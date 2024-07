Gobierno refuerza compromiso para capitalizar Enami y fija meta para inicio de obras de nueva fundición.

Por más de una hora estuvieron reunidos los senadores Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC) con el Presidente Gabriel Boric en el marco de una audiencia solicitada por la Comisión de Minería de la Cámara Alta. En la cita también estuvieron presentes la ministra del ramo, Aurora Williams, junto a la subsecretaria de la cartera, Suina Chahuán y el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlynarz.

Los grandes ausentes de la ocasión fueron los senadores opositores Raphael Prohens (RN) y Luz Ebensperger (UDI), quienes se restaron de la reunión.

La audiencia en La Moneda estaba citada para abordar la crisis financiera por la que atraviesa la Enami, y en particular, los planes de la compañía para construir la nueva fundición Hernán Videla Lira (HVL), más conocida como Paipote. El cierre de las operaciones del plantel ubicado en Copiapó, significó la reconversión laboral de cerca de 300 trabajadores, mientras en paralelo la firma estatal avanza en la tramitación del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para erigir la nueva fundición. Sin embargo, a la discusión se agregó un nuevo ingrediente en las últimas semanas, luego que Pulso diera a conocer las negociaciones reservadas entre Codelco y la Enami para la venta del 10% de participación en el yacimiento Quebrada Blanca.

Si bien el monto de dicha operación no ha sido confirmado aún por ninguna de las partes, conocedores de las tratativas han mencionado que Codelco ofreció US$500 millones. La cifra es inferior a la inversión requerida para la nueva fundición, que supera los US$1.370 millones. Es por ello que desde diversos sectores políticos han cuestionado el diseño de la operación, solicitando realizar una licitación abierta que maximice el posible precio de la venta de la participación minoritaria en Quebrada Blanca, yacimiento controlado por la canadiense Teck.

Así, en la cita el Mandatario reforzó el compromiso por capitalizar a la estatal, y tener listo el plan estratégico para la firma, que considere mecanismos de financiamiento que permitan dar inicio a las obras de la fundición HVL antes que termine su período presidencia.

“Aquí va a haber un grado de capitalización, no se sabe el monto, pero está dentro de un plan”, dijo el senador Juan Luis Castro, tras participar del encuentro con el Presidente. Además, refutó las críticas de la oposición a la venta del 10% de participación en Quebrada Blanca, ya que, apuntó, “el precio no se conoce, hay gente que anda especulando que van a vender a huevo pero eso es una ideación. Nosotros hemos preguntado y el precio no está resuelto”, agregó.

La senadora Provoste, a su turno, señaló que el plan estratégico para la Enami “sin lugar a dudas también lleva aparejado una capitalización”, por lo que valoró el compromiso del Ejecutivo con la compañía estatal.

La ministra Aurora Williams valoró el diálogo establecido con los parlamentarios oficialistas. “De manera sincera hemos conversado con los senadores que hoy asistieron a la reunión y hemos planteado la importancia que tiene Enami, concordamos en la relevancia que tiene y además en poder proyectar el trabajo que tiene la Enami mucho más allá de lo que significa nuestro gobierno”, dijo la secretaria de Estado.

Consultada por Pulso, la titular del ramo señaló sobre el financiamiento necesario para el plan estratégico que “todos los instrumentos que permitan financiar a la Enami hoy día se están trabajando. (...). Nosotros no nos negamos a ninguna posibilidad y justamente estamos trabajando en todas las líneas de financiamiento que son necesarias para sostener a la Enami”, agregó.

Además, sostuvo que “desde el año pasado que estamos planteando y conversando con Hacienda para buscar mecanismos que permitan capitalizar a Enami”.

Obras partirían en este gobierno

Uno de los compromisos más valorados por los participantes de la instancia fue la meta trazada por el Mandatario para que antes que concluya su mandato, partan las obras de la nueva Fundición HVL.

“Esto para nosotros es muy tranquilizador porque hemos tenido que enfrentar una situación muy difícil producto del cierre de la fundición HVL. Todos los despidos de los trabajadores y trabajadoras es algo que realmente nos conmueve, nos duele, pero creo que la noticia que el Presidente ha señalado hoy es una buena noticia”, señaló la senadora Yasna Provoste. “Confío en la palabra del Presidente”, añadió.

El senador Castro enfatizó que “aquí la señal política que se nos ha dado es que Enami seguirá siendo del Estado, se le quiere recuperar y las obras de la nueva fundición van a empezar antes de que termine el gobierno, eso lo dijo formalmente el Presidente de la República”.

La ministra Williams, a su turno, comentó que “el Presidente nos ha puesto metas extremadamente estrictas, así que aspiramos a que podamos cumplir con la meta de poder iniciar la construcción en este gobierno”.

Agregó que el plan estratégico para el futuro de la Enami será presentado durante septiembre.