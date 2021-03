El príncipe Harry tiene un nuevo empleo: Jefe de Impacto en BetterUp

Ya no es más un miembro activo de la familia real. El príncipe Harry tiene un nuevo empleo: ejecutivo en una startup en Silicon Valley.

El duque de Sussex se convertirá en jefe de impacto (Chief Impact Officer) de BetterUp Inc., una firma de coaching y salud mental de rápido crecimiento, que anunciará sus planes hoy martes.

El rol es la última incursión en el mundo de los negocios para el duque quien, con su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus roles de tiempo completo como miembros activos de la monarquía británica y han aprovechado su fama con una serie de acuerdos lucrativos en meses recientes.

“Intento ayudar a generar impacto en la vida de las personas”, dijo el príncipe Harry en un email respondiendo a preguntas acerca de por qué está tomando el empleo. “El entrenamiento proactivo provee posibilidades sin fin para el desarrollo persona, aumenta la conciencia, y una vida mejor integral”.

En el cargo en BetterUp, se espera que el príncipe Harry aporte en iniciativas que incluyen decisiones en estrategias de productos y contribuciones de caridad, y abogar públicamente en temas relacionados a la salud mental.

“Es un rol significativo y sustancioso”, dijo el CEO de BetterUp, Alexi Robichaux, quien afirmó que le presentaron al príncipe Harry a través de un amigo en común y comenzó las conversaciones con él el otoño pasado.

La posición de jefe de impacto es relativamente rara en el mundo corporativo, aunque algunas empresas, incluida Salesforce.com Inc., sí lo tienen. El título es más común en el mundo de las organizaciones sin fines de lubr, como Amnistía Internacional y United Way.

Robichaux declinó hacer comentarios sobre cómo el príncipe Harry será compensado y no compartió detalles de su acuerdo laboral, diciendo que él se uniría al equipo de liderazgo de la compañía como un “directivo de la corporación”. El príncipe Harry no tendrá empleados a cargo ni tendrá que hacer reportes directos, pero es probable que pase algún tiempo en las oficinas centrales de la firma en San Francisco, una vez que sea seguro hacerlo, y que participe en reuniones amplias, indicó Robichaux. Se espera que además aparezca en eventos especiales de la compañía.

El príncipe Harry hace tiempo que ha sido abierto acerca de sus problemas personales sobre aflicciones y salud mental, y los ejecutivos de BetterUp fueron atraídos con su previo trabajo de apoyo sobre el tema como miembro de la familia real, sintiendo que él podría traer una perspectiva diferente a la compañía, dijo Robichaux. Agregó que considera que la experiencia militar del duque es otra fortaleza diferenciadora. “Él viene de un background muy diferente” al de otros ejecutivos, señaló.

“Esto es acerca de entender que no es tanto sobre lo que está mal en nosotros, sino que más sobre qué nos ha pasado en el curso de nuestras vidas”, dijo el príncipe Harry acerca de la importancia de la lucha por la salud mental. “Generalmente por las barreras sociales, dificultades financieras, o estigma, demasiada gente no está en condiciones de enfocarse en su salud mental hasta que son forzadas a hacerlo. Quiero que nos alejemos de la idea que tú tienes que sentirte quebrado antes de buscar ayuda”.

Además del empleo en BetterUp, el duque y la duquesa han firmado un acuerdo para crear contenido para Netflix Inc., y otro para presentar podcasts para Spotify Technology Inc. El acuerdo de cinco años con Netflix está avaluado en el rango de los US$ 100 millones, de acuerdo a gente con conocimientos del acuerdo, según reporteó previamente The Wall Street Journal.

El duque y la duquesa de Sussex han empezado un bombardeo de relaciones públicas, con la reciente aparición en una publicitada entrevista en horario prime con Oprah Winfrey, que tuvo millones de espectadores. En la entrevista, la pareja conversó sobre problemas de salud mental, y la duquesa dijo que ella tuvo pensamientos suicidas luego de entrar a la familia real británica.

Aunque más empresas han recurrido a celebridades en los años recientes por su experiencia con la cultura pop y para darle a las organizaciones un empuje de marketing, la mayoría han puesto a sus figuras de alto perfil en sus directorios, en vez de en cargos directivos. Robichaux dijo que la compañía se decidió por la posición de Chief Impact Officer porque querían un titulo que reflejara un amplio campo de responsabilidades.

Robichaux dice que hubo poca resistencia desde el directorio de BetterUp o de otras personas dentro de la firma acerca de subir al príncipe Harry a bordo.

“Él es sinónimo con su acercamiento a la salud mental y a invertir realmente en ti mismo”, dijo Ribochaux. “No fue difícil de vender internamente”.

Luego de su fundación en 2013, BetterUp ha crecido rápidamente. La compañía incluye una red de más de 2.000 entrenadores, y su plataforma es usada por un gran número de compañías grandes, incluyendo a Hilton Worldwide Holding Inc., Chevron Corp., Salesforce.com y otras. En febrero, BetterUp recaudó US$ 125 millones en una ronda de financiamiento de Serie D, que avaluó a la compañía en US$ 1.730 millones.

El príncipe Harry ha estado usando la aplicación y un entrenador de BetterUp por un par de meses, y dijo que rellenar el cuestionario inicial fue un poco incómodo porque su experiencia pasada no es compatible con preguntas de respuestas de alternativas. “Me di cuenta que soy un caso aparte, ¡así que no hay necesidad de traer ingenieros a esto!”, bromeó, agregando que “fui emparejado con mi entrenador quien, francamente, es realmente impresionante y siempre me da consejos sensatos y una perspectiva fresca, lo que es tan valioso”.

El CEO de BetterUp dice que el duque ya está considerando decisiones. Durante una reciente reunión de estrategia sobre cómo posicionar un producto, el príncipe Harry recomendó que ejecutivos enmarquen la herramienta en términos de resiliencia y superación de adversidad y los contratiempos en un momento desafiante, dijo Robichaux.

Aunque el príncipe no manejará un equipo para él, sí encontrará una audiencia receptiva entre otros empleados de BetterUp, hambrientos de trabajar -y quizás de estar codo a codo- con él, anticipa Robichaux.

“Él obviamente tendrá a toda la organización corriendo para ayudarle”, dijo Robichaux.