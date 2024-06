César Pérez Novoa: “El mundo va a requerir entre 16 millones y 18 millones de toneladas adicionales de cobre, y la mitad podría salir de Chile y Perú”

Compas especulativas, problemas políticos y geopolíticos forman parte del fenómeno que impulsó al precio del cobre cerca de los US$5 por libra en mayo, y que lo tienen con un alza de 16% en lo que va de 2024.

Sin embargo, los US$4,4 actuales está lejos del pecio que el metal debiera tener, y que más allá de factores coyunturales, debiera seguir creciendo de la mano del proceso de descarbonización. Esa es la visión de César Pérez Novoa, jefe de Equity Research de BTG Pactual. “Lo que lleva el precio a la vecindad de los US$5 por tonelada tiene que ver específicamente con los nuevos requisitos de descarbonización. Y eso se acompaña de cierta manera también por compra mercantil por el aumento de posiciones no comerciales por parte de algunos inversionistas que estuvieron que estaban cortos en el mercado, Esto es lo que de cierta manera impulsa el precio”, dice el analista.

Sin embargo, el analista apunta a una serie de otros factores. “Hay un aspecto fundamental, bastante relevante, que el mercado de cierta manera ignoró, y que tiene que ver con agitación social alrededor de Ecuador, Perú y también Panamá, donde se cerró una mina. En conjunto, esto conllevó a que la expectativa a nivel mundial de un superávit para el 2024 de 350.000 toneladas, hoy sea un déficit en torno a los 150.000 toneladas. Y eso es la parte fundamental por la parte política, por la parte geopolítica también tuvimos cambios de gobiernos en zonas particulares de África, con cambios de comandantes, donde los términos de la inversión minera cambiaron. A lo que se sumaron restricciones a Rusia por parte de EEUU”.

¿Cuál debiera ser el precio del cobre para los próximos años?

Nosotros vemos en los US$5,3 por tonelada un precio de incentivo para poder generar proyectos nuevos. Pero ese precio se refiere sólo a la operación minera, el análisis de la inversión, para que el activo sea totalmente operacional implica tener desaladora, energía renovable como óptimo, línea de transmisión, acceso a puerto, línea férrea o una una ruta alternativa de transporte, además de los requerimientos medioambientales. La intensidad de capital es bastante elevada, por lo tanto a pesar del alza en los precios, las compañías no necesariamente han mostrado una expansión en los márgenes, porque el capex por tonelada para traer una tonelada de cobre ha aumentado de manera significativa.

¿Esos US$5,3 por tonelada, por cuánto tiempo se mantendrían?

El objetivo principal de la descarbonización es reducir nuestra adicción a esos 95 millones de barriles de petróleo por día que consume el ser humano. Claramente lo más fácil de abordar va justamente por transporte, y hoy lo estamos viendo en el segmento electromovilidad. Eso requiere cinco veces más cobre dependiendo del modelo de auto o camión, pero el auto no se carga en el aire, eso significa expandir la línea de transmisión. No hay nada que pueda reemplazar la conducción del cobre. Vamos a requerir alrededor de 16 a 18 millones de toneladas adicionales de cobre a nivel global, y diría que la mitad de este volumen podría salir de América Latina: me refiero a Chile y Perú.

¿Pero cuánto más tendría que producir Chile y Perú en conjunto?

Al menos un 30% más, por lo cual es importante que los proyectos se vayan delineando. Pero para eso hay temas sociales que cumplir, hay temas políticos también, y una serie de requisitos que están más allá de las cualidades y especificaciones técnicas. Eso es importante, y también tenemos que tener una voluntad por parte de de los gobiernos de hacer estas inversiones o fomentarlas.

El litio se multiplica por tres

Junto con el cobre, el litio es el otro material clave en el proceso de descarbonización

Es interesante porque este es un mercado que para el COVID para el 2020 expresado en carbonato de litio equivalente eran 330.000 toneladas. Al cierre del 2023 el tamaño de mercado eran 920.000 toneladas, tres veces más. Y para el cierre de del 2024 nosotros esperamos un un tamaño de mercado de 1,1 millones de toneladas. Este es un mercado que ha tenido un crecimiento que en los últimos tres años se ha multiplicado por un factor de tres, y al final de la década puede nuevamente crecer tres veces.

¿Cuál es el precio que estiman para el litio?

La estructura de costos para el producto final, el que va directamente al cátodo de la batería, tiene costos de operación que hoy fluctúan entre US$15.000 y US$17.000 por tonelada, ese es el punto de equilibrio. Obviamente hay excepciones como SQM. Hoy existen una gran cantidad de recursos de donde se está extrayendo litio, con costos van desde los US$15.000 hasta los US$25.000. Y si miras las últimas transacciones para el desarrollo de proyectos, esos números van entre US$25.000 hasta los US$60.000, por lo que la tasa de retorno claramente es mucho menor, por lo cual requieres un precio de incentivo probablemente más pegado a los US$25.000 por tonelada.

Cuál debiera ser la demanda de litio para los próximos años y cómo juega Chile hoy dada la política que tenemos actualmente?

El país sigue operando con dos actores: SQM y Albemarle. La política del litio lleva más de diez años de discusión, y la participación de mercado de Chile bajó del 30% a alrededor de 22%, a pesar de que el país tiene el 33% de las reservas mundiales. Australia toma hoy la batuta con producción, pero nuevamente, no produce el valor agregado final, que es lo que está entregando Chile. Esperamos ver proyectos que puedan salir, pero no son fáciles, requieren una cantidad de análisis en términos de exploración, y luego hay un trabajo paralelo con las comunidades, se debe realizar una consulta previa, estudios de impacto ambiental; hay una serie de requisitos que desde nuestro punto de vista, implican que el desarrollo puede tomar unos siete años. Esa es la la la realidad que tenemos. Pero el potencial en todos los salares que tenemos en Chile es bastante grande.