Estudio: el 55% de las empresas en el país tiene directorios con conocimientos en cambio climático y sostenibilidad

Cada vez más empresas cuentan con directores con conocimientos sobre calentamiento global y sostenibilidad, pero la mayoría carece de un plan de formación respecto a estas temáticas, según un estudio realizado por EY, Chapter Zero Chile y el Instituto de Directores de Chile (IdDC).

La encuesta, llamada “Radiografía de directorios por la acción climática 2024″, reveló que el 55% de las compañías consultadas en el país tiene directores con conocimiento o experiencia en temas de cambio climático y sostenibilidad, pero un 76% afirmó que no tiene un plan o programa de capacitaciones destinado al directorio para abordar estas materias.

Según el informe, la brecha en el directorio con respecto a la emergencia medioambiental se constata a nivel mundial, donde el 12% sostiene que la experiencia en crisis climática y sostenibilidad no es una consideración para la composición del directorio y un 40% cree que falta aprendizaje sobre estos ámbitos dentro de los comités ejecutivos, lo que es considerado como la segunda barrera más importante para la acción climática.

“En mi opinión, lo más preocupante es que la mayor parte de las empresas no ha analizado en profundidad o no ve los riesgos en su estrategia de negocios, frente a los desafíos climáticos. Esto se debe en gran parte a la falta de conocimiento”, dice Claudio Muñoz, presidente de Chapter Zero Chile.

Explica que la capacitación no sólo es una cuestión de responsabilidad, sino también de ventaja competitiva y resiliencia a largo plazo: “La educación y la formación son esenciales para tomar decisiones informadas y estratégicas en este contexto”.

Uno de los hallazgos del sondeo fue que el 57% de los consultados sostuvo que su empresa no cuenta con un área dedicada exclusivamente a la sustentabilidad o que aborde temáticas de cambio climático, lo que está por debajo del 67% de las corporaciones con matriz internacional que sí cuentan con un espacio dedicado a ello.

Por otro lado, un 65% señaló que su directorio no tiene un comité que analiza estos temas, cuando a nivel mundial esta cifra sólo llega al 15% de acuerdo con un reporte de Climate Governance Iniciative (CGI).

Estrategias e iniciativas definidas

Según la encuesta, seis de cada 10 de los consultados aseguraron que la estrategia corporativa de su empresa incluye temáticas de acción climática, aunque sólo la mitad de este grupo cuenta con un presupuesto definido.

Para Macarena Navarrete, socia principal de EY, la evidencia sugiere que los negocios que tienen en cuenta los aspectos medioambientales suelen obtener un mejor rendimiento financiero. “Los inversores prestan cada vez más atención a los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y las empresas con una sólida gestión del cambio climático son más atractivas para ellos”, señala.

Fadua Gajardo, directora ejecutiva del IdDC, agrega que, si bien las empresas están realizando acciones para combatir el calentamiento global, no lo están haciendo con la velocidad necesaria para cumplir con los objetivos globales y de los stakeholders.

La experta apunta a un dato del informe como evidencia: sólo el 42% indica que el directorio considera “siempre” o “casi siempre” el impacto del cambio climático en la toma de decisiones. “La ceguera ante los riesgos climáticos no sólo amenaza la sostenibilidad ambiental, sino también la supervivencia misma de las empresas”, expresa.

También, el 58% considera que la responsabilidad asociada a los riesgos y oportunidades en cambio climático es parte de su rol, mientras que el 87% afirma lo mismo a nivel mundial.

A su juicio, la necesidad de adoptar medidas concretas para mitigar el impacto ambiental y adaptar las operaciones empresariales se convierte en una “prioridad ineludible” para cualquier directorio comprometido con la sociedad y la viabilidad a largo plazo de las compañías.

Sin embargo, el mismo estudio concluye que las empresas están avanzando en sus acciones respecto de la crisis climática, debido a que la mayor parte cuenta con una estrategia e iniciativas concretas, se encuentran al menos analizado medidas de mitigación y adaptación, y existe un incremento de las exigencias que realizan las compañías a sus proveedores, entre otros aspectos.

Entre las acciones más destacadas por los encuestados están la neutralidad de carbono, la eficiencia energética y energías renovables, y la reducción o reutilización de agua.

El estudio, el primero realizado por la Red de Directores por la Acción Climática Chapter Zero y la comunidad de directores del IdDC, se estructuró en torno a tres dimensiones de madurez: estrategia organizacional en relación con el cambio climático, gestión de riesgo y reportabilidad y divulgación. En la encuesta, llevada a cabo entre el 5 de diciembre de 2023 y el 22 de enero de 2024, se recogieron 161 respuestas válidas, de las cuales el 30% fue de empresas con menos de 1.000 empleados.

“Este informe representa un hito importante en nuestros esfuerzos por impulsar la sostenibilidad y la acción climática en el ámbito empresarial. Nuestro principal objetivo es brindar orientación y motivación para que los directorios impulsen el cambio hacia una correcta gobernanza climática”, concluye Gajardo.