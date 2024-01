Directorio de AmCham Chile elige nuevo presidente: Roberta Valenca asumirá el cargo

Tras la salida de Sergio Rademacher como presidente de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), este miércoles, el directorio eligió a Roberta Valenca, de The Coca-Cola Company, para asumir el cargo para el periodo 2024-2025.

Valenca se desempeñaba hasta ahora como directora de AmCham Chile y Chair del Comité de Sustentabilidad de la Cámara desde 2022.

“Durante mi gestión continuaremos impulsando el desarrollo de negocios sostenibles entre Chile y Estados Unidos, potenciando el rol de la Cámara como uno de los gremios más influyentes y dialogantes a nivel nacional, y promoviendo la inversión y el crecimiento económico”. Junto con lo anterior, agregó: “además, continuaremos impulsando el ESG en las culturas corporativas; el desarrollo tecnológico y digital en las empresas; y participando activamente de las discusiones de políticas públicas que son importantes tanto para la ciudadanía como para nuestros socios”, dijo en un comunicado Valenca al asumir el cargo.

Paula Estévez, Gerente General de AmCham Chile, sostuvo que “Roberta ha sido una destacada directora de la Cámara por varios años. Sin duda, su experiencia y trayectoria profesional le permitirán continuar con el trabajo que venimos realizando como gremio, promoviendo el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos y la transferencia de mejores prácticas organizacionales”.

La nueva presidenta de AmCham Chile es Ingeniera Comercial de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, y Enterprise New Business de la Universidad de Harvard. Hoy se desempeña como Vice President Alcohol Category for Brazil and South Cone de The Coca-Cola Company, y tiene más de 20 años de experiencia en la industria de consumo masivo, en varios países como Brasil, México, Argentina y Chile.

Llegó a The Coca-Cola Company en 2008, tras haber estado 8 años en Unilever. En 2019 se convirtió en la primera Gerente General para Chile, Bolivia y Paraguay de la empresa en que trabaja.

Además, en 2021 se unió a Canal 13 como asesora del Directorio y de la Dirección Ejecutiva y desde 2023 es advisor del 30NVentures.