Gerente general de AFP Cuprum por pensiones: “Ni desde la mirada técnica, ni ciudadana esta reforma es buena”

En el marco de su asamblea de afiliados, el gerente general de AFP Cuprum, Martín Mujica, criticó la reforma de pensiones del gobierno, tal como lo hizo hace algunos días atrás el presidente de la empresa. El ejecutivo indicó que ni desde el punto de vista técnico, ni ciudadano el proyecto es bueno.

“La actual reforma de pensiones presentada por el gobierno choca con el sentir ciudadanos al proponer un monopolio estatal y cuentas nocionales, es decir, un sistema de reparto, sistema que en el mundo ha mostrado problemas de sostenibilidad en distintos países. Esto significa no libertad de elegir, no propiedad y no herencia. Ni desde la mirada técnica, ni ciudadana esta reforma es buena”, señaló en la instancia.

Y agregó que “nosotros queremos ser parte del diálogo, aportando con nuestra mirada y amplia trayectoria que nos ha permitido lograr grandes cosas, por lo mismo queremos aportar con conocimiento concreto existente y útil que puede servir a las autoridades”.

El ejecutivo aseguró que quieren una reforma, pero una que mejore las pensiones de la gente.

“Nosotros queremos una reforma, pero una reforma que tenga su foco en la mejora de las pensiones de las personas y su bienestar futuro. Por eso no hemos tenido dudas de poner los riesgos sobre la mesa y ser críticos con todo aquello que no vaya por este camino. Algunos incluso nos quieren presentar como un obstáculo para lograr un acuerdo y como los antagonistas a todo esfuerzo de cambio y mejora al sistema de pensiones, pero digo con fuerza que eso no es real”, dijo Mujica.

Y agregó que ve necesario reformar el sistema de pensiones, y dijo que “hemos sido un actor activo y propositivo desde hace años, presentando múltiples propuestas. Y en la actual discusión hemos seguido en la misma senda: pedimos ser considerados y participamos de los diálogos para la reforma y hemos hecho un esfuerzo grande por representar la voz de nuestros afiliados y de la opinión pública, a través de diversas encuestas donde hemos levantado sus preferencias, necesidades y temores”.

La semana pasada, y en una carta a los accionistas en la memoria 2022, el presidente de AFP Cuprum, Pedro Atria, también cuestionó el proyecto del gobierno de Gabriel Boric.

“Como país, tenemos que generar las transformaciones necesarias para que los chilenos puedan acceder a mejores pensiones. Eso es lo que realmente queremos y que venimos empujando desde hace años, y ese debería ser el principal -sino el único objetivo de la reforma. Sin embargo, vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no es una reforma al modelo actual, sino que pretende refundar el sistema de pensiones en su totalidad”, señaló el directivo.

Y agregó que “la propuesta entrega al Estado un rol monopólico y limita gravemente la libertad de las personas para decidir quién administra sus ahorros y su pensión. Adicionalmente, incorpora elementos de reparto, los que dejan en grave riesgo la sostenibilidad del sistema -la evidencia internacional es contundente en esto- y genera riesgos potenciales en el mercado de capitales, que pueden terminar, por ejemplo, limitando el acceso de los chilenos a créditos para la vivienda”.