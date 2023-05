Inglaterra se puso de moda: grupo Luksic registra en Londres una sociedad que controla Quiñenco

Jersey es una pequeña isla de poco más de 100 mil habitantes, ubicada en el Canal de la Mancha, más cerca de Francia que de Gran Bretaña. Depende políticamente de Inglaterra, pero no forma parte oficialmente del Reino Unido. En esa isla, considerada un paraíso fiscal, el grupo Luksic tenía uno de sus vehículos de inversión principales, uno de los cuales está aguas arriba de Quiñenco. Pero este año lo trasladó a Londres.

Quiñenco, el holding principal de los negocios de los Luksic en Chile -mediante el cual controla el Banco de Chile, CCU, Invexans, CSAV y Enex- es controlado por el grupo Luksic, con el 82% de las acciones. En esa estructura de propiedad, su principal accionista es Ansberg Inversiones SpA, sociedad que tenía el 41% de la propiedad al cierre de 2022, según la memoria de Quiñenco. Andsberg Inversiones se transformó en SpA en 2019 y era controlada por Andsberg Limited y Andsberg Inversiones Limited, ambas con domicilio registrado en Jersey, Islas del Canal de la Mancha. Las sociedades Andsberg están presente desde hace años en la estructura de propiedad del grupo de origen croata desde hace décadas. En enero de 2023, Andsberg Limited fue registrada en Londres. Tiene un directorio de tres miembros, dos británicos, Peter John Charlton y Robert Crothers, y Davor Luksic, hijo de Andrónico Luksic, quien tiene residencia en Zagreb, Croacia. En el grupo Luksic dicen que este era un paso lógico, que Inglaterra es una jurisdicción histórica para la familia -el fallecido Andrónico Luksic Abaroa vivió allá y su negocio minero tiene domicilio en Londres-, que es un país con estabilidad, reputación, tratados con todo el mundo y acceso directo al sistema financiero. Jersey era bueno. Pero Londres es mejor.

Inglaterra se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos predilectos de empresarios chilenos, dueños de grandes patrimonios y también de otros de menor tamaño, para establecer sus empresas holding o vehículos de inversión. Miembros de la familia Luksic, el propio conglomerado, los Paulmann, el empresario Isidoro Quiroga y los hijos de Teresa Solari, los hermanos Francisca y Juan Carlos Cortés, han abierto en los últimos dos años sociedades con sede en Londres.

Andrónico Luksic preside el grupo Quiñenco.

Un abogado tributario que asesora a inversionistas chilenos en estructuraciones similares, por lo cual prefiere mantener su nombre en reserva, explica que después del 18 de octubre de 2019 y con el debate de la nueva Constitución, donde se debatió el derecho de propiedad, muchos empresarios decidieron reacomodar sus portafolios, aumentando sus apuestas en el extranjero, especialmente por protección patrimonial. “Reino Unido es una jurisdicción interesante porque forma parte de la OCDE, es robusta, seria y tiene vehículos que prometen una administración conforme a los intereses de los grandes grupos económicos”, explica.

Así lo sostiene también Damián Boada, socio de Recabarren & Asociados. “Todos estos movimientos son el cierre de reestructuraciones que estaban pensando en el Chile del 2020-2021, posestallido social, Convención Constituyente, donde no se sabía qué iba a pasar con la propiedad privada, cómo se pagaba la expropiación, y ante ese escenario, se echaron a andar estos procesos, que son largos y están terminando ahora que ya pasó el tema, pero que se hacen pensando en protección patrimonial”, señala.

Chile tiene además con Reino Unido un tratado que elimina la doble tributación y tiene un estándar de cumplimiento tributario altísimo.

Estos atributos son los que han captado la atención de empresarios chilenos. Uno de los precursores fue Isidoro Quiroga. El ex dueño de la salmonera Australis constituyó en 2021 en Londres, South Lake Services, una sociedad de responsabilidad limitada. En los registros oficiales, Quiroga aparece con residencia en el Reino Unido.

