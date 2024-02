El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías, logró un beneficio neto atribuido de US$ 3.822 millones de dólares en 2023, lo que supone una caída del 86,9% respecto del año anterior y su peor resultado anual desde 2020.

De hecho, entre octubre y diciembre de 2023, el gigante danés registró pérdidas de US$436 millones, en contraste con el beneficio neto atribuido de US$34.950 millones, contabilizado en el mismo periodo de 2022.

No te pierdas en Pulso

La facturación Maersk entre enero y diciembre del año pasado alcanzó los US$ 51.065 millones, un 37,4% por debajo de los ingresos registrados en el ejercicio precedente y el menor volumen de negocio del grupo desde 2020, incluyendo una bajada del 34% de los ingresos en el cuarto trimestre, hasta US$ 11.741 millones.

Los ingresos de la división de transporte marítimo de mercancías disminuyeron en el año un 47,7%, hasta US$ 33.653 millones, mientras que el negocio de logística redujo un 3,5% su facturación, hasta US$ 13.916 millones, y la división de terminales un 12%, hasta US$ 3.844 millones.

Durante el cuarto trimestre de 2023 la compañía llevó a cabo una distribución total de efectivo a los accionistas de USS$ 771 millones procedentes de recompras de acciones, que en todo el año ascendió a USS$ 3.100 millones.

No obstante, “dada la mayor incertidumbre”, el consejo de administración de Maersk ha decidido suspender inmediatamente el programa de recompra de acciones con la intención de revisar su reinicio una vez que las condiciones del mercado en el negocio de la división de transporte marítimo se hayan estabilizado.

Ganancias de Maersk se desploman en 2023 y marcan su peor resultado anual desde 2020

“2023 fue un año de transición tras el extraordinario auge del mercado provocado por la pandemia”, señaló Vicente Clerc, consejero delegado de la compañía, quien defendió los “sólidos” resultados a pesar de que las circunstancias cambiaron significativamente.

“Estamos bien posicionados para gestionar los vientos en contra esperados en 2024″, aseguró el ejecutivo de Maersk, que en noviembre anunció un ajuste del 10% de su plantilla, unos 10.000 trabajadores, para reducir sus costes en USS$ 600 millones.

En este sentido, el máximo ejecutivo de la danesa advirtió de que, si bien la crisis del mar Rojo ha causado limitaciones inmediatas de la capacidad, provocando un aumento temporal de las tarifas, eventualmente el exceso de oferta en la capacidad de transporte “generará presión sobre los precios e impactará en los resultados”.

De este modo, la multinacional prevé que en 2024 el crecimiento global del volumen de contenedores estará en un rango del 2,5% al 4,5% y que Maersk crecerá en línea con el mercado, advirtiendo que espera que los importantes desafíos de exceso de oferta en la industria oceánica se materialicen plenamente en el transcurso del año.

En este sentido, la danesa anticipa un resultado bruto de explotación -Ebitda- ajustado de entre USS$ 1.000 y USS$ 6.000 millones para el ejercicio en curso.

“Sigue habiendo una gran incertidumbre en torno a la duración y el grado de la perturbación del mar Rojo, con una duración de un trimestre a un año completo reflejada en el rango de previsión”, advierte la compañía.

Ganancias de Maersk se desploman en 2023 y marcan su peor resultado anual desde 2020

Ruptura del negocio de remolque

Por otro lado, el consejo de administración de Maersk ha decidido iniciar la escisión del negocio de remolque de la compañía, transacción que estará exenta de impuestos a efectos fiscales en Dinamarca.

De este modo, las actividades en Svitzer y sus filiales se aportarán a una nueva empresa con el nombre legal Svitzer Group, cuyas acciones se distribuirán de manera prorrateada entre los accionistas de Maersk y se espera que sean admitidas para su negociación y cotización oficial en Nasdaq Copenhage.

“Después de evaluar las diferentes opciones para Svitzer, Maersk ha llegado a la conclusión de que Svitzer, como entidad cotizada independiente, es la mejor opción para la empresa y para la creación de valor a largo plazo para los accionistas de Maersk”, ha explicado la empresa.

Sujeto a la aprobación de los accionistas de Maersk en una junta general extraordinaria que tendrá lugar a finales de abril, el primer día previsto de negociación y cotización oficial de las acciones de Svitzer Group en Nasdaq Copenhague es el 30 de abril de 2024