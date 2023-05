Diálogos Red Activa: cómo ha sido la implementación de la norma 3262 en las empresas

Ver Programa

En un nuevo encuentro de Diálogos de Red Activa, Paula Coronel, gerente corporativo de Personas y Sostenibilidad de SMU y Gian Piero Lavezzo, gerente de Personas y Cultura de Essbio conversaron cómo han llevado a cabo la implementación de la Nch 3262. Además, Lesley Warren, head of research de BUK presentó los resultados del estudio “Radiografía Mujeres en el Trabajo”, cuyo objetivo es visibilizar realidades, percepciones y aspiraciones de las mujeres en los trabajos.

La norma 3262 sobre la “Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, cumple diez años desde su creación. Esta certificación de carácter voluntario por parte de empresas y organizaciones es un proceso que requiere un trabajo desde el interior, donde se identifican brechas, barreras e inequidades de género con el objetivo de generar acciones que apunten a abordarlas como un diagnóstico, diseño e implementación de un plan de trabajo y posterior evaluación y certificación.

Paula Coronel comparó la norma con una ISO, donde se evalúa todo el sistema de gestión de manera integral, pero con foco en la equidad de género. “Nosotros como empresa primero evaluamos certificarnos, porque es un trabajo que implica toda la compañía, no solo un departamento. Es un cambio cultural con una palanca que es un sistema de gestión que te permite avanzar. Esto no es es un tema personal, y cada realidad es distinta. Tienes derechos obligaciones, cumplir metas y que no baje la productividad. En definitiva, es un sistema de gestión para la compañía, es pertinente para cada negocio, no son los mismos para las compañías, porque son distintos niveles de avances y si esto no está culturalmente instalado, muere en un check”.

Desde Esbbio, Lavezzo coincidió con la mirada, agregando que desde su perspectiva, cuando decidieron certificarse tuvieron una buena recepción debido a que formalizarían todas las prácticas que ya tenían como empresa: “Eso nos dio credibilidad frente a los trabajadores y a la compañía. Por ejemplo, la extensión de postnatal más allá de la Ley, con un reintegro progresivo y es muy valorado. Pero también la corresponsabilidad, le dimos a los hombres una semana más y un reintegro progresivo para ellos también que es muy apreciado por ellos y sus familias. Para lograr esta equidad, debemos entregar elementos no solo a las mujeres, sino también a los hombres, por que si no esta equidad no se produce”, afirmó.

Los panelistas - que además estaban acompañados por la conducción de Francisca Jünemann, presidenta de ChileMujeres y Daniel Fajardo, editor de PULSO- señalaron que esta norma no hay que visualizarla como algo impositivo, sino de mirar, levantar y conocer los sesgos que existen al interior de las empresas, y trabajarlos y a un ritmo que cada organización pueda sostener. “Muchas veces es poner en papel cosas que ya implementaban, medirlas y gestionarlas de manera ordenada y sistemática,” señaló Coronel.

Ambos representantes de empresas pertenecientes a RedActiva, valoraron la instancia de la que forman parte , donde pueden compartir experiencias de sus pares, y aprender desde distintas realidades y rubros. Los casos RedActiva que se presentan en los programas son temas que sus líderes conversan en los comités mensuales de esta comunidad de empresas.

Estudio Buk

Warren se refirió a los resultados obtenidos del estudio “Radiografía Mujeres en el Trabajo”, que en general dan cuenta del avance que se ha tenido en la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, aunque aún existen brechas que impiden el completo desarrollo de ellas.

A modo de ejemplo, el 72% de ellas ha interrumpido su carrera por razones familiares como el nacimiento de un hijo o de cuidado; en contraste con los hombres que interrumpen por estudio, descanso o viajes (ocio) o razones de salud.

El sondeo fue realizado el primer trimestre de este año y considera respuestas desde Chile, Perú, México y Colombia, lugares donde la startup de sotfware de recursos humanos tiene presencia. Como señala Warren, las respuestas indican que todavía hay machismo en las distintas culturas, hay mayor tasa de empleo para las mujeres, pero mayor informalidad. En cuanto a las razones de las interrupiones de la vida laboral de ellas, la profesional señal que aún se ve, muy mayoritariamente en todos los paises, que son por razones de cuidado, ya sea nacimiento de un hijo o cuidado de algún familiar. “Entonces estas cifras son muy utiles para entender y tomar medidas de corresponsabilidad.”

Con respecto al desarrollo profesional, como por ejemplo al pedir aumento de sueldo o ascenso, el estudio muestra diferencias, ya que ante esa solicitud el resultado no es igual para ambos sexos, siendo más favorable para los hombres, “estos indicadores son relevantes para mirarlas con lupa, saber que está pasando para saber si hay un sesgo”, indica Warren.

Sobre la carga dómestica, las mujeres siguen teniendo mayor responsabilidades en las casas coincidentemente cuando comienzan a adquirir mayores responsabilidades de trabajo.

Un punto importante del estudio es la revelación de las microagresiones a las que se sienten expuestas las mujeres en sus trabajos, “que son conductas sutiles pero ofensivas, denotan un cierto sesgo, y cuando es reiterada, afecta la seguridad de estas personas”, explica Warren. Estas micoragresiones consisten en ser interrumpidas, cuestionadas en sus criterios o características personales que han perjudicado su avance profesional.

