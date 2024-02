Gremio de salmoneras por Ley Lafkenche: “El proceso ha sido mal llevado y se tiene que retrasar de manera total”

hace 58 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Gremio de Salmoneras por Ley Lafkenche: “El proceso ha sido mal llevado y se tiene que retrasar de manera total”

“Cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, sí que se llegarán a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantía. Entonces por eso que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo el Director Territorial de SalmonChile.