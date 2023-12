Ley corta de isapres: Comisión de Salud del Senado aprueba indicación que no considera mutualización para aplicar fallo de tabla de factores

Los senadores de la Comisión de Salud del Senado continuaron votando este martes la ley corta de isapres, la cual busca poner en marcha principalmente el fallo que dictó la Corte Suprema sobre tabla de factores, pero que también contiene medidas para mitigar la baja de ingresos que genera el fallo GES.

La semana pasada fue cuando se empezó a votar en particular la ley corta, donde los senadores aprobaron por unanimidad que la regla general será que todas las personas estén obligadas a aportar al sistema su cotización de 7% de las remuneraciones imponibles, sin generar excedentes individuales hacia futuro como sucede en la actualidad.

Y este martes los senadores de la Comisión de Salud aprobaron otra indicación, la cual establece que la Superintendencia de Salud dictará una circular para hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud que tienen las isapres, para cambiar las tablas de factores antiguas por la tabla única, lo cual entrará en vigencia al mes subsiguiente de haberse dictado la circular, esto es, en 60 días.

En esa fórmula que se establece en la indicación, no se considera la mutualización, concepto que habían propuesto los expertos, pero que el gobierno desechó por considerar que el fallo no permite su aplicación. Esto implica que, según ha proyectado el gobierno, la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos.

De hecho, eso generó un debate antes de la votación. En la previa, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, alertó que “con estas indicaciones se han alterado dos de esos aspectos (que había calculado el comité técnico para aplicar su fórmula). Por una parte, se considera solo el 7% y no la mutualización, y por otra parte, se considera otra cartera (de afiliados para hacer el cálculo). Y no sabemos cuál es el monto de esa deuda, pero le puedo asegurar que no son US$1.000 millones (como estimó el gobierno). Entonces, es complejo que vayan a votar sin conocer cuál es la deuda que se está estimando en los términos de estas indicaciones”.

En la indicación que votaron este martes los senadores también se especificaban las instrucciones que debe contener la circular que dictará la Superintendencia, entre otros, la obligación de suspender el cobro por las cargas menores de dos años; que no puede haber un alza del precio final de los contratos vigentes; y la obligación de restituir las cantidades percibidas en exceso por las isapres.

La indicación en cuestión fue aprobada con tres votos a favor, uno en contra y una abstención. A favor votaron los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Ximena Órdenes (IND), y Juan Luis Castro (PS). En contra votó el senador José Miguel Durana (UDI). Se abstuvo el senador Francisco Chahuán (RN), quien también hizo reserva de constitucionalidad para eventualmente poder acudir al Tribunal Constitucional en caso de considerarlo necesario.