Francisco Javier Errázuriz y el litio: “Queremos ser los primeros socios de Enami y Codelco para desarrollar esta industria”

¿Qué es el grupo Errázuriz? ¿Es un grupo? Responde Francisco Javier Errázuriz Ovalle, 50 años, al mando desde hace más de una década de los negocios familiares que fundó su padre, el exsenador del mismo nombre: “Es un conjunto de empresas en distintos rubros, mayoritariamente en el país”, dice. ¿Dónde están? Salmones, automotriz, agricultura, pesca, inmobiliarias, seguros, forestal, viñas, minería del cobre. Tamaño: factura entre US$ 800 millones y US$ 900 millones al año, dice. ¿Ebitda? “Respetado, confidencial”, responde. Francisco Javier Errázuriz opera como director ejecutivo: en los directorios de varias de las empresas están algunos de sus seis hermanos y hay además directores independientes. El ingeniero comercial de la Universidad de Chile habla poco en público y se decide a hacerlo porque el litio le interesa. Una de las empresas familiares, Cosayach, desarrolló desde los ochenta el negocio del yodo y buscó luego yacimientos de potasio. “De rebote llegamos al litio”, dice Errázuriz.

En ese trabajo, el grupo sumó pertenencias previas a 1979, fecha en que se decretó que el litio era estatal, estratégico y no concesible. Los derechos anteriores a esa fecha están excluidos de esa prohibición. La familia Errázuriz tiene inscritas también pertenencias posteriores a 1979.

Las primeras forman parte de su proyecto más avanzado: un plan de US$ 350 millones para producir carbonato e hidróxido de litio en el salar de Maricunga, en alianza con Simbalik, un fondo de Singapur y donde también ha desarrollado una tecnología de extracción directa que, asegura, es una solución a los problemas ambientales de la evaporación vía piscinas.

Las segundas son pertenencias en el salar de Coipasa, un acuífero boliviano que penetra en territorio chileno. Y otras 40 mil hectáreas adyacentes al salar de Atacama.

Pero Errázuriz gasta tiempo en explicar lo más relevante, a su juicio, de su experiencia en Maricunga: en 2010, dice, sus empresas formaron un consorcio tecnológico con la estadounidense IBC y las japonesas Jogmec y Chori para desarrollar una tecnología de extracción directa que recupera el 99% del litio de las salmueras –a diferencia del 40% de las técnicas de evaporación-, con menos gasto de energía y sin consumo de agua fresca. Permite, asegura, producir hidróxido de litio y ha significado una inversión de US$ 20 millones. La estrategia nacional del litio incentiva esa migración tecnológica y Errázuriz la presenta como su gran fortaleza.

¿Qué te parece la política, la estrategia nacional del litio?

Me pareció acertada y omnicomprensiva porque resuelve muchos problemas al existir una asociatividad pública-privada, que me parece prudente, inteligente, y no un mero royalty extractivista, en que uno tiene al Estado como un mero recaudador, sino que tiene a un Estado socio que pueda colaborar en proyectos complejos como estos. Por lo tanto, más que criticarla la valoro, porque ha tenido el coraje de ser una estrategia que comparte los principios que siempre ha dicho este gobierno y que resuelve muchos problemas técnicos legales.

Los gremios empresariales acusan que en esta política hay una desconfianza al sector privado. ¿La comparte?

No la comparto, evidentemente, porque la apoyo y la encuentro razonable. Los gremios de sectores empresariales defienden el rol del privado, pero el rol del privado en esta política se defiende y así lo ha demostrado: se comparte lo bueno del sector privado y lo bueno que tiene el sector público.

¿La pretensión gubernamental de tener control estatal en las operaciones del litio no es un desincentivo para los inversionistas como ustedes?

Eso es lo que se ha intentado decir por parte de los gremios y la estrategia no lo dice.

La estrategia habla de participación mayoritaria del Estado en los proyectos estratégicos.