Según cercanos al empresario, Quiroga eligió este país para estar cerca de los centros tecnológicos y de venture capital, donde quiere centrar sus inversiones. En este sentido Inglaterra encaja perfectamente en sus planes, dado que tiene un tratamiento especial para este tipo de inversión, entre los cuales, por ejemplo, destaca el reconocimiento de gastos de I+D.

Un caso parecido es el de Juan Carlos Cortés Solari, vicepresidente de Falabella desde 2014 e hijo de Teresa Solari. Cortés creó Regal Vest LLP, una sociedad de responsabilidad limitada, establecida en enero de este año en Londres. En Regal Vest participan Cortés y Corvest International Limited, su vehículo principal de inversiones, constituido en Bahamas, país que según consta en documentos de los reguladores ingleses, figura como residencia de Cortés. La intención de Cortés fue, según cercanos, crear esta sociedad para transformarla en su vehículo de inversión en fondos en Europa.

18 Abril 2023 Junta de Accionistas de Falabella, encabezada por el presidente del Directorio, Carlo Solari, y el CEO de la compañia Gaston Bottazzini. En la Imagen Juan Carlos Cortes. Foto: Andres Perez

Así, Juan Carlos Cortés sigue los pasos de su hermana Francisca, quien en agosto del año pasado abrió Iscor LLP en el Reino Unido. En esta sociedad también participa su hija Fernanda Israel. El objetivo de esta apertura era internacionalizar sus actividades de filantropía, que hoy desarrollan en Chile, manifestaron en la sociedad el año pasado.

En septiembre de 2022 también se creó en Reino Unido Ventisquero Sur LLP, sociedad conformada por Paola Luksic y Óscar Lería, a la que se sumó luego Wildsur Limited, otra sociedad con sede en Londres. La idea de estas sociedades es constituir un brazo inversor en Europa, donde ya poseen inversiones, principalmente en el área inmobiliaria.

La principal apuesta de Paola Luksic y Óscar Lería ha sido España, donde han invertido más de US$ 500 millones en oficinas, locales comerciales, recintos residenciales y compra de terrenos para la construcción de viviendas, tanto en Madrid como en Palma de Mallorca y Málaga.

Paola Luksic también es inversionista en Grupo Patio, el cual abrirá su primera oficina en Madrid, desde donde esperan incrementar su presencia en España y Europa. En esta sociedad, aunque con una participación menor, está su hermana Gabriela Luksic, quien reside actualmente en Suiza.

Otro de los hermanos Luksic que trasladó su domicilio a ese país es Jean Paul, según el Companies House, el registro mercantil londinense. A la fecha su vinculación con Inglaterra es a través Antofagasta PLC, sociedad que controla Antofagasta Minerals, y que desde 1992 opera con sede en Londres, donde también cotiza sus acciones.

Horst Paulmann, empresario alemán-chileno fundador del holding Cencosud.

Las ventajas de un holding en UK

Hasta fines de 2021, la familia Paulmann controlaba Cencosud a través de tres sociedades: Inversiones Quinchamalí, Inversiones Tano e Inversiones Latadía. En abril de 2022 las participaciones que esas tres empresas tenían en Cencosud fueron transferidas a Inversiones y Servicios Rupel. Pero este año el cambio fue mayor. Crearon PK One Limited y trasladaron los 1.463 millones de acciones de Cencosud a esa sociedad en la que son directores Horst Paulmann y sus hijos Heike, Manfred y Peter Paulmann Koepfer.

“Razones hay varias para trasladar un vehículo de inversión a Inglaterra, tiene beneficios tributarios, tratado que elimina la doble tributación con Chile, los impuestos locales no son altos y existe un acuerdo de protección de inversiones que es, al parecer, la razón de la familia Paulmann para instalar allí la sociedad a través de la cual controla Cencosud”, explica Damián Boada.

Según asesores tributarios, las razones que han llevado a empresarios chilenos a instalar sus centros de operaciones o sociedades en Inglaterra son variadas. Explican que una sociedad constituida y domiciliada en Reino Unido pasa a estar protegida por el Tratado de Protección de Inversiones, lo que implica que, en el peor de los casos, si el Estado de Chile ocasiona perjuicio a un inversionista de Reino Unido, este último podría demandar a Chile ante el Ciadi.

