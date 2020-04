Estudio de abogados chileno que asesoró a grupo Metallica recibe premio

La publicación internacional Managing Intellectual Property dio a conocer los resultados de su premiación anual, la que busca destacar a los mejores estudios de abogados a nivel mundial en materia de propiedad intelectual.

En esta versión destacó un chileno entre los premiados. Se trata del estudio Silva, fundado por Juan Pablo Silva, que fue reconocido en esta ocasión como Trademark firm of the year y como Impact case of the year en Chile.

Este último galardón se debió al trabajo realizado en el caso Metallica versus Mardones. El grupo de música se enfrentó al empresario chileno Horacio Mardones, quien había inscrito la marca de ropa y calzado.