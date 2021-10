Falabella recurre una vez más al mercado de deuda y emite bonos por US$650 millones

Falabella anunció esta mañana la emisión de bonos por US$ 650 millones en el mercado internacional, operación que busca entre otras cosas continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento.

El plazo de vencimiento de la emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento. La tasa de carátula de los bonos fue de 3,375% (“coupon”) y la tasa de emisión fue de 3,477% (“yield”), esto es, 190 puntos base de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América

La firma dijo que la tasa cupón de este instrumento fue de 3,375% y la tasa de emisión fue de 3,477%. Además, la tasa obtenida implica un spread de 190 puntos base por sobre el Bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

En un hecho esencial enviado a la CMF, la compañía ligada a las familias Solari y Del Río dijo que con motivo de esta emisión de deuda , y con esta misma fecha, suscribió un contrato de venta de bonos (Purchase Agreement) con Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos.

De conformidad con la normativa aplicable, los bonos no serán objeto de registro en la U.S. Securities and Exchange Commission ni en la CMF, ni tampoco de oferta pública en los Estados Unidos de América ni en Chile.

12 Abril 2017 Fachada de la tienda Falabella del Mall Costanera Center. MULTITIENDA - RETAIL - COMERCIO - LOCAL - CENTRO COMERCIAL Foto Andres Perez

Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar pasivos: una oferta de rescate anticipado voluntario (Tender Offer) de los bonos emitidos con vencimiento el año 2023, a una tasa de interés de 3,750% anual; y los bonos emitidos con vencimiento el año 2025, a una tasa de interés de 4,375%, por un monto total máximo y combinado de capital de US$ 550 millones.

La emisión, calificada BBB por S&P y Fitch Ratings, fue suscrita por una base diversificada de inversionistas globales

El gerente general de la compañía de retail, Gaston Bottazzini, comentó que “esta operación refleja la buena percepción que los inversionistas internacionales tienen en Falabella”.

Cabe destacar que a mediados de 2020 la firma también recurrió al mercado de dueda con la colocación de dos series de bonos por un total de UF 7 millones, equivalente a cerca de US$260 millones.