El nexo que aún liga al nuevo socio de Farmacias Ahumada, Guillermo Harding, con Cruz Verde

Hace más de un año que la gigante Walgreens Boots Alliance buscaba salir de Chile, decepcionada por los resultados de Farmacias Ahumada. Y hace unos días finalmente pactó su partida. El conglomerado transnacional anunció la venta de la cadena que cuenta con operaciones en Chile y México a un consorcio de inversionistas chilenos liderado por LarrainVial.

La operación, además, marca el retorno al negocio farmacéutico del fundador de Farmacias Cruz Verde, Guillermo Harding, acompañado de un grupo de exejecutivos de la compañía. Harding es uno de los inversionistas que acompañan a LarrainVial en el negocio.

En 2015, luego de 30 años al mando de la compañía que fundara en 1984, el empresario chileno decidió buscar un socio para impulsar su expansión por Latinoamérica y se asoció con el grupo Fomento Económico Mexicano (Femsa). La relación con el conglomerado, dueño de OXXO y el mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo, partiría como una idílica alianza. Pero luego se rompió y la sociedad terminó de la peor manera, con acusaciones cruzadas, arbitrajes y litigios en tribunales. Pero el vínculo entre Harding y la empresa que controló por años aún se mantiene.

A través de una serie de sociedades, Guillermo Harding arrienda actualmente una serie de inmuebles a Socofar, la matriz de Cruz Verde, entre Ovalle y Aysén. Son casi 20 establecimientos, varios de los cuales son propiedad de sociedades relacionadas al empresario: ICC Inmobiliaria S.A. y ICC Rentas S.A.

Pero sin duda el inmueble más relevante para Cruz Verde, y que es hoy arrendado a Harding, es su centro de distribución en Santiago.

El 13 de julio de 2021, ante la Notaría de Valeria Ronchera, ubicada en calle Agustinas, frente a La Moneda, Administradora de Centros de Distribución S.A., representada por Guillermo Harding Alvarado, y Socofar S.A. representada por el director general de Femsa Salud, Daniel Belaunde Arnillas, acordaron prorrogar por un periodo de 15 años el arriendo del centro de distribución que opera la mexicana en la Región Metropolitana. Según consta en la escritura pública a la que tuvo acceso Pulso, la sociedad de Harding reconoció que adquirió el inmueble a Banco Santander Chile en 2020.

Las partes acordaron que la renta mensual de arrendamiento sería de 4.297 UF, pero a partir del 2 de septiembre de 2021 y por todo el periodo que comprende la prórroga (hasta 2036), el monto subía a 4.700 UF ($169 millones). Es decir, solo por el arriendo de su centro de distribución Socofar paga al año poco más de $2.000 millones a la sociedad de Guillermo Harding.

El inmueble cuenta con amplias bodegas, oficinas y estacionamientos y es un activo clave para el negocio.

Formalmente la compra de Farmacias Ahumada aún no es notificada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que debe pronunciarse si la operación presenta un riesgo o no a la libre competencia. El estudio Carey, que trabaja con los vendedores, estará a cargo de presentar la consulta de operación de concentración a la Fiscalía, la cual debe ser resuelta por la División de Fusiones liderada por la abogada Francisca Levin. Esa repartición analiza la solicitud y luego recomienda al fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, aprobar o no la operación de concentración.

Cuando ingresó Femsa, Guillermo Harding firmó un pacto de accionistas con la mexicana, el 23 de septiembre de 2015, donde ambas partes se obligaban a no competir en el mercado farmacéutico durante un periodo restringido. Dicho periodo restringido, “comienza en la fecha de cierre y termina, para cada una de las partes, tres años contados desde la fecha en que pierdan la calidad de accionistas directos o indirecto de las sociedades”. Aquel plazo ya está cumplido y Harding no tendría inhabilidades para volver a participar en el negocio, ahora como accionista relevante de Farmacias Ahumada.

Farmacias Cruz Verde, LarrainVial y Guillermo Harding declinaron responder sobre este tema a Pulso.

El empresario Guillermo Harding es fundador de Farmacias Cruz Verde.

Opinión de expertos

Expertos en libre competencia coinciden en que la Fiscalía debiera analizar el nexo entre Harding y Socofar en su estudio preventivo sobre la operación de concentración. En esos análisis, la FNE siempre analiza lo que denomina el riesgo de coordinación.

Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dice a Pulso que si se produce una operación de concentración, los arriendos de Harding a Socofar deben ser considerados. “El objetivo es ver si hay alguna medida de mitigación que deban adoptar, porque podría haber algún riesgo de intercambio de información sensible o conocimiento de un actor respecto de otra cadena de la competencia, pero no aparece evidente, es un tema que habría que analizar”, explicó el hoy socio de Menchaca & Cía.

El abogado Mario Bravo, socio fundador del Estudio Bravo, afirma que “sin lugar a dudas debiera ser objeto de análisis por parte de la Fiscalía. No sé qué medidas debiera tomar, pero lo que sí sé es que es necesario que la Fiscalía pida todos los antecedentes e investigue sobre esta relación contractual que mantiene Harding con los controladores de Cruz Verde, y si es el caso, más allá de vender o no, ponerle término a esa relación”.

“A través de la relación contractual que mantiene Harding con Cruz Verde hay transferencia de información y eventualmente existe la posibilidad de coludirse”, concluyó el exabogado de la División de Litigios de la FNE.

Otros especialistas apuntan a algo que evidentemente debe estar en el análisis de la FNE: la posibilidad de afectar la libre competencia, como regla general, al ser un accionista de una empresa, proveedor de otra empresa competidora. “Debiera ser un tema”, dice otro abogado del área. “Pero no necesariamente será un impedimento para su presencia en Farmacias Ahumada”, agrega.