Banco Santander registró una caída de más del 5% en Bolsa este lunes después de que el domingo el diario británico ‘Financial Times’ informara de que Irán había empleado cuentas en dicho banco y en Lloyds para evitar las sanciones internacionales.

En concreto, el banco cotizaba en los 3,671 euros, lo que supone un descenso del 5,38% respecto al cierre del viernes. En estas primeras horas de negociación el mínimo intradía ha sido de 3,6465 euros. Sin embargo, con el pasos del día en España, los papeles ahora caen 4,13% a 3,72 euros.

El mercado castiga a Santander tras acusaciones de que Irán uso al banco para evitar sanciones

Según la investigación del diario económico, ambos bancos proporcionaron cuentas a empresas que eran propiedad de Petrochemical Commercial Company, una firma propiedad de Irán. Estados Unidos ha acusado a dicha compañía de haber recaudado fondos para la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Un portavoz de Santander ha asegurado a Europa Press: “No podemos hacer comentarios sobre clientes. Santander cumple con sus obligaciones legales y regulatorias, y ponemos mucha atención en el cumplimiento normativo sobre sanciones impuestas a terceros”.

De su lado, Lloyds acumula una caída del 0,72%, hasta las 42,01 libras esterlinas. El mínimo intradía en estas primeras horas de negociación se ha situado en 41,08 libras.

En tanto, el medio CincoDías resaltó por una nota que, desconoce el monto de las transferencias, los detalles concretos de la operativa y la veracidad de los hechos pero, de acuerdo que, de acuerdo con un informe de Bankinter, “el problema es que este tipo de noticias suele conllevar una investigación por parte del supervisor bancario que audita los procedimientos de control y cumplimiento normativo de las entidades”. Los analistas de Bankinter también subrayan que el riesgo es que se destapen “deficiencias en el control de las operaciones, lo que podría traducirse en sanciones económicas”.

Además, la nota destacó que, fuentes financieras indican que la única cuenta que señala el Financial Times ya está cerrada y que, por el momento, no hay ninguna investigación en marcha por parte de organismos supervisores. Por su parte, Nuria Álvarez, analista de Renta 4, considera que el mercado está sobreactuando con Santander, extrapolando multas que otros bancos europeos han tenido que pagar, mientras que ella no cree que el banco español vaya a ser sancionado.

El medio español también recordó que Santander, en 2022, tuvo que pagar una multa de 124,9 millones de euros en Reino Unido tras detectar “deficiencias” en sus protocolos para prevenir el blanqueo de capitales.

Finalmente, la nota cerró explicando que, “la Unión Europea aprobó el último paquete de sanciones contra Irán hace un año, por la represión de protestas pacíficas. También Reino Unido y Estados Unidos llevan años imponiendo multas y restricciones a aquellas empresas que pretenden hacer negocios con el régimen de los ayatolás”.