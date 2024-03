Hacienda se reúne con gremios de Pymes para dialogar en torno al proyecto de Cumplimiento Tributario

Este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, se reunión con gremios de Pymes para dialogar respecto al proyecto de Cumplimiento Tributario y la Reforma al Impuesto a la Renta, uno de los pilares del Pacto por el Crecimiento.

En la instancia el secretario de Estado, enfatizó en que el objetivo del pacto es recaudar 2,7% del PIB, de los cuales el proyecto de cumplimiento tiene como objetivo recaudar 1,5%; los dividendos por eficiencia del gasto público 0,1%; y el impulso al crecimiento económico otro 0,5%. Así, explicó ante las agrupaciones que para 2028 se necesitará una recaudación adicional neta de beneficios tributarios de 0,6% del PIB.

El ministro Marcel expuso ante los gremios sobre las medidas orientadas a este tipo de empresas que se consideran en el proyecto como el reconocimiento de la conversión de empresario individual a empresa como tipo de reorganización; la posibilidad de un término de giro simplificado para pymes y la obligación de entidades públicas y privadas a exigir inicio de actividades, entre otras medidas.

Desde el ministerio aseguraron que llegaron a un acuerdo con los gremios para realizar una próxima reunión el lunes 11 de marzo para recoger sus comentarios y avanzar en la discusión de la ruta del emprendimiento.

Las medidas para Pymes

Respecto al Impuesto a la Renta, aún en etapa de conversaciones, el ministro Marcel se refirió a los cinco componentes de la nueva Ruta del Emprendimiento: monotributo, beneficio de IVA, ampliación del régimen transparente, postergación del pago de impuesto por utilidades no distribuidas y un régimen pyme integrado sujeto al impuesto de primera categoría (IDCP).

Detalló que en el monotributo podrán ingresan todos los nuevos emprendimientos, a menos que expresamente pidan ser incluidos en otro tipo de régimen. “Está pensado para aquellos que desarrollen actividades del impuesto de primera categoría; y, de forma extraordinaria, podrán acceder a este régimen aquellos contribuyentes que hubieren iniciado actividades dentro del año anterior a la aprobación del proyecto de ley”, precisaron desde el ministerio.

En relación a los beneficios de IVA, al que las empresas podrán optar a durante el tercer y cuarto año de su existencia en la medida que sus ingresos anuales no superen las 2.400 UF. Con esto podrán tener una rebaja del 100% en el primer año, de 50% entre los meses 13 a 18 y desde el mes 19 a 24 a una rebaja del 25%.

En ambos casos, podrán acceder a este beneficio los contribuyentes que iniciaron actividades el año anterior de la aprobación del proyecto.

El régimen transparente, en tanto, se modifica de forma en que no esté asociado a pequeños negocios, sino que sea una opción que le permita a los contribuyentes quedar liberados del impuesto de primera categoría bajando sus costos de administración. Las empresas podrán acceder a esto si es que no sus ventas no superan las 100.000 UF al año.

Para el beneficio de reinversión a utilidades no distribuidas, destinado a las empresas acogidas al régimen pyme, se podrá suspender la tributación del impuesto de primera categoría por hasta el 70% de su renta líquida imponible con un tope de 7.000 UF. “Las empresas del régimen pyme integrado accederían a una tasa rebajada de IDPC, ya que las que ocupen la totalidad del beneficio pagarían el IDPC solo sobre el 30% de sus utilidades, quedando así con una tasa efectiva de 7,5%, si se considera la tasa actual de 25%”, explicó el ministerio.