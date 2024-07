Tarifas navieras: Hapag Lloyd sube estimación de beneficios y Vapores podría ganar más de US$900 millones este año

Los conflictos a escala global y en particular los problemas en el Mar Rojo, han impulsado las tarifas de los fletes navieros, generando efectos sobre la inflación a nivel mundial. Sin embargo, la subida en los precios ya está beneficiando a las navieras.

En lo que va del presente ejercicio, el papel de Vapores salta 90%, siendo la acción del IPSA que por lejos anota la mayor subida de 2024. Y tras los anuncios de este martes podría seguir empinándose.

En dicha jornada, Hapag-Lloyd elevó sus estimaciones de resultados para el ejercicio. Según argumentó, “debido a que la fuerte demanda reciente y el aumento de las tarifas de flete a corto plazo han superado las expectativas, es probable que el impulso de las ganancias para la segunda mitad del año supere las proyecciones anteriores”, indicó Vapores en una nota.

La sociedad de inversiones chilena, controlada por el Grupo Luksic, posee el 30% en la naviera alemana, la quinta mayor del planeta.

Así, el directorio de Hapag-Lloyd elevó sus perspectivas de beneficios para todo 2024: ahora se espera que el EBITDA del grupo para todo el año esté en el rango de 3.200 a 4.200 millones de euros (anteriormente: 2.000 a 3.000 millones de euros) y el EBIT del grupo en el rango de 1.200 a 2.200 millones de euros (anteriormente: 0 a 1.000 millones de euros).

En dólares estadounidenses, esto corresponde a un EBITDA esperado del grupo de US$ 3.500 a US$4.600 millones (anteriormente: US$ 2.200 a US$3.300 millones) y un EBIT del grupo de US$ 1.300 a US$2.400 millones (año anterior: US$ 0 a 1.100 millones).

Ya la semana pasada, el presidente ejecutivo de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, había señalado en una conferencia con la prensa en Alemania, que los ataques a buques por parte de militantes hutíes con base en Yemen han llevado a las empresas navieras a evitar el Mar Rojo, que conecta con el Canal de Suez, y en su lugar utilizar una ruta más larga alrededor del sur de África, una situación cuyo final era difícil de predecir, consignó Reuters.

En esa línea, apuntó a dos factores que están elevando los precios de los fletes marítimos. Por una parte, la demanda global de espacio para contenedores podría crecer entre un 3% y un 4% interanual en 2024, cifra que en su opinión incluso podría ser superior a ese rango, citando la alta demanda transpacífica a medida que los consumidores se están reabasteciendo.

De hecho, el índice de contenedores al contado de la plataforma de envíos Freightos, que rastrea el precio promedio de contenedores de 40 pies en 12 rutas comerciales principales, ha aumentado un 40% en las últimas seis semanas, a US$5.068.

Ante las nuevas perspectivas para la compañía, Renta4 emitió un informe esta semana en el que señala que dichas estimaciones implicarían “para Vapores recibir una utilidad 2024 de US$ 925 millones”.

Con esto, el Precio Objetivo para la compañía se elevó desde los $64,5 a $82, lo que “representa un up-side de 17,3% respecto del precio de cierre de este informe ($69,9 por acción) al que sumamos un retorno por dividendos esperado de 14,9%, por lo que el retorno total esperado es de 32,2% y nuestra recomendación es ‘comprar’”, según Renta4.

Vapores repartió este año dividendos por US$1.140 millones. En 2021 repartió ganancias por US$ 620 millones, en 2022 fueron de US$ 1.346 millones, y en 2023 los dividendos llegaron a US$ 1.669 millones.

Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, señala que “el escenario es positivo y creo que en parte está descontado en el rally de Vapores. Pero si es que se afianza un escenario de dividendo igualmente favorable para el 2025, podría continuar al alza”.

