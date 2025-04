Dólar sube 12% tras fin del cepo cambiario en Argentina y Tesoro de EE.UU. elogia medida de Milei

Luego que el viernes pasado el gobierno argentino decidiera finalmente poner término al denominado “cepo cambiario” en el país, una restricción que había sido adoptada hace seis años y que impedía la libre compra y venta de dólares, la cotización del dólar oficial minorista cerró a $1.230 (pesos argentinos) este lunes en la nación trasandina, lo que representa un alza de 12% respecto de la sesión del viernes pasado, cuando estaba en $1.097,5.

En lo que fue una jornada clave para testear el éxito de la medida decretada por Javier Milei, el tipo de cambio llegó a tocar los $1.250 durante las primeras transacciones y generó una fuerte alza de las acciones transandinas en Wall Street y de los mercados financieros en Buenos Aires. Mientras los papeles trasandinos que se cotizan en Nueva York aumentaron hasta 17%, el principal índice accionario de la bolsa argentina, el Merval, subió 4,7%.

Una hora después que abriera el mercado este lunes, el Presidente Javier Milei celebró la salida del cepo y dijo que la liberación de la cotización de la moneda extranjera no conducirá a un incremento de la inflación. “Los precios no tienen por qué aumentar”, afirmó el mandatario. El expresidente Mauricio Macri, sin embargo, matizó los efectos de la histórica eliminación del cepo en los precios. “Devaluación va a haber, obviamente (…) No es algo tan dramático, obviamente genera crecimiento en los costos de vida diarios…”, sostuvo el exmandatario.

Ciro De Luca

La venia de EE.UU.

En medio de la intensa jornada, el Presidente Javier Milei se reunió en Buenos Aires con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien elogió el avance del plan económico tras la salida del cepo y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la oportunidad, también destacó las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con la nación trasandina.

“Durante el encuentro, el secretario Bessent reafirmó el pleno respaldo de los Estados Unidos a las audaces reformas económicas del Presidente Milei y lo elogió por la pronta decisión de su gobierno de reducir las barreras al comercio recíproco con los Estados Unidos. El secretario de Estado también felicitó al Presidente por las recientes y exitosas negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y subrayó la confianza de los Estados Unidos en que el Presidente Milei continuará impulsando la trayectoria positiva de la economía argentina”, sostuvo un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Argentina.

La medida

El Banco Central de Argentina informó el viernes que las personas ya no tendrán más restricciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial, por primera vez desde 2019. De esta forma, se elimina el emblemático límite de los US$200 de acceso al mercado oficial de cambios para las personas. Para las empresas también se flexibiliza el mercado cambiario.

La medida argentina considera la adopción de una banda, con lo cual el tipo de cambio tendrá límites iniciales para su libre flotación. Así, el precio del dólar oficial flotará entre $1.000 y $1.400 argentinos y sus límites superior e inferior se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. El Banco Central sólo podrá intervenir cuando el tipo de cambio vulnere el techo o el piso de la banda, en lo que se llama un régimen de flotación sucia.

Una hora después que abriera el mercado este lunes, el Presidente Javier Milei celebró la salida del cepo. “No existe más el dólar oficial, hay un dólar único que es el de mercado”, dijo el mandatario argentino en una conversación con una radio.

“Cualquier agenda de desregulación estaría incompleta en tanto no se hubiera levantado el cepo cambiario. Por eso hoy es un día de celebración (…) A su vez, nos permite comenzar el proceso de eliminar la normativa asociada a ese instrumento. Hoy es un día para celebrar la libertad”, afirmó, a su vez, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Clave para la decisión de levantar el cepo cambiario fue el acuerdo logrado entre el gobierno y el FMI la semana pasada. El trato con el organismo internacional incluye un préstamo por US$20.000 millones, de los cuales US$15.000 millones de desembolsos serán de libre disponibilidad en 2025.

“En términos generales, el nuevo programa es positivo para el mercado. Lo más importante es que señala la voluntad del gobierno de priorizar los fundamentos económicos por sobre las preocupaciones electorales. Aun así, es probable que haya cierta turbulencia en el corto plazo mientras el tipo de cambio busca un nuevo equilibrio. La apuesta radica en que la flexibilización de los controles podría incentivar la demanda de dólares oficiales. No obstante, los ingresos estacionales de la cosecha y el fin del esquema del ‘dólar blend’ podrían ayudar a compensar estas presiones”, dijo a La Nación de Buenos Aires Federico Filippini, chief economist de AdCap Grupo Financiero.