Diego Hernández, presidente de la Sonami: “No castiguemos a la minería para que no pueda resistir los precios bajos”

A pocos días de que fuera despachado al Senado, el proyecto de Royalty Minero sigue generando críticas en la industria minera, ya sea por las consideraciones contenidas en el documento, como la discusión desarrollada al interior del Congreso.

Este lunes y en conversación con Canal 24 Horas, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Diego Hernández, reiteró su preocupación sobre la iniciativa ad portas de su debate en la Cámara Alta.

Hernández dijo que “difícilmente se puede recurrir a la inconstitucionalidad” del proyecto ya que, a su juicio, cada vez que el Gobierno acude al Tribunal Constitucional, debe pagar un costo político que hoy, frente a un año de elecciones, podría ser decisivo para el oficialismo.

“Las decisiones se han tomado más con el estómago que con la cabeza”, indicó.

En ese contexto, apuntó a la tramitación del royalty durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, en los que según la opinión de Hernández “se llegó a una especie de intercambio de opiniones y se tomaron decisiones en base a datos duros, no a emociones”.

Un panorama muy diferente al actual, donde “nadie escucha, nadie rebate las cifras y no hay una discusión informada”, dijo el Presidente de la Sonami.

Pero no solo criticó la tramitación de la iniciativa, sino también las bases que sustentan el proyecto.

Hernández señaló que para lograr un consenso entre el Ejecutivo, Hacienda y las empresas que componen la industria de la Minería, habría que subir el límite a partir del cual las compañías empiezan a pagar este impuesto (12 mil toneladas). Lo anterior, debido a que el sector de la mediana minería es uno de los más afectados en términos de costos.

“Hay que preservar que todo el parque productivo pueda seguir operando pese a este nuevo royalty. Habría que inventar algún tipo de mecanismo que proteja a las empresas, como un crédito”, señaló.

Y afirmó que si bien, al precio actual del cobre, es decir US$ 4,85 la libra, todas las empresas podrían pagar los impuestos que considera el royalty, pero el problema está en la baja de este valor. “Hay que mirar a largo plazo, tiene que ser un impuesto que contemple también situaciones de precios bajos. No castiguemos a la minería para que no pueda resistir los precios bajos”, dijo.

“Sí un inversionista extranjero que no está al tanto del día a día de nuestra situación, se entera que van a aprobar el proyecto sin la atribución del Presidente, decide esperar a ver qué pasa y después toma una decisión ¿Eso es terrorismo, Pedrito y el lobo, o una gota de realidad? Es una gota de realidad”, concluyó.