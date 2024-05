Gremio de Pesqueros Industriales del Biobío acusa que la única amenaza para el sector es el proyecto de Ley de Pesca

En una nueva instancia de la Semana Económica, transmitido por Icare, Macarena Cepeda, presidenta Pesqueros Industriales del Biobío, abordó los puntos críticos del nuevo proyecto de Ley de Pesca. “Si se daña de manera grave a uno de los actores, eso repercute en todo el ecosistema, y hoy la única amenaza que nosotros vemos es este proyecto de Ley de Pesca”, sostuvo.

“Lamentablemente es que quienes hoy día están proponiendo esta nueva Ley de Pesca desconocen mucho de esta actividad. Desconocen de la experiencia internacional en pesca, desconocen de cómo funciona la complejidad del sector”, sostuvo Cepeda.

Dentro de la primera parte del conversatorio, la presidenta del gremio indicó, que debido al desconocimiento del rubro, circulan mitos sobre el proyecto. “Tenemos dos mitos ya despejados. Uno, que la pesca industrial tiene más cuotas; no, no tuvo más cuotas porque le transfirió cuota a la pesca artesanal por 34 millones de dólares. La pesca industrial se la regalan los recursos; no, no se le regalan los recursos porque paga un impuesto específico a todo evento pesque o no pesque la cuota y a la fecha desde el 2012 hasta el 2023 en la pesca industrial han apagado 650 millones de dólares, en todo este periodo a propósito de este impuesto específico. Además hay que pagar la certificaciones, hay que pagar las patentes pesqueras que son de fondo es como el permiso de circulación”, declaró.

Uno de los puntos más críticos en torno al proyecto apunta a aumentar las licitaciones del 15% al 50%. “Eso significa un impacto violento para la actividad pesquera en el sentido que se reduce prácticamente a la mitad el abastecimiento de materia prima de las plantas de proceso, entonces hay empresas que no alcanzan, ni siquiera hacer el ejercicio de licitación porque ya te sacaron la mitad de la materia prima y tienen que cerrar”, señaló.

En esa misma línea recordó lo sucedido con la actual legislación, que impuso el 15% de licitaciones, y que finalmente generó un mercado de transferencias de estas mismas licencias. “Hemos visto en estos 10 años que finalmente el 15% de esas licitaciones han generado más concentración, no han entrado nuevos actores y finalmente lo que se ha generado es un mercado secundario”, comentó.

Cepeda indicó que el 73% del proyecto es una copia del anterior, pero que con esto hay cosas que quedan fuera. “Hay una omisión que es dramática, que omitieron un artículo transitorio que contemplaba la actual ley y dejan fuera de operación a los barcos factoría del sur austral”, acusó Cepeda.

Otra de las acusaciones apunta a que no se recogieron las peticiones puestas sobre la mesa en las reuniones de las empresas con el Gobierno. “Es un proyecto que no está dejando conforme”, comentó.

Dentro de los cuestionamientos al proyecto de ley, Cepeda explicó acerca del traspaso de más cuotas a la pesca artesanal. “Se le da la opción a los tripulantes industriales para inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal”, advierte Cepeda, con lo que agrega que esta medida va a promover la informalidad.

Por parte del gremio, sostiene Cepeda, están a favor de una nueva Ley de Pesca, pero piden que esta se haga en torno a más investigación. Como explica la presidenta del gremio, hay recursos que llevan más de 10 años en veda, debido a que existe desconocimiento, y por lo tanto, se prefiere prevenir. Hay recursos que no se pueden explotar porque no hay investigación. “Ahí vemos que falta desarrollo”, reiteró.

También pidió mayor fiscalización para combatir la pesca ilegal, como la certificación del 100% del desembarque, para que puedan dar cuenta de cuánto es lo que se extrae del mar, como una forma de velar porque se cumpla la cuota. “El sector pesquero debería avanzar hacia la formalidad”, agregó Cepeda.