank, quien ofrece varios argumentos para fundamentar la posibilidad de que el metal rojo sufra una corrección este mismo año.

De hecho, plantea que el efectivo avance de la vacuna si bien permitiría a las economías avanzar en su recuperación, lo que sería favorable para el cobre, también implicaría una normalización de la oferta, lo que no sería una muy buena noticia en términos de su precio.

¿Cuáles son sus perspectivas para el precio del cobre?

-Creo que el cobre y el resto de los metales se mantendrán en sus altos niveles actuales o continuarán subiendo la primera mitad del año, gracias a la recuperación de China. Sin embargo, en la segunda parte del año la fotografía va a cambiar, con el retorno de los fundamentos a como estaban antes. La euforia para ese entonces tampoco predominará y también veremos una corrección en el mercado bursátil. Con todo, esperamos que el cobre sufra una corrección en el segundo semestre del año.

¿Entonces no confía en el superciclo que han anticipado algunos analistas?

-Eso es algo que están pronosticando muchos observadores del mercado, BHP y Glencore. Sin embargo, desde mi punto de vista es un poco temprano para llamarlo superciclo. Si bien vamos a ver una creciente demanda de aquí en adelante, no creo que será capaz de evitar algunos pasos atrás en su trayectoria.

¿A qué obedecerían esos pasos atrás?

-El alza que observamos obedece en buena medida a las dinámicas de oferta y demanda, pero pensamos que el próximo año el crecimiento de la oferta superará al de la demanda. Entonces el mercado ajustado que venimos viendo desde 2020 se relajará al menos un poco a partir del presente ejercicio. Otro aspecto en el que vemos riesgos de que el precio del cobre dé pasos atrás es que, en nuestra opinión, su avance también se basa en la apuestas de especuladores.

¿Entonces la recuperación china no tendrá la capacidad de sostener el alza en los precios del cobre?

-Hay que tener presente que China marcó su crecimiento más débil en décadas el año pasado, por lo tanto, si bien se espera un crecimiento importante para 2021, eso obedece a la baja base de comparación.

Sin embargo, estoy de acuerdo en que China está comprometida con la expansión de su economía, la descarbonización, el desarrollo de infraestructura... Todo eso, obviamente implicará una gran demanda de commodities industriales en general.

Pero hay que tener presente que el año pasado China importó mucho cobre. Por lo tanto, me parece que la demanda china de cobre no es por completo demanda real. Compraron más cobre del que necesitaban y por lo tanto, no creo que vayan a comprar esa misma cantidad de cobre este año.

¿El rápido avance de la vacunación y sus consecuencias en la recuperación pueden ser un riesgo al alza para el cobre?

-Sí, creo que hay tantos riesgos a la baja como al alza. En el último caso, si funciona la vacuna la economía podrá volver a una situación más normal. Sin embargo, eso también podría implicar menos medidas para contener el coronavirus y eso tendría efecto en la oferta.