Mayoritaria, sí, ha dicho eso, pero ha aclarado posteriormente que se verá caso a caso y se verá qué significa esa participación mayoritaria. En la filosofía de este gobierno, ya he estado con muchos personeros de gobierno durante todo este año, nos han dejado claro que, primero, el gobierno quiere extraer rentas de este negocio porque son supranormales, las llamadas rentas ricardianas de los recursos naturales. Lo comparto. Es lo que ocurre en la minería, si la minería extrae en rentas ricardianas, el Estado extrae las rentas supernormales a través de royalty. Y para serle sincero, prefiero tener un buen socio y no un buen Estado que recupere esa renta vía un royalty, porque se transforma a una relación meramente transaccional.

¿Es decir, ustedes están dispuestos a tener al Estado como socio, aunque sea mayoritario?

Mayoritario de la renta y definiendo qué puede aportar cada parte el desarrollo rápido, urgente que necesita este industria. Queremos ser socios de Enami o de Codelco, pero no solo socios, ser los primeros socios para desarrollar esta industria. Hemos estado trabajando muchos años para que esta industria sea competitiva, transparente, en igualdad de condiciones y vamos a hacer los primeros en llegar a acuerdo con el Estado, para que esta industria se desarrolle y genere riqueza para todos.

28/04/2023 FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Y están dispuestos a no tener el control de un proyecto?

Se ha dicho por el parte del gobierno que el control no es necesariamente un control societario, sino puede haber distintos tipos de control. Hay que verlo, negociarlo, pero evidentemente el gobierno y los ejecutivos que van a formar parte de estas negociaciones son gente inteligente, madura, que sabe de lo que está hablando y evidentemente no hay incentivos si es que es mayoritario. Con control mayoritario nadie va a invertir mucho dinero, porque aquí hay que invertir mucho dinero.

Las pertenencias de Coipasa y salar de Atacama son posteriores a 1979. ¿Tienen algún valor económico hoy?

Tiene mucho valor económico, porque el Código de Minería, en su artículo 7, 8 y 9 -hay que leer los tres para entender bien-, establece que se debe llegar a una asociatividad pública privada. Primero, el Estado es dueño del litio. El Estado puede explotarlo a través de empresas del Estado o por CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) o por permiso administrativo. Pero el artículo 9 dice que cualquier propietario de pertenencias nuevas que descubra sustancias no concesibles, tiene que informarle el Estado que encontró esas sustancias no concesibles, en este caso el litio, y el Estado debe poner el dinero, la inversión, al dueño de la concesión minera para que lo separe por cuenta del Estado. Por eso no se ha podido desarrollar la industria del litio, porque está bloqueado: el Estado es dueño, pero el derecho está en el privado de separarlo con la plata del Estado.

¿Y esta estrategia lo desbloquea?

Y esta estrategia lo desbloquea, porque se hace una asociación, en donde el Estado pone lo que tiene, el litio; el privado pone el derecho exclusivo de explotarlo, de separarlo, y el dinero. Por lo tanto, con ambas partes se soluciona. (…) Por eso Codelco no ha cumplido su CEOL otorgado en 2018 en Maricunga. ¿Por qué? Porque no puede entrar a la pertenencia de un tercero porque le va a decir, oiga, yo soy el único concesionario minero que tengo el derecho, la obligación y derecho exclusivo de separar el litio, si lo encuentro, no usted.

¿La idea es desarrollar el salar de Atacama y Coipasa?

Si llegamos a una asociación público-privada con el Estado, vamos a hacer los primeros en desarrollar esos proyectos.

¿Cuál es la prioridad para ustedes como grupo; Coipasa, Atacama o Maricunga?

Tenemos la capacidad técnica y económica para llevar a los tres en paralelo.

¿Cuál es el más adelantado?

