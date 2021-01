El revés de Enjoy en Viña del Mar. Corte de Apelaciones rechaza solicitud de ampliar plazos

Un revés sufrió Enjoy en su intento por conseguir más plazo para terminar las obras de los cuatro casinos municipales que se adjudicó en 2018. El 24 de diciembre, la compañía interpuso un recurso de protección para que la Superintendencia de Casinos de Juego le otorgue al menos 180 días adicionales para tener listos los recintos de Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas. Asimismo, solicitó una Orden de No Innovar a fin de evitar el cobro de boletas de garantía comprometidas y el proceso de revocación de sus permisos por incumplimiento de los plazos.

Dado que el 30 de diciembre, el tribunal denegó la Orden de No Innovar, la compañía interpuso un recurso de reposición el 6 de enero, el que fue rechazado el jueves pasado. La situación más compleja para la empresa está en el casino de Viña del Mar, que debe estar operativo el próximo 30 de enero, cuyo plazo sigue vigente tras el rechazo de la orden de No Innovar.

La delicada situación de la operadora quedó de manifiesto esta semana, cuando el interventor de Enjoy, Patricio Jamarne, se hizo parte del recurso de protección. En su escrito, el abogado detalló que las boletas de garantías y pólizas de seguro de los cuatro recintos ascienden a cerca de US$ 200 millones, suma que “haría imposible cumplir con el acuerdo de reorganización, toda vez que al no poder pagar el cobro de las boletas y pólizas de garantía se produciría un notable deterioro de la compañía, y esta no tendría más remedio que pedir su liquidación concursal”.

Para Enjoy, este rechazo sería una etapa más. Según comentan fuentes del mercado, la principal operadora de casinos ha efectuado distintas propuestas y acciones que aún se deben resolver, por lo tanto, se estima que aún no hay una resolución final. De acuerdo con los consultados, la firma confía en que se tomarán medidas concretas para enfrentar los graves perjuicios que han afectado a la industria turística y de la entretención.