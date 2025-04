Fischmann versus Fischmann: hermana del fundador de Crystal Lagoons lanza nueva ofensiva

La trama de la disputa entre los hermanos Fernando y Myriam Fischmann no acaba. Ambos mantienen conflictos en sede civil, penal y un arbitraje en curso que entró en la etapa de prueba hace tres semanas.

Ambos fueron socios de la firma que fundó el icónico proyecto de Algarrobo y creó las lagunas artificiales, pero ahora están enfrentados y la disputa se ha vuelto a encender este 2025.

El ingeniero bioquímico, Fernando Fischmann (69 años) fue siempre el rostro público de Crystal Lagoons. Y su principal socio. Pero desde hace casi dos décadas compartía sociedad con su hermana Myriam, quien es 14 meses mayor que su hermano. Los dos fueron socios en la sociedad que desarrolló San Alfonso del Mar, Inmobiliaria El Plomo, una sociedad constituida en 1984. Ella fue la administradora durante más de una década y oficiaba como gerenta general de San Alfonso.

El 17 de enero, la empresaria, a través de su abogado Hugo Rivera, interpuso en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por una serie de hechos que, según su versión, se produjeron en 2021, cuando sufrió graves problemas de salud.

En su presentación, sostuvo que tras un infarto y un accidente cerebrovascular, su hermano Fernando habría aprovechado su estado de vulnerabilidad para intervenir en sus sociedades. “Al dejar el centro asistencial, mi hermano, Fernando Fischmann Torres, me trasladó hasta su casa, ubicada en calle Estero de Las Rosas, comuna de Lo Barnechea, donde se me suministró por aproximadamente 25 días una serie de medicamentos que me ocasionaron una innecesaria pérdida de consciencia, memoria y somnolencia”, se lee en la querella.

Se trata de la segunda acción penal que interpone la empresaria en el mismo tribunal. En la primera querella del 26 de julio de 2023, apuntó a los presuntos delitos de espionaje y sabotaje informático y a fines de enero la causa fue sobreseída, pues a juicio de la Fiscalía no existían argumentos para llevar el caso a un juicio. Sin embargo, Myriam Fischmann apeló y ahora el caso está en la Corte de Apelaciones.

Presión

Según la última querella de Myriam Fischmann, durante ese período en que estuvo en la casa de su hermano, la abogada de Crystal Lagoons, Natalia Jiménez, llevó a la notario María Soledad Lascar para hacerle firmar documentos. “Es así como, con fecha 30 de noviembre de 2021, habría firmado una serie de documentos”, señaló.

Entre esos documentos se encontraba un poder especial otorgado a Cristián Enrique Lehuedé Bromley para actuar en representación de Inmobiliaria El Plomo SpA, otro en representación de Inmobiliaria El Plomo Dos SpA y un mandato general amplio con administración y disposición de bienes a favor de su sobrina Stephanie Fischmann Scarneo. También se menciona un contrato de compraventa de acciones en el que se transfirieron más de 490 mil acciones de la sociedad El Plomo Dos SpA.

Para Myriam Fischmann, estas maniobras formaron parte de una estrategia previamente diseñada por su hermano. “El otorgamiento de los documentos antes singularizados forman parte del plan urdido por mi hermano, Fernando Fischmann Torres, quien ya preparaba una perversa e infundada demanda arbitral en contra mía para privarme de mi porcentaje accionario, correspondiente al 20% de la Sociedad El Plomo SpA”, manifestó.

Además, acusó que su sobrina Stephanie Fischmann y el abogado Álvaro Gómez Kast se hicieron “fraudulentamente de la administración de la sociedad El Plomo Dos SpA, aprovechándose de que el mencionado abogado tenía una acción de favor, por la confianza que yo siempre había depositado en él”.

Acusación

En esta nueva querella Myriam Fischmann invoca delitos de defraudación mediante engaño para la suscripción de documentos, falsificación de instrumento público y uso malicioso de documento falso. “Los hechos expuestos son constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el artículo 470 N°4 del Código Penal, esto es, ‘a los que defraudaren haciendo suscribir a otro con engaño algún documento’”, argumentó el documento.

La acción judicial pidió al Ministerio Público que inicie una investigación y tome declaración a varias personas, incluyendo a Fernando Fischmann, su hija Stephanie y otros testigos clave en la firma de los documentos.

Esta disputa, que lleva años escalando en tribunales, ahora suma un nuevo capítulo, con acusaciones que podrían derivar en acciones penales contra los involucrados.

Descargos

El abogado de Fernando Fischmann, Carlos Aravena socio de Larrain y Asociados, explicó a Pulso que “la querella se basa en hechos falsos y es un nuevo intento de Myriam Fischmann por hostigar a su hermano mediante acciones judiciales totalmente infundadas y difamatorias, parte de la estrategia diseñada por sus abogados para enfrentar el conflicto societario que develó los enormes perjuicios que la Sra. Fischmann ocasionó a su hermano Fernando, radicado en el extranjero, mientras ella administraba irregularmente todos sus bienes y sociedades”.

“Todas y cada una de sus demandas y querellas han sido rechazadas, por los diferentes jueces y en las distintas jurisdicciones ante las que ella ha concurrido. Concretamente, en esta nueva querella, la Sra. Fischmann reitera acusaciones vanas que ella y el abogado (Hugo) Rivera ya habían planteado en otra causa, la cual fue sobreseída por la justicia”, añadió.

“Hay un arbitraje en curso en el cual las partes acordaron resolver todas las disputas existentes entre los hermanos Fischmann. Ante la inminencia de un resultado desfavorable en ese arbitraje, en el cual se han decretado medidas cautelares en su contra, la Sra. Fischmann y su asesor legal y personal inventan estas querellas meramente instrumentales que, inevitablemente, serán desestimadas o sobreseídas. Frente a esta nueva ofensiva, el Sr. Fischmann continuará defendiéndose con la verdad y en las instancias judiciales que correspondan”, concluyó.