Cristián Gárate, doctor en Derecho Internacional, magíster en Derecho Internacional y profesor de Derecho Tributario, argumenta que el análisis de la redomiciliación de un holding hacia Reino Unido “es el resultado de sopesar diversos factores de seguridad jurídica, de seguridad de la inversión, tanto a nivel corporativo como de los dueños, lo que alienta a realizar esta planificación internacional y migrar desde Chile”.

Por el lado de la seguridad jurídica, indica Gárate, hay que considerar que Reino Unido salió de la Unión Europea, pero mantiene un nivel de estabilidad jurídica (Reglas Constitucionales asentadas) y una amplia red de tratados de protección de inversiones, “lo que Chile no otorga comparativamente”.

Por otra parte, está la relevancia del uso de herramientas que tiene la legislación tributaria de Reino Unido para un holding y que es el caso de lo que sucede con PK One Limited. En este sentido, Gárate explica que a nivel nacional un holding ofrece costos de administración bajos, con una baja tasa de impuesto corporativo, tiene exención por dividendos recibidos de subsidiarias de otros países, no tiene impuesto a la ganancia de capital en venta de acciones de subsidiarias, tiene exenciones de impuesto en las distribuciones de dividendos, tiene exención a la ganancia de capital en la venta de acciones del holding, mantiene posibilidad de gastos de I+D, tiene tratamientos especiales para los directores del holding que tengan residencia en el exterior y tiene exenciones de impuesto al IVA.

“A nivel internacional, el holding del Reino Unido, usado con planificaciones, permite reducir la tasa global efectiva de impuestos que paga una empresa transnacional, por ejemplo, con el uso de subsidiarias en sus territorios de ultramar con baja o nula tributación y secreto bancario, el uso de entidades financieras de Grupo, el uso de entidades de Grupo para explotar propiedad intelectual”, explica Gárate.

Damián Boada agrega que Reino Unido también tiene particularidades en su sistema tributario interno, que son buenas para gente que se lleva patrimonios grandes y diversificados, “porque tiene leyes favorables para el royalty, lo que puede pasar es que uno se vaya a Reino Unido para montar estructuras en otros lados, pero dejando activos fundamentales allí que van a tributar con tasas preferentes, por ejemplo”.

Otro de los atractivos de Reino Unido es que cuenta con una red de más de 180 Convenios de Doble Tributación, por lo que una empresa con sede allí puede beneficiarse de todos esos tratados respecto de inversiones en todos esos países. “Estos tratados contienen cláusulas que desarticulan la tributación de los países en que residen las empresas operativas del grupo empresarial”, explica Cristián Gárate.

Otro punto es lo referente al impuesto sobre las rentas pasivas de fuente extranjeras (CFC rules) que Chile introdujo en 2015. Un experto tributario explica que por regla general, las rentas de fuente extranjera sólo tributan sobre base percibida (no como las rentas de fuente nacional que tributan sobre base devengada), “pero si las inversiones las tienes en sociedades que tú controlas, tributas sobre base devengada, aunque no hayas percibido nada. Sin embargo, tratándose de países con tratado como Reino Unido, se reconocen como crédito todos los impuestos pagados en Chile (primera categoría e impuesto adicional), con lo que en el neto al final no pagas nada”.

Asimismo, un factor relevante en estas planificaciones es el factor herencia, “donde es relevante el análisis de factores personales como la planificación del traspaso transgeneracional de la riqueza del holding con planificaciones hereditarias anticipadas”, señala Cristián Gárate.

Si bien Inglaterra ha llamado la atención de las grandes fortunas chilenas, abogados tributarios indican que también hay otros países donde se están realizando movimientos similares, donde Chile tiene acuerdos para evitar la doble tributación, así como de protección de las inversiones.

¿Seguirán creándose nuevas sociedades? Según algunos expertos entre 2019 y 2021, por el contexto político nacional, hubo una mayor preocupación por generar estos vehículos, los cuales están empezando a ver la luz hoy. Aseguran que con el actual escenario, la ansiedad ha bajado, pero que todo dependerá del devenir de los próximos meses y de cómo resulte el proceso constituyente y las reformas que quiere impulsar el gobierno.