Maricunga, porque dado que tienen los permisos de la CChEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear), se exploró, se identificó al yacimiento de su plenitud, se hicieron las ingenierías, se hicieron las RCA y lo más importante de todo, que es la gran ventaja que tiene el grupo Errázuriz hoy día, que ya el 2010 se conformó un consorcio para buscar las mejores tecnologías de extracción directa. Este salar, siendo el segundo en tamaño, es imposible extraerlo por vía de evaporación, porque generaría un problema ambiental. Por eso es muy actual, muy futurista, muy previsora, esta estrategia nacional del litio, porque obliga al sector privado a dar un avance cuántico en la producción, bajo tecnología de extracción directa.

La tecnología de extracción directa no está probada a escala industrial en ninguna parte del mundo.

Eso es lo que dice la gente que desconoce el tema y no está a la vanguardia tecnológica de las extracciones directas del litio. Eso es lo que dicen quienes tienen las tecnologías tradicionales y no quieren competencia de las tecnologías de extracción directa.

¿Me puede nombrar un yacimiento que tenga tecnología de extracción directa a gran escala?

Salar Centenario Ratones, asociación entre Eramet y Tsingshan, que está en construcción en Argentina.

Pregunto que esté en operaciones.

Ya va a empezar. Esa planta operó más de dos años con una planta piloto a escala industrial, relevante. Esto es una realidad. En Chile el grupo Errázuriz terminó de construir su planta de piloto de escala industrial, que va a llegar a producir 70 toneladas de hidróxido del litio, directo, esto no es un laboratorio, no es una planta de piloto en un par de containers.

En Maricunga no caben tres operadores, ha dicho Codelco. También está Salar Blanco. ¿La consolidación es lo más lógico?

En Maricunga no cabe ningún actor con evaporación solar. Por lo tanto, el que no tenga extracción directa, no cabe.

Se refiere a Salar Blanco, que es la única con RCA aprobada por el Comité de Ministro y es con evaporación solar…

No quiero hablar de la competencia, pero a nuestro conocimiento en Maricunga, que es muy abundante, no da para evaporación solar si no quieres tener una afección a la laguna Santa Rosa y al Parque Nacional. El que quiera arriesgarse a invertir millones de dólares que lo haga, pero le aseguro que terminará paralizado. Así es la RCA que han obtenido: si hay una disminución del nivel de flora y fauna de más del 8%, tiene que paralizar. Las tecnologías tradicionales tienen un gran impacto ambiental, tienen una muy mala recuperación del litio mantenido en la salmuera: máximo 35%, 40% en las mejores salmueras, que son en el salar de Atacama, no en el de Maricunga. Y esta tecnología, la nuestra, tiene cero impacto, en el acuífero, en el agua dulce…

Descubrieron la fórmula de la Coca Cola…

Sí, y le soy sincero: es muy sencilla, por lo tanto, no vamos a ser los únicos que la vamos a descubrir: ya la descubrió Eramet, Tsingshan, y hay otras tecnologías que van todas en ese camino. Por lo tanto, agradecemos a este gobierno que haya escuchado a la industria, a los científicos y a los nuevos avances tecnológicos para obligar a los privados a metas altas que los obliguen a desarrollar tecnologías (…) Hemos llegado al objetivo después de 13 años de producir extracción directa, sin evaporación y sin consumo de agua fresca, estamos muy orgullosos.

¿Pero eso lo tendrán que acreditar en conversaciones con los socios o con los competidores del salar de Maricunga...?

Nosotros cuando llegamos a resultados es porque son verdaderos. En un par de semanas más vamos a hacer una inauguración en Copiapó, con todas la autoridades, donde se va a demostrar in situ lo que estamos diciendo…

¿Han tenido conversaciones con Codelco o con Salar Blanco?

Con Codelco no hemos tenido conversación, hemos tenido primero que trabajar internamente para llegar a este objetivo de hechos concretos, para hablar cosas concretas. Espero que Codelco no tenga tiempo para estar hablando de suposiciones e ilusiones y nosotros no tenemos tiempo para hablar de ilusiones ni suposiciones. Con hechos concretos como estos podemos hacer realidad ya la estrategia nacional del litio…

y con Salar Blanco han conversado?

