Gobierno valora aprobación del reajuste del sector público y adelanto del alza al ICSA

La Cámara de Diputados dio el visto bueno al reajuste salarial del sector público. Desde el gobierno valoraron la aprobación en el primer trámite, que incluye el adelanto del alza al Índice de Costos de la Salud (ICSA).

“Lo primero que tenemos que celebrar es tener aprobado el reajuste en el primer trámite, que beneficia a unos 800 mil trabajadores, y en términos de otros beneficios llega a más de 1 millón 100 mil trabajadores del sector público. También se ha aprobado la mayor parte de la ley miscelánea. Queremos agradecer especialmente a los diputados e integrantes de la comisión de Hacienda y Salud, que vio en particular el artículo sobre el adelantamiento del ICSA, por el trabajo en esa instancia. Con esto pasamos esta misma tarde al trabajo en el Senado, donde está previsto que se discuta en la Comisión de Hacienda, y podamos votarlo en la sala esta semana, para que quede aprobada esta semana esta ley”, sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó la decisión de adelantar el alza del ICSA, esto tras los fallos de la Corte Suprema por prima GES y tabla de factores.

“Agradecer el respaldo transversal al artículo. La comprensión que manifestaron los diputados en el sentido de que es una situación extraordinaria el adelantar una parte de la ley corta, y que no estaría aprobada a tiempo, para tener en forma oportuna estas medidas. Hemos llegado acá producto de la judicialización del sistema. Lo que nos interesa es la mantención de los beneficios de las personas, y dar certidumbre, y en ese sentido tuvimos que tomar esa medida. Esto para la gente significa que van a tener la reducción del cobro producto de la prima GES, y que en abril van a tener el reajuste si se aprueba en el Senado”, dijo Aguilera.

Y agregó que “necesitamos alguna medida extraordinaria que permita mitigar en una cierta proporción la reducción brusca de ingresos en cumplimiento de la sentencia GES”.

Por último, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló lo que dijo en la jornada previa con respecto a la situación de las isapres, y los posibles incumplimiento de indicadores.

“La explicación que di se refiere a lo que nosotros supervigilamos. Lo que planteamos es que de no haber una intervención como la que se ha aprobado, eventualmente la primera isapre que podría incumplir aquellos indicadores podría ocurrir en febrero de ahí en adelante. Eso no significa que caigan en quiebra de inmediato. No todas transitan hacia la quiebra, porque pueden salir”, señaló Torres.