Ingresos de matriz de Google no alcanzan estimaciones ya que negocio publicitario se vio afectado

Los ingresos aumentaron US$ 76.050 millones en el cuarto trimestre rente a US$ 75.330 millones de hace un año. Los analistas esperaban US$ 76.530 millones, según datos de IBES de Refinitiv.