… queremos hacer realidad la estrategia nacional del litio antes del término de este gobierno; tenemos la capacidad tecnológica, financiera, técnica, profesional para llevar la estrategia nacional del litio a una realidad, a producir ojalá antes del término de este gobierno.

¿Han tenido conversaciones con Salar Blanco?

Salar Blanco es nuestra competencia, tenemos relaciones de competidores normales y fluidas.

¿Pero se imagina una asociación con ellos?

¿Y por qué no? Nosotros siempre hemos dicho, por favor, vengan a ver nuestra tecnología, nos está resultando, nos está funcionando, véanla.

¿Y han ido a verla?

Están cordialmente invitados. Y van a ir. Estamos hoy día en la fase de demostración de la tecnología y van a ser invitados y hemos hecho una pública invitación a todos los proyectos del litio.

¿Es partidario de consolidar el salar de Maricunga en un solo actor?

Si es por el bien del proyecto que se pueda desarrollar, felices. Somos los primeros en querer mayor competencia, mayor producción, mayor riqueza para Chile y compartir esa riqueza.

Usted pidió adelantar la licitación del salar de Atacama. ¿Le parece adecuada la estrategia de renegociar con SQM?

La estrategia nacional del litio muy adecuadamente, muy valientemente, muy visionariamente, se puso en el caso del salar de Atacama. El salar de Atacama tiene una RCA para producir hasta el 2030 (…) Pero como la política nacional del litio exige que las nuevas tecnologías sean por extracción directa, eso lleva a que el Estado y Soquimich tengan que adelantar la decisión, porque el propio Soquimich dijo que para cualquier nueva inversión del 2030 en adelante necesita al menos siete años. Y Corfo necesita tomar una decisión siete años antes para producir en el salar de Atacama en forma sustentable, con extracción directa…

O sea, ¿está de acuerdo?

Primero, estoy de acuerdo. Dos, es legalmente acorde con los contratos, porque los contratos dicen que esa licitación tiene que hacerse a más tardar hasta el 2027.

Pero esta no es una licitación…

Es una negociación voluntaria que yo, si fuera Soquimich, estaría muy agradecido, porque le permite, con siete años de anticipación, ver qué va a ocurrir en el 2030. Por lo demás, lo estaba pidiendo el propio Soquimich. Si Soquimich lo desecha, cometería un grave error.

¿Aunque ceda el control al Estado?

Pero si el control siempre ha sido del Estado, si es el dueño. Mire, esos son detalles que lo tendrá que ver el Estado: el señor (José Miguel) Benavente ha demostrado su lucidez, su sentido común, su inteligencia. El grupo técnico de Corfo, yo los conozco, sabe de lo que está hablando. El grupo técnico de Codelco, estando ahí Eduardo Bitran, quien conoce el negocio al revés y al derecho, teniendo la capacidad técnica del señor Máximo Pacheco, siendo exejecutivo de una gran transnacional, no dudo que van a negociar bien en beneficio del Estado y van a ver la mejor asociatividad para las partes.

El grupo Errázuriz ha tenido, en el pasado, historias de muchos conflictos con socios y competidores. ¿Tiene buena reputación el grupo Errázuriz para ser socio del Estado?

Mire, lo que usted dice… no hemos tenido ningún conflicto con competidores en los 14 rubros que tenemos. Es conocido nuestro conflicto en un solo rubro que quiero omitir porque...

Con SQM

…quiero omitir porque esta entrevista es por el desarrollo del país y del litio. El nivel de conflictividad de este grupo no existe. Hoy día no tenemos conflictividad, excepto en un solo rubro. Y evidentemente en esos rubros, que no voy a mencionar, donde hay un gran actor que no quiere competencia, actúa de forma agresiva, destruye a los competidores. El grupo está para que haya competencia y si es necesario promoverla la vamos a promover. Yo quiero que la industria del litio se promueva a cualquier lugar porque, si no, se nos va a pasar la vieja.