Embajador de Japón: “Chile al no ratificar el TPP-11, va a perder mercados, además de no poder ampliar sus exportaciones”

Reuniones con Cancillería y congresistas ha sostenido el embajador de Japón en Chile, Kazuhisa Shibuya, en su cruzada para que Chile ratifique el TPP-11. Considera que Chile está quedando en una desventaja que no solo le impide aumentar sus exportaciones, sino que lo podría llevar a perder mercados.

Por otra parte, asegura respetar los cambios que vive Chile, tanto con leyes medioambientales, como con la discusión constitucional, llamando a que se respeten los acuerdos internacionales.

¿Qué le parece la decisión de que Chile haya optado por Australia como destino del cable de fibra óptica que lo va a unir con Asia?

-La decisión que toma Chile de un cable de fibra óptica que lo conecte con Australia se basa en análisis económico y técnico. Ofrecemos respetos por la decisión que toma el gobierno chileno. Esperamos que Chile fortalezca los lazos de América del Sur con la región Asia-Pacífico a través de este proyecto.

¿Qué puede ofrecer la experiencia japonesa para la construcción de este cable?

-La empresa japonesa más destacada en al rubro es NEC, que es justamente la interesada en construir el cable que unirá Chile y Australia. Se trata de una empresa privada que y construyó el cable que une a Brasil y Angola, además del que une a Australia, Guam y Japón. Creo que esa experiencia es la que se podría aprovechar.

¿Qué pierde Chile al no ratificar el TPP-11 que ya está operando en Japón?

-Según las estimaciones del Peterson Institute, si el TPP-11 entra en vigor en Chile, sus exportaciones aumentarán US$6.000 millones cada año. En este momento productos agrícolas de Chile enfrentan altos aranceles en Japón, pero con el TPP-11 se podrían bajar, permitiendo que Chile pueda producir más.

Esta semana acabamos de firmar la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) con 15 países, incluido China y países de Asean. Si es que este acuerdo entra en vigor, se espera una reducción de las exportaciones chilenas de US$ 1.000 millones al año, según estima también el Peterson Institute.

Todo este quiere decir que Chile, al no ratificar el TPP-11, va a perder mercados, además de no poder ampliar sus exportaciones. Por lo tanto, me parece indispensable intentar de manera proactiva diversificar y establecer la cadena de suministro chilena en la región Asia-Pacífico, aprovechando el TPP-11.

¿Un tratado de la envergadura del TPP-11 amenaza la soberanía nacional, como algunos temen?

-Esa preocupación sobre soberanía existía en Japón, porque originalmente la idea del TPP la dirigía EEUU y los países interesados pensaban que este podía beneficiarlos solo a ellos. Sin embargo, una vez que los estadounidenses se retiran de las negociaciones eliminaron los capítulos que más preocupaban, por ejemplo, lo relativo a los precios de medicamentos, derechos de propiedad intelectual prolongados o que los inversionistas podían acusar de manera abusiva a los estados.

Quien dirigió esa negociación fue justamente Chile, logrando convencer con los cambios, por ejemplo, a Vietnam y ellos ya lo ratificaron.

¿Cómo ve la posibilidad de una reincorporación de EEUU bajo la conducción de Joe Biden?

-Los socios de este acuerdo deseamos que ingresen y participen otros países más, lo que incluye a EEUU. Si ellos lo desearan, serían los países que estén en el pacto en ese momento, los que decidirían la incorporación de nuevos países.

¿Ha dialogado con autoridades sobre esta materia?

-Sí. Desde que llegué a Chile he sostenido reuniones con los altos niveles de Cancillería. Además, la semana pasada visité la Región de Valparaíso y ahí conversamos con congresistas, tanto senadores como diputados, donde expliqué los beneficios del TPP. Les comentamos que esperamos la aprobación.

¿Firmas japonesas con presencia en la minaría han manifestado su preocupación por la Ley de protección de los glaciares?

-Al no saber cómo avanzará esta propuesta de ley, estamos observando. En general, en Japón ya existen varias leyes estrictas en cuanto a regulación y protección de medioambiente.

En ese sentido, lo que preocupa a las empresas japonesas no es que les vayan a restringir sus actividades, sino que cómo funcionará finalmente la ley para que se puedan adaptar con la innovación pertinente. Entendemos que cada país puede regularizar desde el punto de vista público, pero lo importante es que se mantenga el principio de no discriminación y que persista la predictibilidad para operar en el tiempo.

¿Están siguiendo la discusión constitucional de Chile?

-Después del estallido social del año pasado, el plebiscito se realizó pacíficamente y a pesar de la pandemia, hubo una alta participación de los ciudadanos chilenos, por lo que quiero expresar mi respeto hacia este proceso.

Sin duda, seguiré con mucho interés los argumentos de la discusión. Me parece, en ese marco, que es relevante que se respeten los acuerdos internacionales ya pactados.

