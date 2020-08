Exgobernador de la Reserva federal: “Es muy válido tratar de evitar un escenario con tasa de interés negativa”

Son varias las razones que respaldan los cambios que presentó este jueves la Reserva Federal, de acuerdo a Randall Kroszner, exgobernador de la institución, quien entre las motivaciones cuenta el alentar las expectativas de inflación, evitar tasas de interés negativas y dar certeza al mercado.

El académico de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago apuesta que con esto se impida que buenas noticias de la actividad económica conduzcan a bajas en un mercado temeroso de alza de tasas, como ocurrió en los años posteriores a la crisis financiera.

¿Le parece adecuado el cambio?

-La alternativa que tenían eran tasas de interés negativas y la Fed no quiere avanzar en esa dirección. Les preocupa que un mundo con tasas de interés muy bajas, con un shock como el del Covid-19, no tienen mucho espacio para impulsar hacia abajo la tasa nominal, a no ser que dejara la tasa por debajo de cero.

Lo que busca es evitar una situación como la de Japón, donde la inflación y sus expectativas son muy bajas, por lo que se vuelve muy difícil combatir una recesión. Esa es realmente la motivación y me parece que es muy válido tratar de evitar el escenario de una tasa de interés negativa. Podemos ver cómo funciona esta alternativa.

¿La crisis por coronavirus aceleró el anuncio?

-Sí. Esto forma parte de su estrategia guía para tratar de hacer un compromiso de más largo plazo en relación a mantener la tasa de interés baja, un balance amplio y fuerte respaldo a la economía. Obviamente hay mucha incertidumbre acerca la forma que tendrá la recuperación, frente a lo cual están tratando de decir que, sin importar el desenlace, ellos van a estar respondiendo menos agresivamente a las mejoras en empleo y movimientos en la inflación, en relación a cómo lo hacían en el pasado.

¿Se romperá la dinámica post crisis financiera, con bajas en los mercados frente a datos positivos?

-Eso precisamente lo que están tratando de cambiar. No quieren que buenas noticias se transforman en malas noticias, que la tasa desempleo bajando y una inflación acercándose a 2%, no implique rápidamente un cambio en la política monetaria. Quieren que los mercados se dejen de preocupar de eso, que aun cuando la economía está repuntando ellos van a mantener la tasa de interés baja.

¿Se puede esperar que no haya alzas de tasas en cinco años?

-Es muy difícil mirar tan ese adelante y no creo que nadie en el comité de la Fed pueda aseguran que van a ser cinco años de tasa de interés cerca de acero. Lo cierto es que todavía no entendemos la forma que tendrá la recuperación, por lo tanto no iría qué es el escenario más probable pero tampoco lo descartaría.

¿La Fed se está quedando sin herramientas?

-Esta es una herramienta adicional de política monetaria, que ayuda a elevar las expectativas de inflación. Por lo tanto, da más posibilidades de que en el futuro la Fed tenga la habilidad de subir la tasa, dejando espacio para reducirlas si se llega afrentar otro shock.