Gobierno refuta cálculo de propuesta de oposición en pensiones e insiste en subir cotizantes

Finalmente ayer se realizó una nueva sesión en la Comisión de Trabajo del Senado sobre la reforma de pensiones, donde se analizó la propuesta de la oposición. La encargada de exponer fue la economista Paula Benavides, quien recibió múltiples preguntas del gobierno sobre el modo en que se realizó el cálculo de la rentabilidad para proyectar la propuesta de la oposición, ya que en varias ocasiones la oposición ha argumentado que su propuesta entrega mejores beneficios que la del gobierno, e incluso han entregado ejemplos con cifras de ello.

Por ejemplo, la jefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, Ursula Schwarzhaupt, consultó a Benavides: “Entiendo los espacios que plantea de maximizar la rentabilidad a través de reducir la liquidez de los fondos, pero mi pregunta es, si es que no estamos llevando ese beneficio a un valor demasiado alto, porque en el fondo, ella misma (Benavides) mostró que el rendimiento en los últimos cinco años del sistema de capitalización ha sido 3,1%, y esto se ha modelado con una rentabilidad promedio de 4,7%, es decir, 16 décimas porcentuales sobre la rentabilidad promedio en los últimos años. Entonces, eventualmente este espacio es bastante alto e implica sacarle mucha eficiencia al sistema, y eventualmente si esto no se alcanzara, estos puntos de rentabilidad adicional que necesitamos para financiar esto, ¿quiénes toman ese riesgo? ¿Qué beneficios habría que reducir?”.

Benavides explicó que esta modelación no usó la misma rentabilidad con la que se realizó la del fondo colectivo que propone el gobierno, porque la propuesta del Ejecutivo obtendría rentabilidades más bajas, “porque ese es un fondo que funciona más bien como un buffer, como un fondo más bien de administración de caja”, pero “nosotros lo modelamos con los mismos supuestos que están modeladas las proyecciones del Ejecutivo para las cuentas de capitalización individual, y como mostré, varios fondos públicos tienen retornos bastante más altos que en el caso de las AFP, y por supuesto que abiertos a generar todas las simulaciones y todos los escenarios de riesgo”, dijo la economista.

De todas maneras, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, recalcó al final de la sesión que “la tasa de interés que plantea Paula es una tasa de interés respecto a cuentas individuales, que no es la misma que se usó para la propuesta nuestra, que se hizo con una tasa de interés de 2,5% o 3%. En cambio, como se diseñó la otra propuesta fue de 4,7%, por lo tanto, uno podría hacer el espejo, ambas con el 3% o ambas con el 4,7%, y eso sí que sería comparable”.

Otro tema en el cual el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a la carga, es en que es necesario aumentar la base de cotizantes del sistema de pensiones. “La OCDE la gran diferencia que probablemente tiene respecto a nosotros, independiente del tipo de sistema, es que allá la base contributiva es prácticamente completa, es decir, el sistema supone que hay un mecanismo, cualquiera sea este, para que todos aporten algo. Y yo creo que esa es una pregunta clave que tiene que ser abordada en esta discusión”, dijo Briones. La ministra Zaldívar también recalcó este punto.

Aunque en la sesión de ayer no fue mencionado, justamente una de las fórmulas para aumentar la base de cotizantes, es algo que el gobierno ha estado evaluando: cotizaciones mediante impuestos al consumo.

Pero el senador Juan Pablo Leterlier (PS), presidente de la instancia, propuso “tratar de separar las dos discusiones, porque el ministro Briones agrega un tema que a mí, la palabra no es incómoda, pero siento que es modificar el rayado de cancha de la discusión, que es el problema de ampliar la base de los cotizantes y las dificultades que tenemos con el mundo informal. No es que no me parezca necesario hacer eso, me parece que es muy importante, yo creo que debemos avanzar esa base, pero el proyecto que viene de la Cámara, no tiene que ver con eso”.

En la sesión también se refirieron al tema de fondo que entrampa el proyecto, que es el destino del 6% de la cotización adicional, donde el gobierno quiere que un 3% vaya a un fondo común y el otro 3% a cuentas individuales; mientras que la oposición propone que un 6% vaya a cuentas nocionales, y de ese total, un 4% se registra en la cuenta nocional respecto al salario de cada persona, y un 2% respecto al salario promedio de todos los cotizantes.

Briones hizo una consulta que podría acercar posiciones: preguntó si era posible separar ambas partes de la cotización que propone la oposición, en dos cuentas nocionales distintas, donde una de ellas sea solidaria, y la otra personal, ambas con retorno nocional. “¿Eso es posible conceptualmente, o es imposible en el diseño?”, preguntó el ministro.

Frente a ello, Benavides dijo que el diseño no está hecho así, sino en base a los 6 puntos íntegros, que es lo que requieren para lograr los beneficios que han propuesto, pero señaló que podrían intentar modelarlo para ver si es que podría funcionar una fórmula de ese estilo.