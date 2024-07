Sernac oficia a SuperZoo por eventuales incumplimientos en compras online

Tras recibir una serie de reclamos por parte de los consumidores, el Sernac ofició a SuperZoo por eventuales incumplimientos en las compras online. Las quejas apuntan a retrasos en las entregas de los productos, y demoras en la devolución del dinero tras cancelación de compras por falta de stock.

Solo entre los meses de junio y julio el organismo recibió 408 reclamos de personas, y a través de este oficio espera una respuesta por parte de la empresa en un plazo de 10 días hábiles. SuperZoo deberá entregar antecedentes, como los motivos que originaron las demoras, y las medidas que se están tomando para resolver estos problemas.

“Solicite un pedido de alimento seco y húmedo y snacks de perro y gato el día 14 de mayo, pasados los 21 días nunca llegó. Por ende, solicité la devolución del dinero, han pasado 26 días, incluyendo los 15 días hábiles que la empresa otorga por devolución y aun nada”, es uno de los testimonios de los consumidores afectados.

En un comunicado, el Sernac dijo que se trata de un caso relevante debido a la gran cantidad de consumidores afectados en un lapso acotado de tiempo. Además, afirmó que la ley del consumidor es clara y precisa de que los proveedores deben cumplir con las condiciones ofrecidas a los consumidoras.

“Los casos de retardo en la entrega de alimentos y productos para perros o gatos nos parece preocupante, principalmente porque estamos frente a algo esencial para la vida de los animales y que no tienen sustitutos en el hogar, ya que, por ejemplo, el alimento para mascotas no puede ser reemplazado fácilmente si es que no llega en tiempo y forma”, sostuvo el Director Nacional de SERNAC, Andrés Herrera.

El Reglamento de Comercio Electrónico dispone que las empresas tienen el deber de informar la inexistencia de stock de los productos, es decir, debe informar que no existen unidades disponibles antes de la compra, justamente con el propósito de poner fin a la anulación de venta por falta de stock. La norma señala que los proveedores deben informar, antes de la compra, las modalidades y costos del despacho, pero especialmente cumplir con los plazos de entrega de los productos.