El viaje más largo de la ministra Jara

El gran temor que ha rondado en los círculos de gobierno desde hace unos meses es que el estancamiento en las conversaciones políticas para avanzar en una reforma de pensiones y un pacto fiscal termine por derribar los claves cambios estructurales. En medio de este escenario y el endurecimiento de las conversaciones con la oposición, el largo y reciente viaje al sur de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, buscó retomar la agenda de reformas y reposicionar comunicacionalmente la necesidad de realizar cambios al sistema tributario y de pensiones.

Pero esta semana, ya sin la presencia de Marcel, Jeannette Jara fue más allá. Escoltada por su equipo de comunicaciones, la ministra PC inició otra travesía por diversas ciudades del norte de Chile, que incluye localidades entre Arica y Ovalle. La apuesta de una de las integrantes mejor posicionadas del gabinete, sin embargo, desató la inmediata arremetida de la oposición, quienes acusaron a Jara de “despilfarro de recursos públicos” y promover un proyecto que aún no es ley.

De hecho, los diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum, pidieron esta semana a la Contraloría aclarar si las giras por “Mejores Pensiones y Pacto Fiscal” se ajustan a derecho en cuanto al uso de dependencias y recursos públicos y a la participación de funcionarios públicos. Inmediatamente, la Contraloría acogió la petición y exigió a los municipios de Viña del Mar y Quillota informar sobre las actividades promocionales de la reforma previsional a propósito también de las recientes visitas a esas ciudades de la ministra del Interior, Carolina Tohá; de la Mujer, Antonia Orellana, y de Economía, Nicolás Grau.

“Acá hay una desesperación del gobierno de encontrar algún apoyo ciudadano, dado que a la gran mayoría de los chilenos no les parece el proyecto tal como está. Cometen un error práctico también, porque a los eventos que organizan va sólo gente que apoya al gobierno; se aplauden entre ellos mismos. Tienen que convencer a la oposición y a quienes vamos a terminar votando. Hace dos meses que no hablan con nosotros”, reclama el diputado Sauerbaum.

En la misma línea, pero con matices, el senador de Demócratas, Matías Walker, cree que los esfuerzos del gobierno deben estar puestos en lograr consensos para la reforma con el mundo político y que el Senado es el lugar idóneo para llegar a acuerdos.

“Los gobiernos tienen derecho a difundir y defender sus propuestas con la ciudadanía, pero en términos prácticos lo lógico es concentrar los esfuerzos en alcanzar un acuerdo en materia previsional. Veo muy difícil que ese acuerdo se logre en la Cámara de Diputados, la que está muy polarizada. El acuerdo por la reforma previsional se va a lograr en el Senado y mientras antes llegue el proyecto, mejor”, afirma el parlamentario.

Sentido político

El analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno, cree que es legítimo que el gobierno intente buscar los apoyos para las reformas a través de este tipo de acciones comunicacionales y considera la polémica como parte de la “guerrilla política” propia de la coyuntura.

“No se necesita tener aprobado un proyecto para darlo a conocer. Lo que está haciendo el gobierno es construirle apoyo y legitimidad a la reforma de pensiones. Lo de RN y la oposición se inscribe en la línea de evitar que el gobierno consiga un apoyo ciudadano para la reforma, que hoy no la tiene”, explica el analista.

En el seno del gobierno consideran que la arremetida de la oposición tiene sólo un fin político y comunicacional, y no dudan de que cualquier decisión que adopte la Contraloría al respecto será favorable al oficialismo. Sin embargo, confidencian que, antes de las giras por el norte y el sur, en el Ejecutivo se diseminó el temor de que las reformas pudieran terminar en el olvido “por muerte natural” y que ese riesgo impulsó los viajes a lo largo del país.

“El sentido político de los viajes es lograr reposicionar el tema de las reformas en la agenda pública, porque antes de la gira no había nadie conversando de pensiones en este país. Sin embargo, es un error de cálculo de la oposición levantar lo de la Contraloría, porque le suben el volumen al debate y en el gobierno hay claridad de que si la Contraloría tiene algún requerimiento, sin lugar a dudas será un dictamen a nuestro favor”, sostiene una autoridad de gobierno que pidió el anonimato. La misma fuente asegura que la idea de los viajes en terreno para promocionar las reformas surgieron en el seno de los propios ministerios de Hacienda y Trabajo.

En agosto pasado y por espacio de una semana, Marcel y Jara recorrieron ciudades de siete regiones del sur del país, como Rancagua, Talca, Concepción, Chillán y Temuco, donde congregaron a unas 2.600 personas, en medio de un fuerte despliegue comunicacional. En su visita al norte, la ministra Jara ha visitado hasta ahora las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó.

“Los ministros y ministras tenemos que estar en terreno, escuchando a las personas, explicando las políticas públicas y coordinándonos con las instancias regionales. Así ha sido siempre en todos los gobiernos y, en un tema tan importante como la reforma de pensiones, seguirá siendo necesario (...) Algunos quisieran que no informemos y que no tengamos la reforma de pensiones en la discusión pública, para que todo quede igual”, afirma enfática a Pulso la ministra Jara.

Ministra “on tour”

No obstante, la decisión de Jeannette Jara de continuar por el norte la gira por la reforma de pensiones ha removido las pasiones en el mundo político de oposición.

Sauerbaum va más allá y sostiene que la secretaria de Estado podría estar buscando un posicionamiento político de cara a las elecciones de 2025. “No queda más que pensar que la ministra está haciendo un esfuerzo por posicionarse a nivel nacional para buscar una posible candidatura, porque en la práctica (la gira) no trae ningún efecto, ni beneficio al trámite de la nueva ley”, reflexiona el parlamentario, quien también lanza sus dardos a Mario Marcel por la gira al sur.

“El ministro Marcel está completamente entregado al programa de gobierno, incluso aprobando cosas que hace unos años declaraba no ser partidario y, por lo tanto, ya no me sorprende verlo en ninguna actividad. Su tarea es llevar adelante el programa de gobierno y ha resultado ser muy obediente. No me sorprende que se preste para hacer este tipo de performances que no traen ningún resultado positivo”, apunta el diputado RN.

Marco Moreno, de la Universidad Central, coincide en que es probable que la ministra esté buscando construir un mayor liderazgo, al igual como lo ha hecho el propio ministro Marcel.

“El PC probablemente está pensando en hacer una propuesta de potentes candidatos el 2025, ya sea para una primaria presidencial o para el desafío parlamentario. La ministra Jara probablemente está pensando en una opción parlamentaria”, proyecta el analista político. Jara fue candidata a alcaldesa del Partido Comunista por la comuna de Conchalí en 2001, pero fue superada por el actual edil, René de la Vega.

Sin embargo, la ministra rechaza tajantemente tales afirmaciones y descarta una candidatura. “No soy candidata a nada. Soy una ministra del Trabajo que quiere sacar una reforma previsional para las personas, que está dispuesta a escuchar, a dialogar, a negociar y a trabajar duro para que en esta generación podamos tener pensiones dignas, decentes y sustentables en el tiempo”, refuta la secretaria de Estado, quien en la semana que se inicia debería ingresar indicaciones al proyecto de pensiones y así, nuevamente, intentar un esquivo acuerdo político con la oposición.