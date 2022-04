Grupo Luksic suma primera directora a Vapores y el grupo Claro postula al abogado Cristóbal Eyzaguirre

El martes fue el turno de SQM. La minera sumó, por primera vez, no a una, si no a dos mujeres a su directorio: la reportera jefa de la agencia de noticias Xinhua en Beijing Dang Qi y a la enfermera Gina Ocqueteau. Ahora, la presencia femenina debuta también en Vapores. La naviera controlada por el grupo Luksic tendrá su junta ordinaria de accionistas mañana viernes. En ella se renovará el directorio de siete miembros que preside Francisco Pérez Mackenna. Nunca ha habido una mujer en la mesa... hasta ahora.

El grupo Luksic propondrá a Karen Paz Berdichewsky. Abogada de la Universidad Católica de Valparaíso y LL.M. de la Universidad de Nueva York, Paz fue gerente legal de SAAM S.A. desde 2012 a 2022 y secretaria del directorio y del comité de directores de la Sociedad Matriz SAAM S.A., controlada por Quiñenco.

Según se lee en el currículo preparado por Vapores, estuvo a cargo de apoyar el proceso de reestructuración y adquisiciones de SAAM, hoy presente en 14 países de América. Asimismo, asesoró en las áreas de puertos y remolcadores de la empresa tanto en Chile como en el extranjero. Antes fue socia fundadora del estudio Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz y antes, asociada senior en Cruzat, Ortúzar & Mackenna, Baker & McKenzie. Su ejercicio principal está centrado en gobiernos corporativos, asuntos comerciales, societarios, fusiones y adquisiciones, compras de activos relevantes, concesiones portuarias y contratos nacionales e internacionales. Además, está habilitada para ejercer como abogada en Nueva York.

Esta no es primera vez que la compañía está a un paso de sumar a una mujer. En 2020, AFP Habitat propuso a la presidenta de Cintac, Cecilia Facetti de Savoldi, en calidad de independiente. Pero había ocho postulantes para siete puestos y no consiguió los votos suficientes para entrar a la mesa. Facetti, ex ejecutiva de Coca Cola y Danone, ingresaría mañana al directorio de CMPC, postulada por las AFP.

El cupo del grupo Claro

El grupo Claro tiene 4,1% de la Compañía Sudamericana de Vapores vía Marítima de Inversiones (Marinsa), según la memoria de la naviera, participación que le permitía elegir hasta ahora a Arturo Claro Fernández, quien a comienzos de 2022 falleció a los 78 años. El ingeniero agrónomo había sido integrante de la mesa desde 1987 y continuó en ella tras la toma de control del grupo Luksic en 2011.

Ahora, su reemplazante, en representación del grupo, sería el abogado Cristóbal Eyzaguirre Baeza, quien esta semana se sumó también a la mesa de Viña Santa Rita y a Cristalerías de Chile, donde asumió la vicepresidencia en reemplazo de Juan Antonio Álvarez, luego de su muerte la semana pasada.

Eyzaguirre es abogado de la Universidad Católica y LL. M. de Harvard. Socio del Estudio Claro & Cía, ha sido director de diversas empresas e instituciones como la Fundación Educacional Claro Vial, LQ Inversiones Financieras, la Sociedad Protectora de la Infancia y Megavisión S.A., entre otras.

Hoy, el directorio de Vapores está compuesto por Francisco Pérez Mackenna; el presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic; los economistas, José de Gregorio y Hernán Büchi; el ingeniero civil industrial, Alberto Alemán, y el director de empresas, Christian Blomstrom.

Todos ellos serán postulados nuevamente, con excepción de Alberto Alemán, cupo por el cual entraría Karen Paz Berdichewsky. Alemán había integrado la mesa desde agosto de 2019. De nacionalidad panameña, fue administrador del Canal de Panamá por más de 15 años.

Como candidato independiente se postula a Felipe Ureta Prieto. Según se lee en su currículum, es ingeniero comercial, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Entel, donde se desempeñó como gerente de Finanzas y Control de Gestión y ejerció como director en varias filiales hasta 2022. También trabajó para Cape Horn Methanol, British American Tobacco Chile, Exxon Corporation y en la Superintendencia de AFP.

Existen ocho candidatos para siete cupos, por lo que es probable que se repita lo ocurrido en 2020 y que el candidato independiente -tal como sucedió con Facetti- no consiga los votos suficientes para sumarse a la mesa.