El bitcoin coquetea con máximos históricos y la “locura” por la criptomoneda también llega a Chile

Qué jornada para los mercados. En Wall Street, el Dow Jones trepó a nuevos máximos históricos y tocó los 30.000 puntos, mientras que en el de materias primas, el cobre llegó a máximos de casi siete años.

Pero en el mercado de criptomonedas también hay hitos. Claro porque el bitcoin anotó un nuevo y potente salto, que lo dejó coqueteando con los máximos históricos que alcanzó en diciembre de 2017.

El token digital avanzaba 4,98% a US$19.256, muy cerca de los US$19.666 que es su máximo registro.

Con este resultado, el valor de mercado de esta criptomoneda alcanzó los US$ 566 mil millones, algo así como el PIB de Suecia.

La moneda virtual ha venido subiendo constantemente en las últimas semanas, acumulando una rentabilidad de 168% en este convulsionado 2020. En ese contexto, nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde podría subir.

FILE PHOTO: A Bitcoin (virtual currency) paper wallet with QR codes and a coin are seen in an illustration picture taken at La Maison du Bitcoin in Paris, France, May 27, 2015. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

“Solo Dios sabe a dónde llegará”, dijo hace algunos días a esa agencia Matt Maley, estratega jefe de mecado de Miller Tabak + Co.

“Esto del bitcoin es una locura”, agregó.

De acuerdo a Reuters, el director de inversiones del fondo Off the Chain Capital Brian Estes dijo que pasar de US$ 18.000 a US$ 100.000 en un año no es ninguna exageración. “He visto el bitcoin subir a 10, 20, 30 veces en un año. Así que subir 5 veces no es gran cosa”, sostuvo.

Estes predice que la moneda podría alcanzar entre 100.000 y US$ 288.000 a finales de 2021, basando su cálculo en el modelo “stock-to-flow” - relación que muestra los años que se tardaría en alcanzar la cantidad de un recurso dado disponible en el mercado al nivel de producción actual- utilizado para medir la escasez de materias primas como el oro. Ese modelo, dijo, tiene una correlación del 94% con el precio de bitcoin.

Chile

En materia de proyecciones a corto plazo, los análisis técnicos son un poco más conservadores. Nicolás Palacios, gerente comercial de la firma de forex Capitaria dijo que por expansión de fibonacci debería llegar a los US $19.690, para luego romper y llegar a los US $21.240, esto debiese ser en corto plazo.

“El próximo techo serían los 30k y luego podrían ser 50k. Asimismo, es importante considerar que al llegar a US $21.000, lo que podría pasar es que se genere una pequeña corrección”, dijo.

Y esta especie de locura en torno a la criptomoneda también se refleja en Chile. De acuerdo a Guillermo Torrealba, fundador y CEO de Buda.com, este año en Chile han visto un crecimiento del 270% en la compraventa de bitcoins en comparación a lo que se transó el 2017, y del 120% si compara 2020 con el 2019.

Con todo, el experto recordó que en 2017 el precio se multiplicó por 20 en apenas 12 meses, mucho más de lo que ha sido este año

“Creo que Bitcoin habrá reemplazado al oro como el principal depósito de valor, y estará siendo usado normal y diariamente como medio de pago”, afirmó.

Capitaria, por su parte, sostuvo que las operaciones de bitcoin en sus plataformas han aumentado un 502% en las últimas tres semanas, comparado con el mes de octubre.